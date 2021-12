Arcane ha rivoluzionato l'animazione e non ce ne siamo accorti

Gli Imagine Dragons e Sting che ancora esplodono nelle nostre orecchie. La sofferenza. La rinascita. Quei finali ricchi di pathos capaci di strappare urla e budella. Gli scontri a mani nude, gli intelletti che si affilano, la polvere e l'altare. Arcane ha spazzato via qualsiasi concorrenza: ve lo spiegavamo nella nostra recensione di Arcane. L'ha fatto partendo dalle origini, da radici che mescolano natura e tecnologia: la propria animazione.



Ed è proprio l'embrione animato a vibrare sui nostri occhi, per poi esplodere in un caleidoscopio di luci taglienti, capaci di infilarsi in ogni velo. Un merito assoluto che inaspettatamente trova posto nei cuori di chi, come me e come tantissimi, non avevano mai giocato neanche un secondo a League of Legends, da cui Arcane è tratto. Eppure ora siamo tutti qui, terminata la serie, a volerne divorare ancora, con un misto di battiti, occhi e interiora in mano, chiedendone di più.



Arcane: una storia per tutti

Per tanti è stato il passaparola. Cioè, per coloro che di League of Legends conoscevano giusto il nome e qualche sparuto video online (se invece volete addentrarvi di più nel mondo di Arcane potete farlo qui).

Un prodotto che non stavano minimamente aspettando, senza rendersi conto che li avrebbe travolti. Io ero uno di questi, mai sfiorato LoL nonostante ne conoscessi la portata a livello globale. Poi si è alzata una marea magmatica di entusiasmo all'uscita delle prime puntate. E quindi, perché non premere play? Solo che non eravamo minimamente pronti alla perfezione di Arcane. Un'eccellenza così unica che si regge tranquillamente da sola, a prescindere dal videogioco. E questo è il primo vero punto di forza della serie: parla a tutti, neofiti e gamer incalliti. Tramite un sussulto nascosto ti fa entrare nel suo mondo, spalancandone la porta a calci con una dolcezza inaudita. Basta pochissimo per conoscere le coordinate della città, dei suoi personaggi, del marcio che ribolle e della lotta di classe per tornare a respirare. E quell'aria vogliamo divorarla ogni secondo di più.



Animazione che sfreccia

Ti si aggrappa subito agli occhi, come una piacevole macchia impossibile da scacciare. Inutile girarci attorno: l'animazione di Arcane è unica nel suo genere. Miscela di computer grafica e 2D, con inserti disegnati, esplosioni stroboscopiche, fulmini di colore e piena maestosità. Soprattutto, consegna allo spettatore una riconoscibilità totale, come il marchio di un regista.

Le scene d'azione sono infatti pensate fin nei minimi particolari, dando un senso di movimento aerobico come una fluida danza di morte. Le espressioni dei personaggi sono così certosine da trascinarci dentro la storia, una naturalezza rara che accorpa animazione e realtà. E queste due anime di Arcane sono talmente studiate da essere parti integranti della narrazione.

Città alta e città bassa, sfarzo e bassifondi, dialettica e guerra. E qui sta il segreto della serie, nella commistione tra magia e tecnologia applicata a ogni suo singolo aspetto, che si traduce in tutto ciò che un prodotto di questo tipo, anzi, che un prodotto audiovisivo dovrebbe avere: autorialità emotiva.



Il mostro che hai creato

Perché al netto di tutte le sue indubbie qualità, c'è un mostro che ribolle dentro Arcane. Quello che ci mangia le carni, che ci rincorre fin nei nostri luoghi più oscuri scovandoci sempre. La serie ha un trasporto emotivo raro, ferino, derivato dai personaggi e dalla scelta sempre chirurgica della colonna sonora.

Patiamo le morti, i momenti di difficoltà, le cadute nei dirupi della mente, rifranta ovunque come un giocattolo spezzato che non vuole smettere di funzionare. Tutti hanno le proprie ragioni che possiamo comprendere, ma nessuno può scagliare la prima pietra. Eppure noi parteggiamo, ci strappiamo gli occhi aggrappati al divano con il sano terrore di quello che succederà dopo, perché nel mondo di Arcane non ci sono sconti di pena, e una volta che ti affacci sull'abisso quello ti trascina subito giù con lui. E più i personaggi si incastrano nei loro spigoli aguzzi più lo show ci instilla una domanda rugginosa: quanto male arriviamo a fare pensando di compiere la scelta giusta?