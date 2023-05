Apple TV+, le serie di giugno 2023: The Crowded Room con Tom Holland!

Negli ultimi anni, Apple TV+ si è ritagliata un posto speciale nel cuore degli spettatori, offrendo mensilmente un catalogo contenuto, ma dalla grande versatilità. Dal momento della sua nascita, infatti, la piattaforma si è dimostrata capace di intrattenere fasce d'età differenti con prodotti di qualità. Gialli, thriller e horror per gli amanti del brivido, serie d'avventura per chi non vede l'ora di compiere un viaggio appassionante assieme ai protagonisti, nonché prodotti divertenti, colorati ed educativi per i più piccoli. Anche questo mese non fa eccezione: giugno porterà con sé tanti nuovi titoli per adulti e bambini, perfetti per lasciarsi trasportare in un mondo di storie, di emozioni intense e di lezioni da imparare. Una cosa è certa; in The Crowded Room vedremo un Tom Holland diverso da quello conosciuto nella recensione di Spider-Man No Way Home e nella recensione di Uncharted.



The Crowded Room (9 giugno)

L'offerta di giugno di Apple TV+ si apre con The Crowded Room, un drama corale di tipo antologico (ogni stagione racconterà una storia diversa) in 10 episodi, che esplora il mondo dei disturbi mentali attraverso uno stile narrativo coinvolgente e diretto, allo scopo di avvicinare lo spettatore a un tema complesso, in parte ancora sconosciuto e spesso vittima di tabù sociali. Creata da Akiva Goldsman, The Crowded Room si ispira liberamente alla biografia Una stanza piena di gente, scritto da Daniel Keyes e incentrata su uno dei casi più sconvolgenti di disturbo della personalità multipla: la storia dello studente Billy Milligan.

Nel 1972, a soli 17 anni, Milligan fu arrestato per una serie di crimini, culminati nel sequestro di tre studentesse, ma durante gli interrogatori il giovani dimostrò un atteggiamento molto particolare, come se incarnasse in ogni fase del processo delle personalità diverse. Per questo motivo, Milligan fu giudicato non colpevole per infermità mentale.



In The Crowded Room, sarà Tom Holland a rappresentare liberamente il personaggio di Billy Milligan, svestendo i panni dell'Uomo Ragno e vestendo quelli del protagonista, Danny Sullivan, un ragazzo arrestato per una sparatoria. Attraverso una serie di interviste portate avanti dalla psicologa clinica Rya Goodwin - interpretata da Amanda Seyfried - il passato di Sullivan emerge, e con esso anche i disturbi da cui è affetto. Nel cast, accanto a Holland (qui anche produttore esecutivo) e Seyfried, troveremo Emmy Rossum, Will Chase, Sasha Lane, Christopher Abbott, Jason Isaacs e molti altri.



The Snoopy Show, stagione 3 (9 giugno)

Ad alleggerire un po' l'atmosfera dopo l'avvincente The Crowded Room, ci pensa Snoopy, personaggio amatissimo da grandi e piccini e protagonista di The Snoopy Show, serie di Apple TV+ già arrivata alla sua terza stagione. The Snoopy Show arriverà sulla piattaforma il 9 giugno con nuovi episodi e nuove avventure.

Il cagnolino animato più famoso del mondo - nato dalla fantasia di Charles M. Schulz - sarà accompagnato dall'uccellino Woodstock, Charlie Brown e gli altri iconici Peanuts, gli amici di sempre. La serie porterà sulla piattaforma tanto colore e divertimento, grazie a brevi e rapide avventure pensate per l'intrattenimento di bambini e famiglie!



