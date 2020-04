Castle arriva su Amazon Prime Video: storia e successo della serie

L'universo dei serial crime investigativi dove le forze dell'ordine, in particolare di solito polizia o fbi, vengono aiutati da un "consulente" ha una produzione talmente vasta da essere ormai un genere a sé. Genere che nel corso degli anni è stato esplorato in lungo e in largo, lasciando maturare un lecito dubbio: cosa può rendere ancora interessante l'idea di un non agente che risolve casi di omicidio? Castle parlava proprio di questo, e ora che tutte le stagioni della serie sono arrivate su Amazon Prime Video ad aprile non possiamo far altro che ripercorrerne la gloria.



I consulenti

I canoni più classici si rifanno sicuramente a tre particolari categorie di consulenti: scrittori (La signora in giallo), medici (Un Detective in Corsia, Quincy, Bones...) e i super inflazionati preti e religiosi vari (categoria esplorata abbondantemente anche nel nostro paese, da Don Tonino a Don Matteo). La continua riproposizione di questa tipologia seriale ha spinto però la maggior parte degli autori e delle produzioni a cercare di conquistare il pubblico utilizzando la carta della stravaganza.

Prendi un consulente dal carattere spigoloso, eccentrico o totalmente anomalo e prendi una specializzazione o capacità che sembrano quanto più distante possa esistere dall'idea di investigazione sugli omicidi o, ancora più spesso, una combinazione tra le due.



Ecco allora che i novelli emuli di Holmes diventano matematici (Numbers), maghi o semplici illusionisti (Dresden Files, The Mentalist), criminali (Blacklist), scienziati pazzi (Fringe) o persino bambini che non sono bambini (Detective Conan), in una pletora che sembra dichiarare che le forze dell'ordine (americane ma non solo) non sempre sono capaci di svolgere il proprio mestiere senza un aiuto esterno.



La ricetta sembra efficace, ma non è certo una garanzia. Serie con questo genere di presupposti continuano a nascere, ma anche a morire. L'enorme quantità rende difficile farsi largo tra la folla, facendo sì che anche prodotti intriganti e ben fatti non riescano a superare l'arduo scoglio degli ascolti. E successo ad esempio con l'intrigante Endgame, serie canadese di Showcase, dove ad aiutare la polizia è un agorafobico ex campione di scacchi russo. Sul fronte stravaganza l'asticella è sicuramente alta, eppure questo non ne ha impedito la cancellazione dopo una sola stagione.



Murder He Wrote

E allora cosa ha permesso ad una serie dalle premesse non particolarmente originali (il consulente è uno scrittore di gialli, come la Fletcher!) e con un protagonista eccentrico sì, ma non tanto quanto altri colleghi, di riuscire a collezionare 8 stagioni, un grande affetto da parte del pubblico e derive in diversi media in giochi e rimandi metanarrativi? Ci sono sicuramente tre punti di forza che hanno permesso a Castle di fare breccia nel cuore del pubblico . E il primo e più importante è sicuramente il suo protagonista. Richard Castle? No, Nathan Fillion. Il ricco ma geniale bambinone che aiuta la detective Kate Beckett e con la quale sviluppa l'inevitabile urst (la fatidica e scontatamente efficace scintilla di amore sospeso), trasformandola inoltre nella sua nuova musa per superare la sua crisi creativa, è un personaggio piuttosto semplice e non particolarmente dirompente sulla carta. Un'idea simpatica, ma difficilmente si riesce ad immaginarlo come un degno rivale di personaggi carismatici e galvanizzanti come il Patrick Jane di The Mentalist o il Walter Bishop di Fringe.



Il mio nome è Fillion, Nathan Fillion

Ma poi arriva Fillion, che al personaggio è in grado di fornire una forte carica ironica, ma non solo. Certo, sicuramente ha reso il personaggio un perfetto soggetto da meme, ma oltre questo l'attore nasconde almeno due efficaci armi segrete. La prima si collega al secondo punto di forza della serie, ed è la capacità di riverberare oltre la narrazione e lo schermo con un orientamento particolarmente geek.



