Apple Tv+: tra le serie in uscita a luglio 2022 torna Trying!

Dopo aver dato un'occhiata alle serie di luglio 2022 su Netflix (e aver chiuso il cerchio con la recensione di Stranger Things 4 Vol 2), è il momento di scoprire cos'ha in serbo per i suoi spettatori anche Apple TV+. La piattaforma della Mela non vuole essere da meno e sta per regalarci in questa estate caldissima qualcosa di fresco con cui rifocillarci. In programma c'è la terza stagione della comedy inglese Trying, assieme a tante nuove uscite pensate per l'intrattenimento di adulti e bambini. Se siete affamati di new entry non perdetevi inoltre le uscite Sky e NOW di luglio 2022!



Black Bird (8 luglio)

Quante volte di fronte ad uno show di genere crime abbiamo sentito il bisogno di qualcosa di originale, capace di sconvolgere le nostre convizioni su questi prodotti e di tenerci incollati allo schermo fino all'ultima puntata? Black Bird - in arrivo su Apple Tv+ l'8 luglio 2022 - si propone proprio di fare questo. La piattaforma ha annunciato infatti che questo nuovo prodotto - ideato dal noto autore americano di romanzi thriller Dennis Lehane - sarà in grado di sovvertire "i canoni delle serie crime", grazie a un intreccio originale, abbastanza complesso da mettere lo spettatore di fronte a una serie di nodi difficili da sciogliere.

Black Bird racconta la vicenda di Jimmy Keene (interpretato da Taron Egerton, già apprezzato in Kingsman e Rocketman), condannato a 10 anni di prigionia in un carcere di minima sicurezza. Figlio di un poliziotto decorato, il ragazzo può compiere una scelta: scontare regolarmente la pena o aiutare la giustizia entrando in un centro di massima sicurezza per persone affette da disagi mentali. Lì dovrà fare amicizia con Larry Hall (Paul Walter Hauser), sospettato di aver commesso crimini seriali.



Coinvolto in una vera e propria indagine, Jimmy dovrà estorcere a Larry informazioni preziose su dove sono stati sotterrate le sue vittime, ottenendo da lui una preziosa confessione. Distinguere tra verità e menzogna non è tuttavia un'impresa facile, soprattutto quando di fronte c'è un sospettato illeggibile come Hall. La serie si ispira all'autobiografia di James Keen, In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption, pubblicata nel 2010 e vede nel cast anche Greg Kinnear, Sepideh Moafi e Ray Liotta.



Duck & Goose (8 luglio)

Nel corso degli anni, Apple Tv+ ha dimostrato di avere molto a cuore le storie raccontate da romanzi, autobiografie e libri per bambini. L'8 luglio la piattaforma accoglierà un nuovo prodotto per l'infanzia, Duck & Goose, tratto dall'omonima serie di libri di Tad Hills, pubblicate a partire dal 2006. Questo nuovo titolo - adattato grazie alla consulenza delle psicologhe Cathy Davidson e Christina Katopodis - è pensato per l'età prescolare ed è incentrato sull'amicizia tra l'anatra Duck e l'oca Goose, spesso segnata da divergenze e incomprensioni.

Invece che dividerli, le differenze che caratterizzano i loro caratteri diventano motivo di riflessioni per loro e per i piccoli spettatori, che possono imparare ad apprezzare diversi punti di vista. Grazie alle proprie peculiarità, i due amici piumati riusciranno a risolvere le piccole sfide di tutti i giorni e a rafforzare ancora di più l'amicizia che li lega.



Un passo alla volta (22 luglio)

Le uscite di luglio continuano con un altro prodotto pensato per un target giovane, Un passo alla volta, un'importante storia di arricchimento e accettazione. Ispirato all'autobiografia dell'atleta paralimpico, comico e autore Josh Sundquist, questo prodotto targato Apple segue da vicino le vicende di un ragazzino di 12 anni, Josh Dublin. La sua vita alle scuole medie è come quella di qualsiasi altro ragazzo della sua età, con una piccola differenza: i compagni di classe faticano a vedere Josh per quello che è, andando oltre la sua protesti alla gamba. Josh chiede così aiuto alla famiglia e ai più cari amici - Kyle e Gabriella - per trovare il modo di vivere gli anni più belli della vita in piena normalità, senza essere etichettato per la propria condizione fisica.

