Better Call Saul ha superato Breaking Bad? Capolavori a confronto

Dopo 63 episodi e 6 stagioni, anche Better Call Saul ha raggiunto la sua conclusione. Come accennato nella nostra recensione del finale di Better Call Saul, l'ascesa dello spin-off tratto dal capolavoro di Vince Gilligan ha sorpreso tutti per qualità produttiva e impronta autoriale, raggiungendo - e in alcuni casi superando - l'opera madre. Per quanto sarebbe impossibile considerare un reale testa a testa tra due opere essenzialmente diverse, anche se profondamente legate, uno dei quesiti che più capita di porsi riguarda proprio l'eventuale superamento di Better Call Saul rispetto a Breaking Bad.



L'analisi dei due percorsi, posti a confronto come vie parallele, permette di osservare interessanti dettagli sul processo creativo di Gilligan e Gould, capaci di alzare l'asticella ove occorre per portare a compimento un percorso lungo quasi 14 anni. Il successo di Breaking Bad ha avuto un impatto così dirompente nel mondo televisivo da stravolgere profondamente il mercato e il modo di concepire il medium. Vista l'essenziale importanza di quella che viene da molti considera la miglior opera televisiva di sempre, Better Call Saul ha dovuto avere a che fare con un grosso fantasma alle proprie spalle.



Lo scetticismo generale, complice l'inizio ben più ragionato e complesso rispetto a Breaking Bad, ha contraddistinto le reazioni di molti spettatori nei primi anni della messa in onda di BCS. Il lavoro compiuto da Gilligan è riuscito però a raggiungere vette insperate con creatività e maestria. Analizziamo insieme i punti di forza di entrambe le opere e gli elementi che hanno permesso loro di ascendere all'olimpo della tv.

L'importanza del contesto

Breaking Bad raccontava l'epica ascesa criminale (e discesa nelle tenebre) di un professore di chimica trasformatosi in leader della droga. Se nell'epopea vissuta da Walter White si osservava un protagonista che abbandonava progressivamente la propria umanità in nome del potere, nel viaggio di Jimmy McGill si compie invece una costante transizione in un percorso di crescita e consapevolezza volto ad assumere in tutto e per tutto un ruolo prestabilito. Da un certo punto di vista, dunque, entrambi i racconti di Albuquerque mostrano il passaggio da un estremo all'altro attraverso il crimine.



Sulla superficie, entrambe le serie concentrano il proprio intreccio sul malaffare, esaltato a mezzo per raggiungere maggior grandezza a patto di accettare rischi particolarmente elevati. Mentre i protagonisti combattono per preservare o per sviluppare pienamente la loro identità, il conflitto tra ordinario e criminale emerge in maniera preponderante. Breaking Bad ha trovato uno dei suoi principali punti di forza proprio nel raccontare l'evoluzione di una personalità deteriorata e stravolta dalla malavita: sotto questo punto di vista, l'ascesa al potere di Walter White ha senza dubbio maggior presa e impatto rispetto al conflitto interiore di un criminale che fatica a rimanere sulla retta via.

Allo stesso modo, se si parla d'azione e di intensità, Breaking Bad vince il confronto a mani basse - almeno quantitativamente parlando. Ma è giusto così, perché Better Call Saul ha un approccio più interiore e meno esplosivo rispetto all'opera originale, nonostante parecchi picchi anche in questo aspetto. In termini di azione nuda e cruda, le ultime stagioni dello spin-off hanno mostrato un'ascesa sorprendente che però si distanzia per dinamiche e maestosità rispetto a Breaking Bad, lasciando spazio ad atmosfere più cupe e orrorifiche.



Grazie ai personaggi e alle loro azioni, le due serie mostrano emblematicamente le due facce della violenza: una spettacolare, sorprendente ed eccitante per lo spettatore; l'altra oscura e imprevedibile, epicentro di un vortice di tensione narrativa. I caratteri mostrati dalle due serie permettono di evidenziare anche la crescita degli autori nel modo in cui inseriscono i propri personaggi all'interno di simili contesti. Non occorre rimarcare l'importanza di Walter White, uno dei migliori personaggi della storia televisiva, ma Better Call Saul ha sconvolto l'intero panorama approfondendo magistralmente personaggi già noti, come Mike o Gus, e portando su schermo Lalo, uno dei volti più iconici della storia recente del medium.

