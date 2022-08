Better Call Saul e Breaking Bad: finali a confronto

Breaking Bad e Better Call Saul, due show legati in maniera intima non solo da personaggi, luoghi e situazioni, ma anche dallo stesso modo di scandagliare le torbide coscienze dei suoi protagonisti, quelle di Heisenberg e Saul Goodman diventati in un certo senso tormentoni per gli spettatori, proprio perché entrambi hanno soppresso il loro lato umano - il triste e malato Walter White uno, l'arrembante legale Jimmy McGill l'altro - per diventare dei simboli assoluti, privi di emozione e concettualmente immortali.



Il finale dell'ultimo show di Gilligan e Gould, che vi abbiamo raccontato nella recensione di Better Call Saul 6X13, ha portato a conclusione un universo che durava da 14 anni, chiudendo definitivamente il cerchio per ogni sua storia e fornendoci una prospettiva importante non solo su tutti gli avvenimenti "successivi" di Breaking Bad (non perdete gli easter egg più divertenti di Breaking Bad in Better Call Saul), ma anche per il mondo della serialità che d'ora in avanti dovrà fare i conti con questo nuovo gigante del medium. Due spettacoli così vicini hanno gestito in maniera peculiare i loro ultimi istanti, assomigliandosi per poi allontanarsi in maniera continua, a riprova del fatto che lo show dedicato a Saul Goodman è molto più di un semplice spin-off, ma una creatura indipendente che vive e respira senza accusare l'ombra della sua opera madre.



Vendetta

Sono due uomini soli quelli descritti negli episodi finali di due grandissime serie tv, braccati dalla polizia che minaccia di sbatterli in una cella per togliergli l'unica cosa rimasta delle loro vite: la libertà. Non hanno nient'altro Walter e Saul, morente e rinnegato dalla famiglia il protagonista di Breaking Bad, solitario ed incupito quello di Better Call Saul, hanno trascorso i loro ultimi anni nascondendosi dagli altri e creando attorno a loro una prigione mentale che li salvasse da quella concreta.

Heisenberg ha molta più esperienza in termini di fuga rispetto al suo vecchio avvocato, infatti Jimmy si lascia scovare dagli agenti in maniera indecorosa dentro un cassonetto dell'immondizia, mentre l'inventore della blue meth rimane a piede libero fino alla fine dei suoi giorni. In una finta libertà o dietro le sbarre di un carcere, entrambi si lasciano prevaricare dagli istinti di quei due personaggi spietati che abbiamo visto nascere e crescere nel corso delle stagioni.



Heisenberg chiude in maniera più che violenta tutte le questioni irrisolte del suo passato - fa credere agli Schwartz che ha assoldato due mercenari per tenerli sempre sotto tiro, avvelena Lydia e massacra la banda di Jack nella spettacolare sequenza della Gatling - mentre Saul Goodman con le sue dichiarazioni gioca a fare il burattinaio con i pubblici ministeri, riducendo una sentenza da ergastolo a sette anni di reclusione in una prigione di minima sicurezza scelta da lui, praticamente una bacchettata sulle dita rispetto alla punizione che meriterebbe.



Accettazione

È l'apoteosi di Heisenberg e Saul quella che si consuma davanti ai nostri occhi ammaliati, due figure nate come maschere da indossare alla bisogna che hanno divorato il volto dei loro padroni sostituendosi ad esso: con persone del genere non si può contrattare né credere che ci sia una luce in fondo ai loro tunnel, sono entrambi destinati alla morte. E in fondo è questo ciò che succede, Heisenberg e Saul muoiono alla fine delle loro serie tv, ma se il protagonista di Breaking Bad lascia dietro di sé un cadavere, Saul Goodman obbliga Jimmy a scontare il resto della sua vita in prigione.

Appare molto difficile considerare migliore il finale ottenuto dall'avvocato, ma per lui filtra la pallida luce di una Kim Wrexler che ha ritrovato il suo amico e marito di una volta, e Jimmy McGill non è più solo. Proprio durante la tirannia delle loro maschere, infatti, sia Walter che Jimmy hanno avuto l'occasione per un insperato colpo di coda, un ultimo gesto estremo che in qualche modo cheta le loro coscienze rendendo più semplice la dipartita.



L'ultima conversazione tra Walter e sua moglie, avvenuta perché l'uomo ha trovato il modo di salvare la famiglia dall'ignominia che lui ha generato, rimane memorabile per quella confessione che tutti aspettavamo fin dalla prima stagione: non c'è più bisogno di fingere che tutto il male sia stato perpetuato per aiutare la famiglia, nei suoi ultimi giorni Walter può finalmente ammettere che ha agito soltanto per se stesso, perché gli piaceva ed era bravo a farlo. Allo stesso modo Jimmy zittisce Saul in tribunale, un risultato che nemmeno i giudici sono mai riusciti a raggiungere, definendo con esattezza i suoi rapporti con Heisenberg e obbligando la corte a punirlo come merita, spinto dalla presenza di Kim in aula che ancora coltiva le speranze di rinascita dell'ex marito.

L'ultimo gesto di Walter è stato salvare Jesse dalla schiavitù, mentre Jimmy riesce a salvare la propria anima: agli spettatori rimane attaccata la tempesta di emozioni provate in quelle due ore che hanno scandito i finali di Breaking Bad e Better Call Saul, capaci di smuovere i sentimenti dei loro protagonisti condannati e far ricredere chi in loro vedeva soltanto due bestie spietate. Il viaggio di Walter e Jimmy è stato lungo, e il tragitto a dir poco indimenticabile, ma questa volta anche la destinazione si è dimostrata grandiosa.