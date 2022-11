Boris 4: perché questo ritorno funziona (anche senza algoritmo)

Lo schermo si accende; il caricamento è in funzione, e intanto il cuore batte a mille e la paura prende il sopravvento. Paura che ogni cosa possa essere rovinata; paura che tutto quanto realizzato nell'arco di tre stagioni possa essere distrutto da un ritorno atteso dal cuore, ma respinto dalla mente. Eppure, nonostante gli algoritmi, nonostante le piattaforme, nonostante gli anni passati, Boris torna e travolge tutto e tutti con la stessa forza con cui le acque travolgono Stanis nel finale della nuova sigla. Boris 4 non è un ritorno a casa, se con "ritorno" presupponiamo un abbandono del nido domestico. In realtà, tanto noi spettatori, quanto ogni singolo interprete di quella serie, da quelle mura fittizie di uno studio televisivo non ce ne siamo mai andati (un po' la sensazione che avevamo espresso nel nostro first look di Boris 4). E questa quarta stagione non è nemmeno da interpretarsi come una lunga messa in pausa, dato che tanto per Renè, Corinna, Duccio, Arianna, quanto per il loro pubblico, il tempo è passato inesorabilmente.



Diciamo allora che Boris 4 non è altro che un lungo studio sociale e antropologico lungo 12 anni. Il fatto è che, dal momento in cui la parola "fine" è comparsa nell'ultima puntata della terza stagione, il trio di sceneggiatori fattosi duo ha saputo non solo raccontare questo scorrere degli anni, ma anche coglierne ogni difetto, ogni neo, ingigantendolo sotto la propria lente di ingrandimento e lasciarlo alla mercé di una commedia irresistibile tradottasi in otto, nuove, meravigliose puntate. Match, set, game. Boris torna a scrutare il mondo intorno a sé, ne coglie le mutazioni, per narrarle, e poi sfotterle, prendendosi gioco di quell'universo in cui nasce e cresce, e farsi così beffa delle regole del gioco, vincendo e trionfando. Prima di proseguire nella lettura vi rimandiamo alla nostra recensione di Boris 4.



La Locura della Piattaforma

Il mondo delle soap-opera, delle produzioni televisive, delle raccomandazioni, dello sfruttamento femminile e dell'immagine divistica senza talento non sono spariti, hanno solo cambiato forma. Una mutazione genetica-televisiva, figlia di un'evoluzione interna nata da esigenze esterne e culturali che gli sceneggiatori sanno ancora cogliere e sfruttare, per denigrare il sistema, decostruendo gli elementi basilari della fucina da cui traggono il proprio fuoco vitale.

Ora si parla di piattaforme, di algoritmi, inclusione, personaggi a norma e ucronia. Sono le attenzioni ai particolari, esigenze nate in seno al politically correct che tutti ci aspettiamo, ma in un qualche modo frenano le redini della creatività. Un mondo a norma a cui tutti sono chiamati a sottostare, opposti di Re Mida compresi. Ma filtrati dallo sguardo deformante di Boris anche questo nuovo universo di divieti e richiami, call e giovani che avanzano, si ritrova a implodere su se stesso. Grembo materno che tutto rilancia e fa rinascere, la "piattaforma" su cui tornano a fare il proprio ingresso Renè e Duccio, Corinna e Stanis, Biascica e Alfredo si tramuta in corollario di terre da depredare e attaccare, campo minato da far esplodere dall'interno. Ed è qui che giace il motivo principale per cui Boris funziona e non perde un milligrammo della propria freschezza: non si è abbassato alla voce dei potenti. Come Renè ha seguito la musica, lasciandosi trasportare dalla locura, denigrando tutto e tutti. La politica stantia, i giovani che tentano di fare un passo avanti nel mondo, finendo per aprire bar, lo sfruttamento di nuove richieste per una facile approvazione e un successo assicurato, sono tutte tessere di un puzzle che non si è mai distrutto, ha solo cambiato aspetto.



Gli artigli che lacerano il corpo di un'Italia della produzione cine-televisiva, specchio di un mondo in cui tutto cambia per rimanere lo stesso, non hanno mai perso la propria forza; con il tempo hanno saputo affilarsi ancora di più, scrutando l'evolversi dei cambiamenti interni, e su di essi avventarsi con sarcasmo, per far ridere parlando di noi, di ciò che ci circonda e ci separa da uno schermo televisivo: un'Italia idiosincratica, contraddittoria, un'Italia fatta di musichette, mentre fuori c'è la morte.



Gioco di sorpassi e analisi serialmente sociali

Chiusa, bloccata nel proprio acquario come il pesciolino Boris, anche l'Italia continua a parlare di sé guardando a modelli esterni, a quell'America terra di miracoli produttivi, ma mai così lontana da noi in termini tanto cine-televisivi, quanto culturali.