Si tratta di un effetto difficilmente misurabile e replicabile, perché ha a che fare con un mix nato anche da una serie di congiunzioni fortunate. Fillion porta molto di sè nel personaggio di Castle, condendolo di rimandi, citazioni nerd e le strizzate d'occhio con cui flirta con il pubblico, incluso quello dei fan di vecchia data, soprattutto quelli che lo hanno amato nella sfortunata serie Firefly di Josh Whedon.

Oltre alle molte citazioni, nel corso della stagione la serie permetterà di godere di piccole reunion, visto che praticamente tutto il cast del serial fantascientifico si prestera per una o più apparizioni come guest star. Questa sorta di "effetto Castle", dimostra la sua massima efficacia avendo permesso di sviluppare diversi collaterali alla serie particolarmente graditi dal pubblico. È stata pubblicata la serie di romanzi su Nicky Heat, la versione letteraria del personaggio interpretato da Stana Katic e di cui si parla della serie, a firma proprio di Richard Castle, che viene trattato nel mondo reale come uno scrittore realmente esistente. È stato aperto persino un sito ufficiale www.richardcastle.net dove si raccontano le sue avventure, le sue pubblicazioni e la sua vita al di fuori della serie tv e del personaggio precedente di Castle, Derrick Storm, e infine è stata realizzata una miniserie a fumetti scritta da Brian Michael Bendis per la Marvel.



Uno dei tormentoni che attraversa tutte le stagioni di Castle è la periodica partita a poker tra scrittori giallisti, in cui spesso Richard riceve consigli sulle indagini. Con lui alcuni famosissimi scrittori, ma del mondo reale. A fare un cameo nella serie sono infatti famosissimi giallisti come James Patterson o Michael Connelly.



La seconda arma segreta di Fillion è la sua sottovalutata bravura. Se il fatto che ami gigioneggiare e interpretare ruoli dalle forti venature ironiche e a volte sopra le righe fanno spesso pensare che si tratti di un comico o un caratterista, la realtà è ben diversa, e in Castle lo dimostra ampiamente.

È impossibile non rendersi conto di quanto il suo personaggio riesca a mantenersi assolutamente credibile nei diversi toni e negli inaspettati cambi di colore che alterna la serie.



Calore, empatia e divertimento sono forse i toni che vanno per la maggiore in queste otto stagioni, ma non mancano dramma, colpi di scena e momenti di puro thrilling, che rendono e funzionano perché Nathan Fillion riesce a mantenere perfettamente credibili le sfaccettature più dure e persino oscure di un personaggio che in apparenza conosciamo come un intelligente immaturo. Si ha la netta impressione che, con un altro attore, è probabile che il senso di credibilità ne sarebbe uscito molto più fragile, facendo crollare una serie che invece può permettersi persino di tirare un po' la corda e orchestrare colpi di scena persino arditi, come quelli legati al padre del personaggio o alla straniante storia del suo rapimento nelle ultime stagioni.

Lavoro di squadra

Il terzo punto di forza della serie è sicuramente la gestione del lato più "corale" della storia. Tutte queste storie sono caratterizzate dalla presenza di una vera e propria squadra, i cui membri periodicamente arrivano a rubare la scena al protagonista per un episodio o due. Castle non fa certo eccezioni, ma l'approccio con cui decide di farlo ha un sapore che sposta presto la percezione da "squadra" a "famiglia" e una forte carica empatica.

Il punto non è solo che si finisce per affezionarsi ai diversi personaggi che ruotano intorno alle indagini, dai colleghi Ryan ed Esposito a Martha e Alexis, rispettivamente madre e figlia di Castle, ma soprattutto a come vivono e funzionano le relazioni tra di loro e quanto queste diventino sempre meno accessori o sottotrame collaterali, perché indissolubilmente parte di quello che costruisce il personaggio di Castle stesso. E la cosa è palesemente chiara quando si capisce che il gusto e la forza degli episodi spesso diventa quello di voler trascorrere del tempo con loro, più che il sapere come saranno risolti i casi e chi è l'assassino dell'episodio.