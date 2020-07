Apple Tv+: le serie in uscita sulla piattaforma ad agosto 2020

Apple Tv+ non è certo conosciuta per il suo catalogo massiccio, ma fin dalla nascita della piattaforma ha fatto parlare di sé grazie a titoli interessanti e variegati, capaci di spaziare dal drama all'horror, dalla comedy al genere storico. L'obiettivo di offrire allo spettatore serie tv di qualità sembra essere stato da tempo raggiunto, grazie all'evidente attenzione per il dettaglio e l'ottima realizzazione di molti prodotti disponibili nell'abbonamento. Dopo un luglio all'insegna della musica, come dimostra la nostra recensione di Little Voice, e della determinazione sportiva, con la docuserie Greatness Code, Apple Tv+ non ci lascia a bocca asciutta nemmeno ad agosto, sebbene la programmazione ufficiale abbia annunciato al momento un solo titolo a tenerci compagnia in questa torrida estate.



14 agosto: Ted Lasso

Unico show in uscita il prossimo mese - perlomeno tra le serie tv e salvo ulteriori annunci -, Ted Lasso è una serie comedy in arrivo su Apple Tv+ il 14 agosto. Questo titolo, creato da Jason Sudeikis e Bill Lawrence, vede il ritorno di un personaggio già interpretato in passato da Sudeikis - qui attore comico, produttore e sceneggiatore - in alcuni video promo. Il personaggio di Lasso è stato introdotto al pubblico nel 2013 su iniziativa di NBC Sports, che desiderava pubblicizzare con delle pillole comiche la futura trasmissione della Premier League inglese.

La simpatia del personaggio ha fatto sì che Sudeikis e Lawrence sviluppassero ulteriormente l'idea e la trasformassero in una vera e propria serie tv originale. In questo nuovo titolo la trama è molto simile a quella anticipata dai promo: Ted Lasso, allenatore di football, si trova a dover gestire una squadra di calcio inglese. Abituato a uno sport differente, Lasso dovrà cimentarsi con il mondo del calcio, regalando agli spettatori momenti spassosi e l'ironia che ha contraddistinto questo personaggio anche in passato. Dopo Greatness Code, docuserie motivazionale sui più grandi talenti viventi del mondo dello sport, Apple Tv+ torna a parlare di agonismo e sfide, con un tono decisamente diverso. All'intento ispirazionale della serie di luglio si sostituisce la voglia di far ridere e di trasmettere l'idea di sport come terreno di gioco di ironia e battute!



Sebbene per questo agosto sia tutto, Apple Tv+ ha ancora molti prodotti in cantiere, che scopriremo nel corso dei prossimi mesi. Tra nuove serie tv tratte da romanzi di successo e prodotti di ogni genere, il futuro della piattaforma sembra davvero promettente. Non resta che prestare attenzione alle future uscite in catalogo!