Uno scarto esistenziale reso in termini audio-visivi che Luca Manzi e Carlo Mazzotta hanno saputo cogliere quindici anni fa, in quel lontano 2007 che ci ha regalato la fuori-serie per antonomasia, capace di prendersi gioco del sistema in cui ha visto la luce, per arrivare a parlare di noi italiani, dei nostri vizi e delle nostre (nascoste) virtù. Quindici anni: tante cose sono successe nel mentre, sebbene molte cose sono accadute per non cambiare mai. Una stasi che Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico hanno saputo sfruttare, far loro e tradurre in una quarta stagione che non solo convince, ma supera di gran lunga le aspettative e - per certi versi - le precedenti tre stagioni. Un sorpasso al foto-finish, compiuto con intelligenza e parsimonia; già, perché nel mondo delle piattaforme e degli algoritmi, tutti noi siamo complici dei mutamenti seriali; con le nostre scelte stabiliamo vita e morte delle produzioni sugli schermi, elargendoci a tessere imprescindibili del processo produttivo. In qualità di spettatori siamo molto più consci degli sviluppi interni a tale mondo, un'accessibilità più diretta che ci permette di entrare e comprendere da vicino il microuniverso destrutturato e denigrato da Boris.



Si tratta di un'immediatezza che in un qualche modo veniva meno nelle tre stagioni precedenti, dove il pubblico era solo la pedina finale di un gioco di potere che la fuori-serie italiana attaccava con sottile intelligenza e alacre ironia. Gli attacchi sferrati, per quanto facilmente comprensibili da un target alquanto ampio, finivano per essere particolarmente apprezzati da chi quel mondo lo conosceva bene, perché parte integrante, o addetto ai lavori. Con il tempo "apri tutto" si è elevato - per esempio - a perfetto sostituto per "accendi la luce", eppure per i più attenti conoscitori dell'universo televisivo italiano, dietro quella semplice battuta si nascondeva uno sgambetto a direttori della fotografia pigri e poco ispirati, limitati nel talento e nelle richieste a mostrare ogni dettaglio il più possibile, fino a illuminare ogni dettaglio epidermico di una luce innaturale, aperta, abbagliante.

Istruiti a dovere sulle dinamiche di questo microcosmo dove i sogni spesso diventano incubi, e pagine di sceneggiatura si tramutano in discorsi sconclusionati e universi desolanti, incorporei, anemici, Boris si fa ancora più cinico e cattivo, donandoci una Vita di Gesù pronta a conquistarci sul fronte di uno spettacolo che tenta di resuscitare, finendo però spesso in croce. E in un mondo che trascina i propri discorsi, lungo trincee narrative dalla durata esagerata, anche qui Boris segna il proprio attacco rivoluzionario, donando un macchinario perfetto lungo solo otto episodi, dove nulla è stato tralasciato, ma tutto si compie egregiamente, seguendo la musica, danzando fuori dai contesti, dalle authorities, dalle inclusions, dai dettami delle piattaforme e dai calcoli degli algoritmi.



Citami, o Musa, del Boris seriale

C'è un prima e c'è un dopo la visione di Boris. Giacimento aureo di citazioni in cui affondare a piene mani, la serie di Torre, Vendruscolo e Ciarrapino si è ben presto svestita del suo abito seriale, per tramutarsi in modulatore linguistico, strumento rivoluzionario della condivisione citazionistica.

Non più battute da conoscere a memoria, la fuori-serie italiana si è fatta corollario di nuovi proverbi e modi di dire, modello innovativo ed evoluzionistico della lingua italiana. Ancorandosi a una predominante vernacolare tipicamente romana, Boris ha ampliato la propria sfera di azione sul parlato italiano, creando un nuovo sottogruppo gergale. Con delle pagine bianche dinnanzi a loro, gli sceneggiatori si trovano adesso a superare un'ulteriore ostacolo: senza scadere nell'esacerbato citazionismo interno, sfruttano le nuove dinamiche offerte dalla piattaforma per dare in pasto ai propri personaggi nuovi tormentoni capaci di innestarsi nella mente delle persone, insidiarsi in quell'area del linguaggio e lì radicarsi, senza scampo o via di uscita. Con il ritorno di Boris bisognava, cioè, rinnovare l'inventario citazionistico, senza snaturare il carattere dei personaggi, o eliminare del tutto quanto detto e fatto in precedenza. Parlare con termini nuovi un linguaggio già assodato e appreso dai propri fedeli spettatori, lasciando spazio ai nuovi adepti di comprenderlo, assimilarlo e ripeterlo.



Sembrava una sfida impossibile, ma ancora una volta la fucina creativa di Vendruscolo e Ciarrapico (senza dimenticare l'eredità spirituale di un Matteo Torre qui perfettamente omaggiato in maniera commovente e mai forzata) ha sfornato una gallerie di esternazioni già pronte a prenotare un proprio posto nel mondo del citazionismo di stampo italiano: dalla semplicità di "Pepperoni", al "sei solo chiacchiere e facce basite", passando per "ammerdu" al "moltiplicava i pani e i pesci, e lo faceva tutto a mente" il sottosuolo di Boris si fa terreno fertile di pensieri complessi, o parole elementari, pronti a sedimentarsi nel campo di citazioni destinate a modificare il nostro linguaggio quotidiano.

Un'ulteriore prova lampante di quanto Boris alla fine non se ne è mai andato, si è solo preso un lungo coffe-break. Non è un revival, e nemmeno un semplice sequel, Boris 4. È un saggio lungo otto puntate su come prendersi gioco del mondo circostante, tra social e piattaforme, sfruttando il vecchio per parlare del nuovo. Un dialogo complesso e allo stesso elementare; un manifesto sulla perfetta scrittura seriale lasciato in omaggio a interpreti divenuti un tutt'uno con i propri personaggi. E se è vero che l'inferno è pieno di quarte stagioni, nel caso fossero tutte perfette come Boris, allora questo inferno, forse forse, tanto male non è.