Un passo alla volta è creato da Matt Fleckenstein, che ha lavorato sugli scritti di Sundquist per adattarli alla piattaforma e agli spettatori. Nei panni di Josh Dublin vediamo il giovanissimo Logan Marmino, alle prese con la prima esperienza attoriale, mentre lo stesso Sudquist affianca Joel S. Rice e Meghan Mathes Jacobs come direttore esecutivo. Un passo alla volta sceglie un linguaggio semplice e divertente - adatto a un target preadolescenziale - per parlare di tematiche mature e importanti, come l'amicizia, l'accettazione di sé e del prossimo, la solidarietà e il rispetto.



Trying, stagione 3 (22 luglio)

Pur con le sue difficoltà, l'esperienza genitoriale è qualcosa che Nikki e Jason (interpretati da Esther Smith e Rafe Spall) non si vogliono perdere per nulla al mondo. Quando si rendono conto di non riuscire a concepire naturalmente, i due iniziano a considerare la strada dell'adozione, che si rivela tuttavia più travagliata del previsto. Così inizia Trying, serie tv britannica di genere comedy andata in onda su Apple TV+ il 21 maggio 2021. Le loro disavventure nel complesso mondo genitoriale sono proseguite con la seconda stagione, ma stanno per tornare con una terza, per divertire ed emozionare gli abbonati.

A partire dal 22 luglio 2022 la comedy - ideata e scritta da Andy Wolton - continuerà a raccontarci la vita di Jason e Nikki, ora alle prese con due figli e con tutte le difficoltà che la vita con due bambini porta con sé. I novelli genitori dovranno imparare ad affrontare tutte le sfide di questa splendida (ma difficile) esperienza, a ristabilire un equilibrio nel rapporto di coppia, e a gestire le relazioni con parenti e amici. In attesa delle nuove puntate, che proseguiranno fino al 9 settembre, potete recuperare la nostra recensione di Trying!



Surface (29 luglio)

Cosa succederebbe se la perdita di memoria causata da un trauma mettesse a repentaglio una vita apparentemente perfetta? Questo è il dramma a cui si trova di fronte Sophie, la protagonista di Surface. In arrivo su Apple Tv+ il 29 luglio, Surface è un thriller psicologico ideato da Veronica West - che è anche produttrice esecutiva assieme a Reese Witherspoon e Lauren Neustadter - e ambientato a San Francisco, dove Sophie è alle prese con le difficili conseguenze di un trauma cranico, che si pensa essere stato causato da un tentativo andato storto di togliersi la vita.

La ferita alla testa lascia Sophie priva di alcuni importanti tasselli della propria memoria, che la donna deve cercare di recuperare per trovare le risposte a quella che si rivela essere una vita tutt'altro che ideale. La verità è davvero quella che le è stata raccontata, o ci sono dei segreti da svelare? Assieme al marito e agli amici, Sophie inizierà un'importante indagine personale, che la condurrà a conoscere aspetti di sé che ha ormai dimenticato. Accanto a Gugu Mbatha-Raw nei panni di Sophie, nel cast possiamo trovare Oliver Jackson-Cohen, Stephan James, Ari Graynor, Marianne Jean-Baptiste, François Arnaud e Millie Brady.



Amber Brown (29 luglio)

Un'altra trasposizione seriale di una serie di libri è in arrivo su Apple Tv+ il 29 luglio. Stavolta a essere presa come soggetto è alla saga bestseller Amber Brown (in Italia edita con il titolo Ambra Chiaro), creata da Paula Danziger nel 1993 e proseguita con i volumi di Bruce Coville ed Elizabeth Levy. Il nuovo live action è pensato per un target preadolescenziale e sarà sceneggiato da Bonnie Hunt. La serie seguirà le vicende di Amber, una bambina che si trova a dover affrontare il divorzio dei genitori, adattandosi a nuove dinamiche familiari e alla rottura di equilibri che credeva non dovessero infrangersi mai.

Amber escogita però un modo creativo per affrontare questo drammatico cambiamento: il disegno e la creazione di video diari, grazie ai quali darà sfogo alla propria fantasia e imparerà a usare l'arte per ritrovare la serenità personale. Nel cast vedremo come protagoniste Carsyn Rose (apparsa in The Rookie), nei panni di Amber, e Sarah Drew (già vista in Grey's Anatomy) in quelli di sua madre Sarah. Da un successo letterario mondiale, Amber Brown approderà su Apple Tv+ catturando l'attenzione di un target giovanissimo, ma anche di coloro che negli anni'90 hanno apprezzato la saga.