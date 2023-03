Apple TV+: tra le serie di marzo 2023 torna Ted Lasso!

Trailer e anticipazioni hanno già dato modo agli abbonati di Apple TV+ di avere un piccolo assaggio di ciò che il mese di marzo ha in serbo per loro. Tra le nuove uscite, a ingolosire di più gli spettatori è senza dubbio una delle serie più attese del 2023, ovvero la terza stagione di Ted Lasso, comedy di successo guidata da un brillante e in formissima Jason Sudeikis (vi consigliamo di rispolverare la nostra recensione di Ted Lasso 2). Ma le sorprese non finiscono qui, poiché come di consueto, Apple mescolerà divertimento e dramma, didattica e intrattenimento in una formula variegata e vincente... tutta da gustare assieme alle uscite di marzo 2023 di Netflix e delle più note piattaforme streaming!



Il problema con Jon Stewart, stagione 3 (3 marzo)

Di cose al mondo ne succedono tante e Jon Stewart non può resistere all'idea di parlarne nel suo show, Il problema con Jon Stewart, di ritorno su Apple TV+ il 3 marzo. Dopo due stagioni ricche di tematiche interessanti, il conduttore, autore e produttore Stewart riporterà sulla piattaforma gli argomenti più caldi del momento, tra politica, economia e cronaca, e lo farà conducendo una serie di nuove interviste con personalità influenti. Nei nuovi episodi discuterà di difesa con il Generale David Petraeus, coinvolto in passato nel conflitto in Iraq, ma anche delle leggi sulle armi assieme al Senatore di Stato dell'Oklahoma Nathan Dahm.

Ci sarà inoltre modo di avvicinarsi a tematiche complesse come la riforma delle carceri e la riabilitazione, attraverso l'intervista esclusiva al Governatore della California Gavin Newsom. Non solo: per portare una ventata di novità nel proprio show, Jon Stewart varcherà i confini nazionali per viaggiare all'estero e intraprendere delle stimolanti conversazioni con i leader stranieri, e conoscere così i loro punti di vista sulle tematiche sopra citate, non senza lo humour che caratterizza lo stile di Stewart.



Ted Lasso, stagione 3 (15 marzo)

Tra tutte le serie pubblicate su Apple TV+ c'è una comedy in particolare che ha conquistato gli abbonati, divertendo con le sue battute geniali e commuovendo grazie alla maturità della scrittura. Stiamo parlando di Ted Lasso, la cui genesi risale a prima della data di rilascio su Apple TV+ nell'agosto del 2020. Jason Sudeikis - creatore della serie assieme a Bill Lawrence, Brendan Hunt e Joe Kelly - ha dato vita al personaggio per alcuni episodi promozionali della Premier League inglese, riuscendo in seguito a donargli uno spazio indipendente in una serie omonima.

Tra la prima e la seconda stagione, Ted - coach di una squadra di football - viene ingaggiato dalla proprietaria della AFC Richmond Rebecca Welton (Hannah Waddingham) per allenare la propria squadra di calcio. Questa richiesta inaspettata nasconde però un piano preciso: portare la squadra al fallimento e vendicarsi così del precedente proprietario, l'ex marito infedele di lei. Malgrado le iniziali difficoltà, Ted fa di tutto per allenare la AFC Richmond al meglio delle proprie possibilità, mostrando subito i propri punti di forza: l'ottimismo, la voglia di mettersi in gioco e la capacità di comprendere le esigenze dei giocatori. Ma dietro a uno spirito tanto positivo si celano anche tante fragilità, che le prime due stagioni esplorano grazie a una formula vincente, fatta di ritmi giusti, di umanità e di personaggi secondari magnetici.



Il 15 marzo, Ted Lasso tornerà a farci sognare sui campi da calcio con dei nuovi episodi: l'AFC Richmond dovrà affrontare nuovamente la scalata alla Premier League, mentre Ted e l'ex capitano della squadra Roy Kent (Brett Goldstein) si affiancheranno come allenatori, affrontando come possono le forti pressioni interne ed esterne. La terza sarà la stagione d'oro anche per le coprotagoniste femminili, con una Rebecca sempre più convinta a tenere testa l'ex marito e rivale lavorativo Rupert (Anthony Head), e Keeley (Juno Temple) che decide di impegnarsi al massimo per assumere il comando della propria agenzia di pubbliche relazioni.



