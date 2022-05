Bridgerton 2: perché tutti amiamo il visconte Anthony?

È un pattern consolidato: uomini ottocenteschi incapaci di esprimere i loro sentimenti che conquistano proprio per questo loro essere repressi e tormentati. L'impossibilità di poter stringere tra le proprie braccia la propria amata, un impedimento dovuto da differenze di classe, da doveri che è necessario rispettare, da un ventaglio largo o ristretto di situazioni per cui un matrimonio potrebbe risultare sconvenevole pur essendo agognato e desiderato.



Davvero poco ci si sposta da questi stereotipi di protagonista romantico in costume. Eppure, nonostante quella loro ripetitiva consuetudine, è inevitabile rimanerne perdutamente innamorati. Il visconte Anthony Bridgerton della seguitissima serie su Netflix - con Bridgerton diventata la serie più vista sulla piattaforma - ne è la prova più attuale, incastonato in un immaginario da Regency Era e travolto da una passione che nella seconda stagione lo vedrà cadere ai piedi della nuova arrivata Kate Sharma - non avete ancora visto la serie? Vi assicuriamo nella nostra recensione di Birdgerton 2 che Shonda Rhimes colpisce ancora!



Diventato protagonista al posto del precedente conte Simon Basset di Regé-Jean Page, così come Simon Ashley prende il posto dell'attrice Phoebe Dynevor interprete del ruolo di Daphne, l'Anthony Bridgerton di Jonathan Bayle conquista seguendo lo schema degli enemies to lovers tratteggiato già nel libro a lui dedicato assieme a Kate e riproposto nella serialità dal creatore Chris Van Dusen. Un personaggio conosciuto nella prima stagione, che potete riscoprire nella nostra recensione di Birdgerton, rimanendo in quel caso però solamente fratello maggiore e di contorno all'interno della narrazione, seppur dal peso ingente nelle dinamiche della propria famiglia.



Anthony Bridgerton: da libertino a eroe romantico

L'anima da libertino del visconte, che in Birdgerton 2 viene racchiusa in un montaggio iniziale durante la prima puntata, era prerogativa di un personaggio che aveva provato a trovare l'amore anche durante i tentativi di matrimonio della sorella minore Daphne, con un flirt rivelatosi vacuo e difficilmente accettabile.

Per la sua condizione, certamente, ma anche per un'incompatibilità tra l'uomo e l'attrice di cui era innamorato e che svanisce con l'arrivo della seconda season. In verità, però, l'esperienza amorosa in cui abbiamo visto cimentarsi il visconte giustifica la fermezza austera nel suo voler ricercare una moglie che rispetti ogni singolo canone che l'uomo si è auto imposto, per creare così una propria famiglia e mantenere le redini della casata Bridgerton. Virtuosa, a modo, gentile, servizievole: diverse sono le caselle che una dama deve spuntare anche solo per avere l'onore di avere un ballo e che sembrano appartenere al diamante della stagione matrimoniale di Bridgerton 2 rappresentato dalla new entry Edwina Sharma. Il matrimonio non potrebbe essere più facile: lo scapolo più ambito di Mayfair chiede la mano alla preferita della regina. Ma l'amore non insegue la perfezione, bensì la chimica, quella che si instaurerà tra il visconte e la sorella della sua promessa sposa, la signorina Kate Sharma.



È così che nell'animo del visconte Bridgerton si apre una voragine all'apparenza invalicabile. Il voler riempire quel vuoto che rappresenta il desiderio e la voglia di amore, non potendo però sottostare al solo cuore, dovendo rispettare regole e lignaggio secondo le più antiche tradizioni. Seppur Bridgerton, essendo ambientata nell'Ottocento, faccia sempre del matrimonio l'obiettivo da dover raggiungere ad ogni conclusione di stagione, la sua peculiarità risiede però non solamente nelle esplicite scene di sesso, bensì nel legame tra due persone che non deve essere solo conveniente ed economico, ma abbia alla sua base la scintilla dell'affetto.



L'epoca in costume, un accento inglese e una frase per conquistare

La stessa scintilla che inizialmente Anthony Bridgerton vuole spegnere, cercando di non far cadere ogni volta il proprio occhio sulla bellezza della sorella maggiore Sharma, pur bramando di accarezzarle la pelle e odorarne il profumo al solo passaggio.

Una complicità con la donna che ha inoltre dalla propria la componente narrativa dei nemici destinati a diventare amanti, che intriga ancora di più per il racconto e che mostra come le insofferenze di Anthony verso Kate e viceversa siano semplicemente le micce di un fuoco che i due devono trattenere dal far scoppiare. E così, Anthony Bridgerton ci ammalia proprio perché si abbandona alle proprie emozioni. Perché il suo volto austero e tirato si scioglie in un sorriso nel momento in cui lui e Kate Sharma finiscono per cadere in una pozza di fango. È il recuperare in tutta fretta il braccialetto della dama per poterle sfiorare anche solo impercettibilmente il polso, sfruttando quella piccola occasione per toccarla - con gioielli e costumi che hanno un'importanza fondamentale in Bridgerton 2. E lo era ancora di più al principio, quando il suo distacco celava in realtà la volontà di stringere la ragazza e insegnarle "tutte le maniere per sedurre una donna". Il motivo per cui tutti ci innamoriamo di Anthony Bridgerton è quindi, per assurdo, perché non ha nulla di originale. È il rispettare i canoni di un prototipo che da Mr. Darcy ha fatto scuola e che ci appassiona poiché vede un uomo, figura nell'immaginario lontana dal contatto con i propri sentimenti, venir sopraffatto da un desiderio che lo sormonta e lo travolge.



È veder cadere qualsiasi barriera, mostrarsi vulnerabili, lasciarsi amare per le proprie fragilità. Meglio ancora se dichiarate con un marcato accento inglese. Certamente il merito della creazione del visconte protagonista di questa stagione - Bridgerton 2 è migliore della precedente - va anche alla scrittura accorta del suo ideatore e all'interpretazione dell'ottimo Jonathan Bailey. Ma è soprattutto l'essere "la rovina della mia esistenza e l'oggetto di ogni mio desiderio". Perché è fondamentale per questi personaggi avere sempre una buona frase con cui presentarsi.