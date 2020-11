Apple Tv+: le serie tv da vedere sulla piattaforma a dicembre

Le più note piattaforme streaming si stanno affannando per offrirci numerosi titoli che ci tengano compagnia durante le feste natalizie. In fondo quale stagione potrebbe offrirci l'atmosfera perfetta per qualche bella maratona o per recuperare serie da tempo nella watchlist? Anche nella sua frugalità, Apple Tv+ non è da meno ed è pronta per pubblicare nel catalogo tre nuovi prodotti di genere diverso. Non perdete inoltre il nostro articolo sulle serie tv in uscita a dicembre su Netflix!



Stillwater: 4 dicembre

Iniziamo subito la rassegna di serie tv in uscita a dicembre con un titolo per l'infanzia. Stillwater, in arrivo il 4 dicembre, è una serie animata per bambini ricca di saggezza e buoni sentimenti. Il titolo è tratto dalla serie di libri scritta da Jon J Muth, intitolata Zen Shorts, nella quale si raccontano le vicende di tre bambini: Karl, Michael e Addy. Un giorno fanno la conoscenza con un grosso e distinto panda, che regala loro importanti insegnamenti di vita.



L'opera, ispirata direttamente alla letteratura Zen Buddhista e Taoista, mostra ai bambini l'importanza dei sentimenti, della pazienza e della compassione, nonché il valore della meditazione. Questo intento educativo si può ritrovare nella trasposizione seriale di Apple Tv+, un prodotto che con uno stile delicato e adatto ai bambini si avvicina ai piccoli spettatori, divertendoli e aiutandoli a comprendere anche le questioni più difficili della vita, fatta di sfide quotidiane da affrontare con rispetto per la natura, per il prossimo e per se stessi. Visivamente ben fatto e dai contenuti carichi di significato, Stilwater può essere un ottimo titolo da vedere con i più piccoli sotto le feste!



Earth at Night in Color - Il pianeta notturno a colori



Se il saggio panda diaiuta i piccoli protagonisti a mantenersi sempre rispettosi per le meraviglie naturali,sembra confermare l'importanza di questo massaggio. La docuserie, prevista per il 4 dicembre su Apple Tv+, si inserisce nel filone documentaristico ultimamente molto in voga tra le diverse piattaforme e si aggiunge ad altri titoli dalla qualità ottima come Notte sul pianeta terra (con cui condivide anche il concept di base) e la meravigliosa serie Il nostro pianeta , entrambe su Netflix. Questo nuovo titolo vanta in lingua originale un(noto soprattutto per aver interpretato Loki nei film Marvel).

Il focus della serie si sposta in tutti i sei continenti, alla ricerca di scene di vita quotidiana delle più affascinanti creature della terra, riprese nel corso della notte con attrezzature di ultima generazione. In Earh at Night in Color non ci saranno più segreti per gli spettatori, che avranno accesso a scene notturne di caccia, sopravvivenza, crescita e socializzazione del tutto inedite e a colori! Per gli appassionati della natura e dei documentari questo nuovo titolo sarà una visione affascinante e imperdibile, da gustare tutta d'un fiato a dicembre!



Come di consueto Apple Tv+ non punta sulla quantità dei propri titoli, ma offre pochi prodotti mirati con cui passare il tempo a dicembre. Tra documentari e prodotti per bambini, anche questo inverno seriale si rivela interessante!