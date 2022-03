Da Arkham Asylum al Pinguino: l'universo seriale espanso di The Batman

C'era una volta Gotham. Intesa non come città, ma come la serie televisiva creata da Bruno Heller per Warner Bros, un racconto andato in onda dal 2014 al 2019 con alti e bassi: forse più i secondi che i primi (vi ricordate qual è la stagione peggiore di Gotham?). Una narrazione che ci aveva permesso di vivere un prequel a tutti gli effetti su quelli che erano gli eroi e i cattivi del franchise di Batman, sfondando il muro della DC e mettendo al centro di tutto James Gordon, prima di diventare Ispettore. Da recluta del dipartimento di polizia fino ad amico fidato di Bruce Wayne, che al termine delle cinque stagioni si presentava, finalmente, come Batman.



Un'epopea avvincente per alcuni aspetti, molto ripetitiva per tanti altri, ma un modo per dare soddisfazione a tantissimi comprimari di un universo che non ha mai vissuto di una luce diversa da quella dei Wayne, di Alfred e di Joker. Ora, con il ritorno al cinema dell'Uomo Pipistrello in The Batman, l'idea di un universo seriale espanso torna, nonostante la chiusura del progetto Gotham PD.



Benvenuti ad Arkham

Matt Reeves ha confermato che il serial sopracitato, che doveva anch'esso essere un prequel delle vicende che portano Bruce a indossare la maschera di pipistrello, è stato sospeso, forse momentaneamente, in attesa di novità. Ambientato nel primo anno di quella crociata che il giovane rampollo della famiglia Wayne avvia contro la criminalità della sua città, ci avrebbe dato l'occasione di incontrare un giovane Pinguino, un altrettanto giovane E. Nigma e anche Catwoman.

Insomma, un qualcosa di già visto nel Gotham che abbiamo citato in apertura, ma con il giusto piglio di Reeves, che ha saputo riportare Batman in sala con grande lustro (siete tra i pochi che ancora non hanno letto la nostra recensione di The Batman?), rincorrendo - e forse raggiungendo - la trilogia di Nolan per impatto e per potenza. Piuttosto che concentrarsi su Bruce, tra l'altro, il prequel avrebbe seguito le vicende di un poliziotto corrotto, perché come lo stesso Jim Gordon ci aveva fatto capire, nell'arco delle sue guerre contro i mulini a vento, il problema di Gotham è proprio nella forza armata, spesso corrotta. Dall'incontro tra i due paladini della città, uno con distintivo, l'altro con maschera, sarebbe nata la rincorsa a quell'obiettivo mai domo nel cuore e nell'anima di Batman di ripulire l'intera città che gli ha strappato i genitori in tenera età. Da quelle intenzioni, adesso Reeves ha chiarito che si è arrivati a un livello superiore, per inseguire una storia ambientata ad Arkham.



Da Rocksteady a Reeves

Là dove anche l'epopea videoludica di Batman era iniziata, con quell'Arkham Asylum che aveva nel 2009 inaugurato il viaggio di Rocksteady Studios nell'universo DC Comics, c'è l'intenzione per Reeves di ripartire.

La serie, che sarà prodotta da HBO e sarà quindi disponibile in streaming e pensata per il pubblico televisivo, andrà ad analizzare la nota struttura pensata per i criminali più instabili di tutta la città di Gotham, dove da Joker in avanti sono stati rinchiusi un po' tutti. Non ci sono fin troppi dettagli riguardanti lo show, ma sappiamo che in qualche modo si andrà a sviscerare tutto ciò che non è mai stato analizzato dell'Asylum, come in qualche modo fece la stessa Rocksteady mostrandoci gli anfratti, le celle, i corridoi, la vita di una corruzione senza fondo. Tra questi anche un possibile personaggio che è stato visto al termine di The Batman, ossia Barry Keoghan che veste i panni del Joker. Grande assente del film di Reeves, ma giustificato dal fatto di esser stato sempre un secondo capitolo della storia di Bruce Wayne, l'attore doveva comparire anche a metà film, per stessa ammissione del regista, che ha voluto poi tagliare la scena.



Con Batman entrato in Arkham, i due si incontrano e si scambiano qualche battuta, il che lascia intendere che c'è un pregresso tra i due che ha spinto l'Uomo Pipistrello a ingabbiarlo nell'Asylum. Per il cineasta non si tratta di un modo per anticipare un possibile sequel, anche se sarebbe la naturale evoluzione della storia e la creazione di una trilogia in pieno stile Nolan, ma solo un modo per seminare il fatto che ad Arkham c'è già tanto da raccontare.



Farrell ridà vita a Oz

Nel frattempo Reeves ha parlato anche della serie incentrata su Pinguino con Colin Farrell. L'idea di realizzare questo altro spin-off è nata nel momento in cui il regista si è reso conto di quanto l'attore fosse a suo agio nel personaggio nel titolo da poco al cinema. Il progetto andrà a seguire l'ascesa al potere di Oswald Cobblepot, il criminale che poi tutta Gotham inizierà a conoscere come Pinguino: anche in questo caso un forte tentativo era stato compiuto da Bruno Heller, che con la sua Gotham aveva affidato alle movenze scoordinate, da pinguino, di Robin Lord Taylor il compito di raccontare i giorni nefasti di Cobblepot, dalla velata amicizia con Gordon al successo come criminale più efferato di tutta la città.

Consci, insomma, della genesi del Joker, mostrataci recentemente da Joaquin Phoenix, sarà il momento di affrontare quella di Pinguino, da sempre ritenuto essere uno dei più affascinanti avversari del pipistrello. Lontano dall'avere problematiche mentali che meriterebbero di ospitarlo ad Arkham, Oswald ha solo dimostrato sempre un grande risentimento nei confronti del mondo, desiderando di poterlo governare con la sua intelligenza e sagacia. Un aspetto che lo ha reso un maestro del crimine che non necessita di forza bruta, della quale non è comunque in possesso, né di una schiera di alleati: sono la sua ricchezza e il suo grande potere a permettergli di avere dalla sua parte l'appoggio di chiunque voglia, persino della polizia se necessario.



Nella sua ultima apparizione, nel The Batman di Reeves, Pinguino non è ancora diventato il boss che tutti si aspettavano di trovare, essendo nel suo momento di fine genesi: scagnozzo di Carmine Falcone, il boss mafioso che compare anche nella serie Gotham, gestisce un locale notturno chiamato Iceberg Lounge. Nella serie di Bruno Heller il locale era in mano a Maria Mercedes Mooney, nota per lo più come Fish Mooney, madre putativa di Pinguino, personaggio interamente inventato per lo show televisivo e privo di qualsiasi tipo di collegamento ai fumetti e all'universo DC. Non sappiamo quante stagioni avrà il serial, ma intanto aspettiamo con grande trasporto la possibilità di rivedere Farrell rivestire i panni dello sgangherato, ma elegante boss di Gotham.