La nostra piccola fattoria, stagione 2 (16 giugno)

L'offerta per un target di giovanissimi continua il 16 giugno con la seconda stagione di La nostra piccola fattoria. La serie, creata da Maddy Darrall, Billy Macqueen e Catherine Williams (i primi dei quali sono noti per aver lavorato ai Teletubbies e Topsy e Tim), racconta le vicende delle sorelle Jill e Jacky (Levi Howden e Kassidi Roberts) e la loro passione per gli animali. Nella loro fattoria di famiglia immersa nella natura, le due si occupano di accudire, nutrire e coccolare numerose specie da cortile, trasmettendo agli spettatori l'importanza del rispetto per la natura, ma coinvolgendoli anche in incredibili avventure.

A conquistare il target e a coinvolgerlo dal punto di vista visivo contribuisce anche il particolare stile con cui la serie è realizzata, un affascinante misto di live action e animazione in CGI. In un presente sempre più digitalizzato e lontano dal mondo naturale, anche in questa seconda stagione La nostra piccola fattoria si impegnerà a riavvicinare i più piccoli alla bellezza degli animali, appianando le differenze di specie e sottolineando l'importanza di entrare in comunione con delicatezza e rispetto anche con loro.



Swagger, stagione 2 (23 giugno)

Il mondo del basket esercita un enorme fascino sugli spettatori, da quelli appassionati di sport a coloro che semplicemente amano le storie di impegno, fatica e determinazione. Lo dimostra il successo del recente The First Slam Dunk, film animato tratto dall'anime giapponese Slam Dunk, che - come abbiamo sottolineato positivamente nella nostra recensione di The First Slam Dunk - utilizza il pretesto della narrazione sportiva per raccontare vicende umane di forza di volontà, amicizia e gioco di squadra, ma anche i conflitti interiori e le aspettative personali di chi intraprende una carriera sportiva.

Da anni anche Apple TV+ ha deciso di includere nel proprio catalogo docuserie legate allo sport - come Il codice dei campioni, l'eccezionale Ted Lasso (non perdetevi la nostra recensione di Ted Lasso 2) e la serie drama Swagger, approdata sulla piattaforma nell'ottobre del 2021. Creata da Reggie Rock Bythewood e ispirata liberamente a Kevin Durant, attuale giocatore di basket nell'NBA, Swagger affronta la tematica delicata dello sport giovanile, fatto di sogni, ambizioni e passioni, ma non estraneo a corruzione e controversie.



Il 23 giugno Swagger tornerà con una seconda stagione, che si focalizzerà ancora sul percorso del giovane Jace Carson (Isaiah Hill) nel basketball, mentre scopre cosa significhi essere un campioni, affrontando tutte le implicazioni che questa definizione porta con sé, nonché l'impatto sulla sua famiglia.



Carpool Karaoke, stagione 6 (23 giugno)

Non c'è niente di più bello che cantare a squarciagola in macchina (ovviamente in sicurezza!), tranne forse farlo assieme a una celebrità. Nel 2017 il comico, attore, conduttore e cantante James Corden ha deciso di portare uno dei segmenti più amati del suo spettacolo - The Late Late Show with James Corden - anche al di fuori della trasmissione, dandogli un'identità propria. Nasce così Carpool Karaoke, La serie, approdata prima su Apple Music, in seguito spostata su Apple TV e dopo ancora su Apple TV+, una volta rinnovata per la quinta stagione.



Il 23 giugno Carpool Karaoke tornerà sulla piattaforma di Cupertino con la sesta stagione, durante la quale il fortunato format di Corden verrà riproposto con l'aiuto di nuove personalità del cinema, della musica e anche della politica (emblematica la partecipazione di Hillary Clinton e della figlia Chelsea), che canteranno le loro canzoni preferite e visiteranno in macchina luoghi a loro cari, coinvolgendo lo spettatore in storie di vita e piccole confessioni personali.



Le anticipazioni hanno già condiviso dettagli ghiotti su chi farà parte del format in questa stagione. Alcune delle celebrities coinvolte sono Avril Lavigne e Yungblud, Alanis Morisette e Cara Delevingne, Alison Brie e Danni Pudi, che tornano insieme dopo aver recitato per anni nella comedy Community.