Extrapolations - Oltre il limite (17 marzo)

In casa Apple non è tempo solo di grandi ritorni, ma anche di serie tv inedite. Il 17 del mese uscirà infatti Extrapolations, drama di tipo antologico che esplora le conseguenze del cambiamento climatico sul nostro pianeta. A raccontarci di come il surriscaldamento globale abbia modificato il mondo e le persone che lo abitano sarà una serie di personaggi che condividono il loro punto di vista puntata dopo puntata attraverso vicende tra loro connesse.

Con i numerosi documentari naturalistici presenti nel catalogo, Apple Tv+ ha più volte trasmesso l'importanza del rispetto per l'ambiente e degli animali. Con questa nuova serie, composta da 8 puntate e prodotta da Scott Z. Burns (conosciuto per Contagion e The Report) continuerà a farlo attraverso i volti più noti del mondo del cinema e dello spettacolo. Nel cast vedremo infatti Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harrington, Edward Norton, Tobey Maguire, Diane Lane, Keri Russell, Indira Varma e moltissimi altri, uniti nel lanciare un importante appello per la difesa del Pianeta.



My Kind of Country (24 marzo)

In questo nuovo mese seriale, Apple TV+ ha deciso di riservare ai propri abbonati una sorpresa: non una serie tv, ma un talent show, My Kind of Country, prodotto da Reese Witherspoon e Kacey Musgraves, tutto dedicato a uno dei generi più amati dagli americani. I cantautori Jimmie Allen, Mickey Guyton e Orville Peck saranno i talent scout alla ricerca di cantanti talentuosi provenienti da tutto il mondo, tra i quali sceglieranno solo i migliori.

Chi riuscirà a superare le selezioni verrà invitato a Nashville, patria del country, e si esibirà di fronte al pubblico in una competizione all'ultimo accordo. Il vincitore avrà l'opportunità di ricevere supporto discografico nientemeno che da Apple Music, che pubblicherà i suoi pezzi sulla piattaforma. Accanto ai prodotti fiction, Apple TV+ lascia dunque spazio anche alla musica, con un prodotto che intratterrà e metterà in scena la determinazione di artisti pronti a tutto pur di far valere le proprie passioni!



The Big Door Prize (29 marzo)

L'attitudine di Apple TV+ alla varietà si manifesterà a fine mese - per la precisione il 29 marzo - con The Big Door Prize, una commedia creata dal vincitore agli Emmy David West Read, che qui è anche sceneggiatore e produttore esecutivo. La serie si basa sul romanzo omonimo di M. O. Walsh e segue le vite di un gruppo di abitanti di una piccola cittadina. Un giorno uno strano macchinario compare in uno dei negozietti della zona, promettendo di rivelare il vero potenziale di ognuno degli abitanti.

Basta posare le mani su un display per scoprire quale sia il senso della propria vita, ma la macchina sembra inizialmente non convincere molto il protagonista, Dusty Hubbard (Chris O'Dowd). Man mano che i concittadini - compresa la moglie Cass (Gabrielle Dennis) - la provano e rivalutano le proprie scelte di vita, anche lui inizia però a interrogarsi sulla possibilità di non essere davvero felice. Al fianco di O'Dowd e Dennis, nel cast della serie - composta da 10 episodi in tutto - troveremo anche Ally Maki, Josh Segarra, Damon Gupton, Crystal Fox, Djouliet Amara e Sammy Fourlas.



Le avventure di Eva (31 marzo)

Il nuovo mese seriale offerto dalla piattaforma si chiuderà con Le avventure di Eva, uno show per famiglie in uscita il 31 marzo. Tratto dalla serie di libri scolastici per bambini Owl Diaries, questo prodotto animato racconta la storia di Eva, una gufetta dall'animo creativo, che vive a Treetopington. Assieme all'amica e vicina di casa Lucy, Eva affronta spesso incredibili avventure, puntualmente descritte nel diario che la gufetta porta sempre con sé.

Come spesso accade per i prodotti su Apple TV+, anche Le avventure di Eva presterà una grande attenzione alle tematiche didattiche, affiancando all'intrattenimento anche uno scopo educativo molto importante. Colorato e immaginativo, questo titolo nasce dall'iniziativa di Apple TV+ Kids' Changemakers e si appoggia alle competenze di numerosi educatori e narratori, al fine di offrire anche ai più piccoli un prodotto stimolante ed educativo, capace di comunicare in modo semplice e di arrivare dritto al cuore!