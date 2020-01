Breaking Bad: storia, successo e importanza della serie di Vince Gilligan

Se siete fanatici di classifiche online, sapete che Breaking Bad si guadagna sempre il podio, se non la medaglia d'oro, tra le serie più amate di sempre. La serie AMC firmata da Vince Gilligan è ormai lontana dalla sua prima messa in onda nel 2008 e ha dato la luce anche ad un amato spin-off - Better Call Saul giunto alla sua quinta stagione - e a El Camino, film Netflix che segue gli avvenimenti successivi alla serie. La parabola discendente del professore di chimica che, dopo una diagnosi di cancro terminale ai polmoni, finisce col diventare un signore della droga per provvedere economicamente alla propria famiglia e riscattarsi da una vita di insuccessi, rappresenta quasi all'unanimità l'apice della narrazione seriale moderna. Scopriamo il perché, ma partiamo da dove tutto è iniziato ben 12 anni fa, il 20 gennaio 2008.



Cuciniamo

Prima di Breaking Bad Vince Gilligan ha lavorato soprattutto ad X-Files, la serie cult di Chris Carter sulle indagini paranormali di Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson). Per X-Files scrive una trentina di episodi dal 1995 al 2002 e firma la regia di altri due. Destino vuole che Bryan Cranston, il futuro Walter White, venga scelto da Gilligan in persona per il ruolo di antagonista in uno degli episodi da lui scritti. La ricetta per Braking Bad nasce però quando Gilligan è disoccupato, coinvolto in progetti di scarso successo, al punto che un collega gli suggerisce che avrebbero dovuto metter su un laboratorio di droga in un camper per sbarcare il lunario. L'idea folgora il buon Vince, che mette l'idea nero su bianco in un soggetto per una serie televisiva. Le tematiche si rivelano però ostiche: il cancro, la droga e un protagonista senza alcun apparente appeal.



Gilligan vende la serie alla Sony con la formula: "Mr. Chips diventa Scarface" (Mr. Chips è il timido professore protagonista di un romanzo di James Hilton e dei suoi adattamenti). Quella di bussare alle porte di una rete cable per la distribuzione è una scelta obbligata. Dopo piccoli e grandi rifiuti (HBO su tutti) la serie viene presa da FX, che con prodotti come Nip/Tuck e The Shield è ben corazzata sulle tematiche adulte.



Ma il network scinde l'accordo dopo aver commissionato il pilota. In seguito un produttore esecutivo, passato alla rivale AMC, decide di proporre lì il progetto di Gilligan. Ora, la AMC dei primi anni Duemila non era certo il network al quale siamo abituati. Niente The Walking Dead: Mad Men stava quasi per vedere la luce e lo stesso Gilligan restò interdetto quando gli dissero di aver proposto la serie ad una rete che prevedeva la programmazione di soli film classici anni Cinquanta.

Ma la volontà di cambiamento nell'esecutivo del network porta ad uno svecchiamento dei contenuti e ad un aumento di appeal e investitori attraverso la produzione di serie originali di genere. La regia del pilota viene quindi affidata allo stesso Gilligan e l'episodio va in onda il 20 gennaio del 2008, ma dovrà raggiungere le stagioni successive e sfruttare il binge watching su Netflix per essere conosciuta da tutti ed arrivare a superare i dieci milioni di spettatori. Mad Men e Breaking Bad hanno così, di fatto, ridefinito l'immagine stessa della AMC, nonché l'intero panorama della serialità televisiva.



Soluzioni e dissoluzioni

La trama di Breaking Bad ruota tutta intorno al suo protagonista Walter White (Bryan Cranston), la cui vita è costellata da fallimenti: lavora come professore di chimica in un liceo, ma in realtà ha contribuito ad una ricerca che si è aggiudicata il Premio Nobel, ha un secondo lavoro degradante in un autolavaggio, la moglie è disoccupata ed incinta, mentre il primogenito è disabile. La diagnosi di un cancro incurabile ai polmoni avrebbe dovuto distruggere la vita del cinquantenne Walt, ma la trasforma in qualcos'altro. Dopo aver assistito ad una retata della DEA con il cognato agente Hank (Dean Norris), Walt infatti scopre che con la chimica si possono fare un sacco di soldi in modi che non aveva mai considerato. Inoltre con quei soldi potrebbe provvedere alla sua famiglia anche quando sarà morto.

