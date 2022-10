Boris 4 su Disney+: un trailer da guardare con gli occhi del cuore

Non andare mai oltre la terza stagione: era questo il consiglio che lo sceneggiatore di soap opera, intervistato come un pentito di mafia da un giornalista d'inchiesta, dava ai giovani italiani che sognano di scrivere per la tv. La scena è tratta da una delle migliori produzioni televisive italiane di sempre, quel Boris - che abbiamo ricordato anche nella commemorazione della Fox - capace di raccontare il mondo delle emittenti pubbliche (ma anche una privata e troppo frizzante) facendo a pezzi l'approccio superficiale con il quale da sempre si portano avanti i progetti nel nostro fantastico Paese.



La "fuori serie" creata da Luca Manzi ha dissacrato qualsiasi aspetto dell'Italia, utilizzando il medium televisivo per rivoltarlo contro il pubblico ed i suoi dirigenti, arrivando nel 2022 a prendere in giro anche se stessa, rinnegando quella regola aurea che proprio lei aveva ideato: il trailer di Boris 4 ci ricorda che la quarta stagione non solo esiste, ma è anche in dirittura d'arrivo, perché il prossimo 26 ottobre siamo di nuovo tutti convocati sul set del Maestro Ferretti. Analizziamo quindi le ultime immagini e proviamo ad immaginare quali importantissimi temi verranno messi in mostra soltanto per essere distrutti da un cast di attori raccomandati... e dai, dai, dai!



Preghiamo, però con gioia

È un salto nel vuoto quello che gli sceneggiatori Vendruscolo e Ciarrapico - in assenza del mai troppo compianto Mattia Torre, scomparso nel 2019 - compiono con la quarta stagione di uno show dal finale chiuso, ma forse non del tutto.

Il lancio di una pallina di carta in un canestro da dormitorio maschile, mai come adesso i destini della fiction e di Boris sono stati così affini, soltanto una preghiera li può salvare dalla facciata opportunistica di una serie che tenta di cavalcare l'improvvisa ondata di popolarità scoppiata dalla distribuzione tardiva di Netflix. L'orazione viene rivolta all'Onnipotente, ma accolta dal figlio: addio alle macerie di Villa Orchidea , la troupe si trasferisce in Palestina, seguendo lo scomodo cammino di Gesù Cristo. Nella provocazione troviamo immediatamente il carattere di uno show entrato nella storia della tv, perché quest'ultima stagione non sembra avere alcuna intenzione di tirarsi indietro e getta nella mischia uno dei temi più pericolosi da raccontare in Italia: la religione è cosa seria nel Bel Paese, ma è soprattutto lo specchio perfetto della deprimente ipocrisia che attanaglia moltissime persone, alla pari - se non superiore - del mondo delle emittenti televisive raccontate più di dieci anni fa. Queste ormai non rientrano più nelle logiche dell'intrattenimento, abbandonate ai prodotti minori dedicati ad un pubblico molto adulto, ma sono state sostituite dalle piattaforme streaming e da nuove assurdità da denigrare. Visualizzazioni, politicamente corretto, algoritmi, ma soprattutto inclusività.



La monnezza che ho fatto...

Il cortocircuito con la piattaforma che accoglierà il nuovo corso della serie è immediato, probabilmente la Disney - essendo una multinazionale con interessi sparsi in ogni tipo di mercato - è la rete più attenta ai suoi contenuti, e non è un caso che nello stesso trailer si faccia riferimento ad una prossima distruzione di Disney+.

Boris non ha mai trattato con delicatezza nemmeno gli argomenti più spinosi, e pare non voler cominciare a farlo proprio adesso. La vita del Messia è un'occasione ghiotta per raccontare gli italiani, ma nonostante il cambio di produzione la troupe di René dovrà fare i conti con i soliti problemi: un budget irrisorio, le manie di grandezza di Stanis, la coscienza addolorata di un Ferretti (Francesco Pannofino) nuovamente alle prese con un prodotto mediocre. A questi vecchi compagni di viaggio si uniscono le nuove difficoltà di integrazione in una logica da contenuto in streaming, ma anche gli immancabili grattacapi di un Biascica (Paolo Calabresi) semplicemente improponibile nel contesto inclusivo voluto dalla rete. All'ombra di un probabile rimodellamento della squadra in nome della diversità etnica e sessuale, si muovono i protagonisti che non abbiamo mai dimenticato di amare, tra un Mariano Giusti (Corrado Guzzanti) a cui viene nuovamente preferito La Rochelle (Pietro Sermonti) per il ruolo di spicco - come se non fosse bastato lo smacco di Padre Frediani - e l'implicita bestemmia di una Madonna interpretata con molta probabilità da Corinna Negri (Carolina Crescentini).



Il lancio di quella pallina di carta è quasi arrivato a destinazione, dobbiamo attendere soltanto pochi giorni per capire se andrà a canestro o se questa sarà l'ennesima ciofeca alla René Ferretti: incrociamo le dita incoraggiati da un trailer molto promettente, perché gli italiani - e queste nuove piattaforme streaming - hanno bisogno più che mai di una serie tv come Boris.