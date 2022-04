Bridgerton 2: l'importanza dei costumi nella serie storica di Netflix

Qualsiasi cosa indossiamo fa parte della nostra personalità. Anche quando diciamo che quello che portiamo non ci interessa. È un modo di vivere, una maniera di essere, l'espressione più autentica con cui ci presentiamo al mondo: questo sono io. E così deve essere anche per i film e per le serie tv, che solamente con uno sguardo devono essere in grado di restituire un intero mondo che sia riconducibile soltanto a quel preciso racconto e a quella determinata dimensione in cui è rinchiuso il cuore centrale della storia, ma insieme anche la propria estetica. Una superficie che, quando si scelgono collaboratori talentosi, è in grado addirittura di restituire più di quanto i personaggi siano anche solo in grado di comunicare, lasciando da parte le parole e le azioni per far parlare scenografie e costumi al loro posto. È anche, e soprattutto, il caso di Bridgerton, la serie Netflix dei record di Shonda Rhimes.



Le scenografie di Bridgerton

Fin dalla sua prima stagione Bridgerton ha incorporato al suo interno non solamente una cura maniacale dei dettagli, seppur non riportando fedelmente outfit e location della Regency Era, ma facendo comunque del linguaggio non verbale dei vestiti e delle acconciature dei suoi protagonisti una maniera per scavare più affondo nelle loro personalità e nei sentimenti che vanno attraversando (non perdete la nostra recensione di Bridgerton 2).

Colori e corsetti, gioielli e tulle sono diventati per la serie strumenti indispensabili per evidenziare gli umori dei personaggi e suddividerli nei loro clan di appartenenza. Uniti e separati, singoli e nell'insieme delle loro famiglie, i nobili della serie Netflix hanno voluto rendersi riconoscibili non solamente per il rango a cui appartengono, ma per i sentimenti che ribollono nei loro animi stretti all'interno dei costumi. Un lavoro andato di pari passo con la creazione e l'arredamento delle location, i palcoscenici principali per le sfilate di Bridgerton, in una sinergia che genera un'armonia trascinante e che compone lo show. È il contorno da cui il production designer Will Hughes-Jones parte, dentro cui poi inserire interpreti e decorazioni. "È il racconto il fattore principale." dichiara Hughes-Jones "Perché siamo pur nel periodo della Reggenza, ma è la storia quella che mostriamo e che cerchiamo di enfatizzare con i set, il design e lo stile. [...] Ci domandiamo: come riusciamo a rendere tutto questo luminoso?".



Una domanda la cui prima risposta ad arrivare è dalla collega Sophie Canale, costumista della seconda stagione di Bridgerton la quale ha sostituito la precedente Ellen Mirojnick, nota per il lavoro svolto con Maleficent e The Greatest Showman. La costume designer, che nella prima season era assistente di Mirojnick, ha rivelato di aver lavorato assieme alla sua squadra per la realizzazione di circa settecento costumi, per una produzione immensa all'interno del mondo della serialità.

Ma non è solamente l'enormità del materiale ad impressionare, bensì il processo creativo alle sue spalle che richiama l'introspezione dei personaggi e la volontà di riuscire ad esternarne pensieri, amori e turbamenti. Era infatti nella prima stagione che al personaggio di Penelope, interpretata da Nicola Coughlan, era riservato il colore giallo che si ripresenta ancora una volta e su cui anche la ragazza ironizza continuamente, dichiarando il suo disappunto sulla tinta scelta dalla madre e che solitamente associamo all'inganno e all'invidia.



Non tanto quest'ultima, seppur abbiamo visto Penelope ingelosirsi vistosamente nei confronti del suo interesse amoroso Colin Bridgerton, ma l'inganno è sicuramente rivelatore di un lato del personaggio: è infatti la giovane la penna che si cela dietro alle pagine gossippare di Lady Whistledown, nascondendosi nelle sferzate della propria piuma e rivelando i più piccanti pettegolezzi del suo circolo di conoscenze (sapevate che Nicola Coughlan fece i provini per Stranger Things?)



Le personalità dei personaggi attraverso i costumi

In Bridgerton 2 sono stati soprattutto i fratelli Bridgerton a vedere un cambiamento nel loro aspetto, facendo in modo che ognuno di loro diventasse più definito e in linea con il proprio spirito.

Se è un lungo tormento quello da cui è attanagliato il visconte Anthony, in cerca di moglie e sospinto verso l'impenetrabile Kate Sharma, è allora su di un look dai colori più scuri quello su cui ha puntato Canale assieme al suo team, mentre ha lasciato ai dettagli la vena artistica del secondogenito Benedict. All'interno della famiglia anche il taglio da sartoria maschile e le giacche Spencer della loro sorellina Eloise rendono il personaggio ben distinto, segno della sua lontananza da una femminilità che non esprime come le altre ragazze della sua età o appartenenti alla sua stessa classe sociale. È poi sempre a seconda delle famiglie che Bridgerton ragiona. In una seconda stagione in cui il personaggio di Lady Portia Featherington cerca il riscatto da una società che l'ha derisa e allontanata, facendo affidamento sui denari di un parente che in verità si rivelerà un truffatore, è l'oro il colore che la donna vorrà comunque sfoggiare su di lei e le proprie figlie, cercando di ristabilire degli equilibri di potere che le scivoleranno dalle mani, ma che tenta comunque di ostentare.



L'arrivo della famiglia Sharma

Fondamentale, poi, era riportare in Bridgerton 2 le origini della famiglia Sharma che dall'India si è spostata fino alla mondanità di Mayfair, per costumi pur sempre ispirati alla Recency Era, ma che nei tessuti e nei ricami richiamano le radici orientali delle donne. Un'importanza che viene sottolineata dai gioielli utilizzati da Kate Sharma e dagli zaffiri scuri fino al color petrolio: tutto in pieno stile ottocentesco, ma impreziosito da un'eredità che la giovane porta addosso. Tonalità che si uniscono ai colori indaco di Anthony Bridgerton, a decretarne l'amore che andrà travolgendoli.

E ad unire ancora le donne del nucleo Sharma è il lilla, "il colore del primo amore" afferma in una puntata Daphne Bridgerton, e che comparirà più volte nei costumi dei personaggi. Merletti, sbuffi e corpetti. Bridgerton 2 si spinge ancora più affondo nell'interiorità dei suoi personaggi trovando nel loro magnifico aspetto tutto quello che che provano e che non possono più nascondere.