Decide così di coinvolgere il suo ex-allievo Jesse Pinkman (Aaron Paul), già nel giro di produzione e spaccio, e, a bordo di un camper nel bel mezzo al deserto del New Mexico, produce la metanfetamina più pura mai vista. Walt inizia così una tragica scalata criminale che gli costerà la famiglia, gli scatenerà addosso l'ira dei cartelli della droga e un mandato di cattura da parte della DEA. Una scalata iniziata proprio con la scusa della famiglia, ma che, sotto lo pseudonimo di Heisenberg, diventerà sempre più un palese riscatto personale, fatto di montagne di soldi, potere assoluto e violenza inaudita.



Il tutto per dimostrare a se stesso e al mondo che anche lui è in grado di porsi e di imporsi al di fuori degli schemi nei quali la vita lo ha costretto. Una verità che emergerà solo nello splendido series finale di Breaking Bad, dove per la prima volta Walter Hartwell White getterà la maschera del "l'ho fatto per la famiglia", per rivelare alla moglie Skyler (Anna Gunn): "L'ho fatto per me. Mi è piaciuto farlo. Ed ero molto bravo".



The one who knocks



Gilligan costruisce cosìdella serialità televisiva, giocando straordinariamente con la morale e le emozioni, prendendo lo spettatore per mano, per poi respingerlo e richiamarlo ancora a sé. Un'che è figlia della cinematografia americana degli anni Settanta, quando la New Hollywood fioriva e allo stesso tempo si incamminava sul viale del tramonto. L'evoluzione di Walter White non prevede il bianco o il nero, ma tutte le, anche le più profonde.Perché Walt è irremovibile nel suomascherato da familismo; e questa strada lo porta sempre più sull'orlo dele della sua trasformazione in Heisenberg. I suoi memorabili- Gus Fring- fanno da controparte ad ognidi perdizione e giustificano in Walter ladi fronte alle minacce subìte.

Che si tratti di assistere indifferente alla morte nel sonno della fidanzata di Jesse - vista come minaccia alla loro attività - o di avvelenare un bambino innocente per convincere il socio a sbarazzarsi di un personaggio scomodo, tutto porta all'irredimibilità delle sue azioni. Il cancro diventa fin da subito il pretesto per avere uno scopo in vista della fine, al punto da renderlo furioso alla notizia di una miracolosa remissione del male. Walt ne ha bisogno per esercitare il libero arbitrio sfondando le pareti della moralità, addentrandosi sempre più nelle zone oscure dell'umano essere. E noi spettatori siamo con lui, in balìa di emozioni contrastanti, guidati dalla magistrale interpretazione di Bryan Cranston, che gli ha giustamente fruttato tre Emmy e due Golden Globes.



Un western post-moderno

Breaking Bad è una serie di genere: un dramma a tratti shakespeariano, con atmosfere gangster ed orrorifiche condite con una tonnellata di epica western. Ogni nuovo autore veniva infatti accolto da Vince Gilligan con la visione di C'era una volta il West di Sergio Leone, dalla quale doveva trarre gli stilemi e i tempi della narrazione che sarebbero stati poi declinati nella serie. Senza contare i riferimenti al cinema di Tarantino - quasi un caso di metacitazionismo - e la predilezione per una narrazione più cruda e realistica possibile, ispirata a Il braccio violento della legge di Friedkin.

A livello estetico Breaking Bad riempie gli occhi con i suoi campi lunghi, a volte lunghissimi, nei quali il soggetto si perde, schiacciato tra il cielo cristallino del New Mexico e i tumbleweed che rotolano nel deserto. Fanno da contraltare i primi e primissimi piani sui personaggi, soprattutto nei momenti di confronto, in un'alternanza debitrice del "triello" de Il Buono, il Brutto e il Cattivo.



La fotografia di Michael Slovis si serve di riferimenti cinematografici ben precisi e collaudati, ibridati con un'estetica presa in prestito dal linguaggio dei videoclip. Come nel caso delle inquadrature con soggettive irreali degli oggetti più svariati, che ci mostrano l'azione da un punto di vista alieno rispetto al resto della narrazione.

Che sia il punto di vista dell'asciugatrice di Walt, del badile di Jesse, di una lancia a pressione che pulisce degli attrezzi o di una lastra di metanfetamina ridotta in cristalli, questo espediente è sempre al servizio della narrazione e mai un mero esercizio di stile. Così come lo scorrere del tempo che spesso viene velocizzato attraverso dei timelapse, mentre la palette dei colori si ispira al deserto, privilegiando spesso i contrasti tra colori accesi.