Apple Tv+: le uscite di ottobre 2020, all'insegna delle serie per ragazzi

L'estate è ormai finita e l'arrivo di giornate più fresche ci sta già costringendo ad adottare abitudini più sedentarie. Per gli appassionati di serie tv c'è poco da temere, poiché le principali piattaforme streaming stanno per rendere disponibili numerosi titoli che ci terranno compagnia nel corso dell'autunno! Apple TV+ è sul podio delle preferenze degli italiani nel settore dell'intrattenimento online e gli abbonati sanno bene che il colosso di Cupertino raramente punta sulla quantità dell'offerta, concentrandosi più sulla qualità. Questo mese Apple TV+ sceglie così di accogliere nel proprio catalogo due seconde stagioni che hanno come target un pubblico giovane. La prima metà di ottobre vedrà quindi l'arrivo delle nuove vicende de Lo scrittore fantasma, una serie tv per ragazzi, e di Helpsters, un prodotto d'animazione per bambini!



Lo scrittore fantasma, stagione 2 (9 ottobre)

Lo scrittore fantasma (Ghostwriter) è andato in onda il 1 novembre del 2019 su Apple Tv+. Ora, a distanza di quasi un anno, torna con la sua seconda stagione, fitta di nuovi misteri che metteranno in difficoltà i piccoli protagonisti. Nella prima stagione della serie quattro ragazzi uniscono le proprie forze per far fronte ad un bizzarro problema che affligge la loro città.

Un fantasma con delle questioni in sospeso ha infatti deciso di infestare la libreria locale, animando i personaggi dei romanzi e portandoli nel mondo reale. Solo collaborando i protagonisti Ruben, Donna, Chevon e Curtis riusciranno a risolvere la situazione, affrontando incredibili avventure anche in questa seconda stagione, in arrivo il 9 ottobre su Apple TV+.



Helpsters, stagione 2 (16 ottobre)

Verso la metà del mese di ottobre coloro che hanno apprezzato Helpsters potranno gustare la seconda stagione di questo simpatico show di pupazzi. Indirizzata a un pubblico di giovanissimi, questa serie racconta le divertenti avventure di Cody e degli Helpsters, un gruppetto di mostri che giorno dopo giorno devono affrontare diverse questioni. Aiutandosi a vicenda e cercando di risolvere situazioni che talvolta esulano anche dalla vita quotidiana, gli Helpsters devono fare i conti con diverse sfide, divertendo i piccoli spettatori e trasmettendo insegnamenti costruttivi. Il 16 ottobre 2020 Apple Tv+ accoglierà questa seconda tornata di episodi, per regalare ai bimbi nuove fantastiche avventure assieme ai pupazzi protagonisti della serie.