Tra lampi di genio e maturità

Fra le principali lamentele che alimentano lo scontro ed evidenziano la sostanziale differenza tra le due opere, Better Call Saul è sempre partito svantaggiato agli occhi dello spettatore più occasionale, meno abituato a certe dinamiche narrative.



Per alcuni, infatti, l'introspezione e la continua analisi delle prime stagioni della serie hanno rappresentato il principale motivo di abbandono della visione in favore della serie madre. Del resto, non c'è alcun dubbio che Gilligan e Gould abbiano intenzionalmente approfondito certi aspetti della narrazione a discapito di particolari intensità nell'azione e nella resa immediata degli eventi.



Così facendo, a prescindere da ciò che i rammaricati fan potranno lamentare, lo spin-off ha potuto offrire uno sguardo incredibilmente dettagliato di contesti, situazioni e personaggi che neppure Breaking Bad era riuscito a sviluppare con una simile libertà. La presenza del fratello di Jimmy come collante e parte integrante di questo primo andamento caratterizzato da legami e contrasti in costante mutamento, dimostra quanto la costruzione narrativa voluta dagli showrunner mirasse verso il caos interiore.

Con la maturità raggiunta da Gilligan, oggi più che mai consapevole dei propri mezzi e dei propri punti diforza, cresce anche l'analisi dei personaggi presentati su schermo raggiungendo livelli incredibili per quanto riguarda caratterizzazione e scrittura. Osservare la progressione lenta e ragionata di Jimmy permette di seguirlo in una storia avvincente, con lo spettatore accompagnato lungo il percorso e invitato costantemente a mantenere alta l'attenzione, unendo i puntini per comprendere appieno azioni e motivazioni. Questo, a differenza del trattamento riservato a Walt, molto più dirompente e carismatico nel senso più puro del termine, permette di avere una backstory molto più completa e interamente assimilabile per chi osserva. A differenza di Heisenberg, che si rende protagonista di una rapida discesa verso l'oblio, Jimmy vive di costanti alti e bassi e il punto di rottura rappresenta l'ultimo passo di un climax che tutti hanno visto costruirsi passo dopo passo.



Dopo aver ammirato Saul in Breaking Bad e aver conosciuto parte del suo epilogo, lo spin-off riesce ad allontanare la visione da stilemi macchiettistici e si concentra con particolare attenzione sui volti della serie e sulle caratteristiche che li portano ad agire in un determinato modo. Non solo: in Better Call Saul Jimmy non si lascia inghiottire dal proprio ego e ci mostra il suo aspetto più profondo, il che dimostra che il suo status acquisito attraverso tiri mancini cela anche grandi doti - seppur sfruttate per scopi infami.

Così lontani, così vicini

Più in generale, possiamo facilmente riconoscere come molti prequel debbano spesso confrontarsi con un grande dilemma: come mantenere alta la suspense quando gli spettatori conoscono già il destino di molti dei personaggi? Ponendo le due produzioni sullo stesso piano, ciò che emerge è che entrambe le serie sono state estremamente abili nel modificare le proprie trame per mantenere l'attenzione costante, sfruttando al meglio stratagemmi quali easter eggs e foreshadowing. Sia Breaking Bad, sia Better Call Saul possiedono un'elevatissima profondità che crea un piacere tutto speciale nell'attenzionare la messa in scena in cerca di particolari indizi.



Seguendo questo ragionamento, Better Call Saul riesce in un vero e proprio miracolo, creando attraverso il proprio stile narrativo un crescendo di tensione che culmina nelle ultime due stagioni, terrorizzando gli spettatori circa le sorti di personaggi come Kim e creando grande curiosità riguardo a eventuali approfondimenti di volti apparsi in Breaking Bad. In ultima analisi, la discesa verso l'oblio della serie madre finisce per contrapporsi alla lotta di Jimmy e alla grande storia d'amore raccontata in Better Call Saul.

