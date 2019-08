Carnival Row: cosa aspettarsi dalla nuova serie fantasy di Amazon

Non è facile trovare novità stuzzicanti all'interno dei cataloghi delle principali piattaforme streaming, nonostante la presenza massiccia di titoli che meritano una chance. Al di là della qualità tecnica di molti prodotti, è l'originalità a risultare talvolta carente.

Carnival Row sbarca su Amazon Prime Video proprio con l'intento di offrire qualcosa di nuovo e interessante a chi è alla ricerca di una serie tv non solo avvincente, ma anche composta da tematiche abbastanza variegate da andare a conquistare l'attenzione degli appassionati di diversi generi. Sono soprattutto gli amanti del crime e del noir fantasy a formare il target principale di questo nuovo titolo, che vede come protagonisti Orlando Bloom e Cara Delevingne in ruoli davvero particolari. Un ispettore umano lui, una fata immigrata lei, alla ricerca di un misterioso criminale.

In attesa di immergerci in questa nuova serie tv, ecco una guida introduttiva per avvicinarvisi con più consapevolezza.



Un worldbuilding affascinante e un mistero da risolvere: la trama di Carnival Row

Il trailer di Carnival Row, disponibile già da qualche mese, ha gettato solide premesse e ha accalappiato l'attenzione degli spettatori. L'ambientazione d'epoca e il particolare worldbuilding ideato da René Echevarria e Travis Beacham (basato sulla sceneggiatura originale A Killing on Carnival Row), ha svelato fin da subito grandi potenzialità. Da questa serie tv possiamo dunque aspettarci molto, sia a livello di trama che di ambientazione, un'ambientazione che risulta accattivante proprio grazie al costante riferimento alle creature leggendarie appartenenti a diverse mitologie, come vedremo più nel dettaglio.

Carnival Row è ambientato in un mondo (in particolare in una città chiamata The Burgue) che per certi versi somiglia molto alla Londra vittoriana, ma che risulta alternativo poiché abitato da uomini ed esseri mitici: fate, fauni, centauri, folletti e molte altre creature dell'immaginario popolare europeo: i Fae.

La terribile guerra che ha messo a ferro e fuoco le terre di provenienza del popolo Fae è finita da sette anni, ma esse sono ancora attraversate da conflitti e crudeltà che causano ondate di immigrazione di massa verso le città umane. Esseri umani e Fae sono così costretti a convivere, dando vita a forti tensioni tra i nuovi membri della società e i conservatori che attribuiscono a loro la perdita dei valori tradizionali e i disordini. Episodi di razzismo e discriminazione sono all'ordine del giorno, ma ad alimentare i drammatici dissidi tra le parti sono una serie di aggressioni ricorrenti sulle quali si trova a indagare Rycroft Philostrate (Orlando Bloom). Ad affiancarlo (non senza qualche contrasto) sarà Vignette Stonemoss (Cara Delevingne), una fata che ha avuto in passato una relazione con Philo e che è da poco immigrata in città.



Oltre al fascino innegabile della componente noir di Carnival Row e delle riprese in costume, ad alimentare l'attesa dell'uscita di Carnival Row c'è dunque una narrazione fantastica che potrebbe donarci molto, grazie a un worldbuilding che dal trailer sembrerebbe solido e invitante, e che avvicina alla realtà a noi più nota, quella più sconosciuta dei Fae. Sta alla serie confermare la validità di questo intreccio di storia, leggenda, amore, crimine e amara riflessione sociale.



Due realtà che si incontrano e si scontrano: umani e Fae

Ciò che più crea l'alta aspettativa negli spettatori è proprio la componente fantasy di questa nuova serie Prime e la promessa di un mondo popolato al tempo stesso da esseri umani e da creature leggendarie. Come avveniva in American Gods (seppur con una trama molto più complessa), anche i personaggi principali di Carnival Row vanno ricercati nel folklore e nella mitologia di diverse culture, in particolare nell'immaginario popolare dei Paesi con un forte sostrato celtico (Irlanda e Scozia, ma anche Europa Centrale e dell'Est) e nella mitologia classica. Nel mondo di Carnival Row coesistono creature del Piccolo Popolo, come per esempio le fate (tipicamente rappresentate con ali colorate), ed esseri mitici di derivazione greco-romana, come i fauni (dall'aspetto per metà di uomo e per metà di capra) e i centauri (metà uomo e metà cavallo).

Parte consistente del fascino di questa nuova serie sarà dunque veder camminare per strada cittadini umani e individui dotati di ali, di vistose corna, manti pelosi e zoccoli.



Il tessuto sociale variegato si rispecchia nell'utilizzo di una preciso vocabolario, che riprende la terminologia tipica delle mitologie incluse nel worldbuilding.

Prevale sul resto il termine Fae, che deriva da Faery/Farie e che indica non solo il singolo individuo non-umano, ma anche genericamente il popolo d'appartenenza. In modo politicamente corretto oppure in maniera offensiva, vengono inoltre utilizzati altri vocaboli, come a voler rispecchiare un popolo fatato e mitico dalla complessa eterogeneità.

La maggior parte di queste creature è relegata a ruoli subordinati all'interno della società, riflesso realistico di ciò che è avvenuto nella nostra storia reale e di come avviene tuttora in alcuni casi. Troviamo dunque Fae che si occupano di servire famiglie benestanti o incaricati di pulirne le abitazioni, venditori ambulanti, fino ad arrivare a gruppi di ribelli e a coloro che si prostituiscono per vivere. Avviene in rari casi che un Fae riesca a diventare una personalità importante anche all'interno della società umana e, se avviene, ciò non si verifica senza qualche controversia.

In una realtà così sfaccettata e instabile, attraversata da tensioni sociali palpabili, la politica si fa portavoce del malcontento di chi è preoccupato da questa "invasione" Fae.

Insomma, le aspettative sono molto alte, così come sono numerosi i rischi di risultare poco originali dopo serie crime in costume di successo come L'Alienista o urban fantasy come American Gods.

Carnival Row ha però tutte le potenzialità per dare vita a qualcosa di innovativo, interessante e originale e, se ben realizzato, di riportare con successo il genere fantasy verso un territorio più folkloristico. Per sapere se la promessa fatta dal trailer verrà mantenuta oppure disattesa bisognerà però aspettare il 30 agosto, data di uscita della serie.