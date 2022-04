Better Call Saul 6: il clamoroso e atteso ritorno di Walt e Jesse

Le serie Netflix di aprile 2022 stanno per accogliere l'ultimo atto dello show dedicato all'indimenticabile personaggio di Saul Goodman interpretato da Bob Odenkirk. Il percorso di Better Call Saul si è sviluppato in costante crescita, fino a eguagliare e forse anche a superare le altissime vette raggiunte dal suo predecessore; quel Breaking Bad che in molti - noi compresi - associano all'Olimpo della serialità al fianco di colossi del drama per il piccolo schermo come I Soprano e The Wire. Ne ha fatta di strada Jimmy McGill, dal sottobosco criminale fino a conquistarsi una posizione di punta come avvocato nei loschi traffici dei malavitosi del cartello Salamanca. Ci apprestiamo così ad assistere alla definitiva consacrazione di Jimmy in Saul, lungo il tragitto che conduce per direttissima verso Breaking Bad e verso le avventure di quei Walter White e Jesse Pinkman che sapevamo avrebbero prima o poi fatto il loro ingresso in scena.



Il cerchio si chiude

Ora che il ritorno di Walt e Jesse in Better Call Saul è ufficiale, merito dei cenni di Vince Gilligan e della conferma dall'account twitter dello show, abbiamo la certezza matematica che Bryan Cranston ed Aaron Paul riprenderanno i loro iconici ruoli premiati con numerosi Emmy nel corso della serie madre. Un ritorno che, a dire il vero, era sempre stato nell'aria dal 2015, non solo nei desideri degli spettatori, ma nei piani originali della writing room, che sentiva il peso e l'onere di questa svolta. Lo stesso showrunner Peter Gould ha esplicitato che ancor prima che lo show vedesse la luce, la domanda era sempre quella: rivedremo Walt e Jesse? Anche la risposta è sempre stata un abbastanza scontato e deciso "sì".

Come ciò avverrà dipenderà dalla nostra volontà e desiderio di seguire lo show e rappresenterà solo una delle cose da scoprire in questa stagione finale. Nella foto allegata al tweet ufficiale vediamo Jesse e Walt guidare alla volta di una destinazione sconosciuta, ma al momento non è chiaro il ruolo che avranno i due protagonisti di Breaking Bad nei 13 episodi che debutteranno su Netflix dal 18 aprile divisi in due blocchi di puntate (il secondo a luglio). L'ultima volta che avevamo fugacemente visto Cranston e Paul riprendere i propri ruoli sul piccolo schermo era stato con il film sequel El Camino (immergetevi nuovamente nelle atmosfere di questa pellicola con la nostra recensione di El Camino).



Un'ultima stagione memorabile?

La strada più semplice da percorrere sarebbe quella di chiudere il cerchio (un po' come avvenuto nello show principale) e portarci direttamente ad incrociare i destini della serie madre; per questo la possibilità di veder tornare Walt e Jesse nel series finale (se non nell'episodio precedente) è quella più concreta e gettonata. Vero è che nulla vieta al serial di rielaborare in maniera originale alcuni frangenti dello show dal punto di vista di Saul, così da tessere una maglia drammaturgica ancora più forte e in sintonia con Breaking Bad, e regalare agli spettatori un'esperienza unica in tutti i sensi, fondendo i confini delle due serie e rendendo la visione completa il dispiegarsi di un grande romanzo criminale americano che continuerebbe a rincorrersi come un uroboro nell'elaborare eventi e personaggi comuni con prospettive e pesi diversi (un po' come sta già avvenendo, il che giustifica la buona riuscita di Better Call Saul).

Per ora non possiamo che essere rassicurati dalle parole di Gilligan, che ci tranquillizza sul fatto che i due mondi si intrecceranno in modi che non abbiamo mai visto prima; e se fanno fede i precedenti di Mike e Gus su tutti, allora proprio non vediamo l'ora di scoprirlo, perché potrebbe rivelarsi devastante. Su un'unica cosa possiamo concordare e chiosare con il creatore di Breaking Bad: sarebbe stato un vero peccato se Better Call Saul fosse finito senza Walt e Jesse, no?