Forse è proprio l'amore tra Gilligan e i fan ad aver permesso di scommettere costantemente senza particolari timori o pesi sulle proprie spalle. A primo acchito, entrambe le opere raccontano di uomini ordinari che abbracciano il lato oscuro del potere; tuttavia, uno sguardo più attento noterà invece che i due viaggi vissuti dai protagonisti raccontano in realtà gli uomini in quanto tali, ancor prima che gli eventi. Il maggior punto di forza di Gilligan e soci è quello di raccontare come pochi altri al mondo, permettendo al pubblico di interagire con quanto accade su schermo in modi differenti.



I toni, la composizione visiva, l'immaginario sono complementari e colmi di rimandi, ma comunicano in maniera del tutto diversa con lo spettatore. A tal proposito, basti pensare che l'idea sulla conclusione di Breaking Bad viene prospettata sin dall'inizio, mentre in Better Call Saul rimane uno spazio aperto a diverse prospettive. Il tipo di stimoli e reazioni sembra quasi opposto tra le due opere, se si confronta l'anti-eroismo di Breaking Bad all'introspezione del suo spin-off: Walt era immerso in una fantasia oscura, mentre Jimmy incarna il protagonista classico della tragedia. Entrambi hanno accarezzato, oppure ottenuto, la loro versione di lieto fine per quanto gli era effettivamente concesso.

Lasciare il segno

Dopo aver mostrato punti di forza e particolarità di entrambe le opere, sembra a dir poco impossibile scegliere un prodotto fra i due o ragionare secondo figli e figliastri. Breaking Bad è stato eccezionale nel raccontare il declino di una mente traviata, rivoluzionando il concetto di suspense nel periodo di evoluzione del medium televisivo; Better Call Saul ha lasciato il segno scavando ancor più a fondo grazie a un autore più maturo e più capace a raccontare speranze e orizzonti di redenzione per un criminale redivivo. Se arriviamo a desiderare che Jimmy abbia successo, difficilmente riusciamo a dire lo stesso per Walt nel finale della sua storia. Anzi, siamo sempre più consapevoli che quel momento dovrà arrivare e che sarà stato giusto.



La gestione delle sottotrame ha giocato un ruolo fondamentale nel processo di evoluzione delle due serie: la prima ci porta verso un percorso di accettazione, la seconda verso un crescendo di emozioni. Il binomio tra Jimmy e Mike/Nacho ha permesso di mantenere un ritmo costante per lo spin-off, passando da una parte all'altra all'occorrenza.

Le storie parallele di Breaking Bad davano invece spazio a caratteri che comunque supportavano il percorso del protagonista, con sequenze di scoperta o di intrighi che fornivano una prospettiva meno completa su di loro. Detto ciò, sarebbe follia affermare che Better Call Saul abbia mai raggiunto, nonostante la sua magistrale suspense, lo stesso livello di episodi come "Ozymandias". Eppure, la costruzione dei legami di BCS, e in particolare quella del legame tra Jimmy e Kim, ha superato le vette di quasi tutti i prodotti mai usciti sul piccolo schermo. In questo, lo spin-off di Breaking Bad si rivela probabilmente più character driven rispetto al suo predecessore, forse meno avvincente, ma molto più profondo e segnante per chi arriva fino alla fine. Breaking Bad ha rivoluzionato i prodotti di genere con assoluta maestria, Better Call Saul ha stravolto il concetto di melodramma moderno con altrettanta genialità.



Che si preferisca l'uno o l'altro, rimane un segno indelebile nella storia della tv, con più di 100 episodi a far scuola in termini di sviluppo narrativo, messinscena, struttura e caratterizzazione narrativa. In un'era in cui gli show faticano a concludersi o a durare senza strafalcioni o scivoloni degni di nota, dobbiamo ritenerci estremamente fortunati per aver potuto ammirare qualcosa del genere. Potremmo non rivedere nulla di simile per molto, molto tempo.