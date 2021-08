Champions League 2021/22: le novità sull'edizione di Amazon Prime Video

Nel corso di un evento a cui abbiamo avuto modo di partecipare questa mattina, Amazon ha schierato la squadra che dalla prossima stagione, per i prossimi tre anni, racconterà la Champions League su Prime Video. Alex Green ha ricordato che la visione sarà gratuita per tutti gli abbonati Prime, i quali non dovranno fare altro che collegarsi alla piattaforma ogni mercoledì per assistere, in esclusiva, alle migliori partite della Coppa dalle Grandi Orecchie.



Numero di partite e risoluzione

Il dirigente Amazon ha sottolineato che complessivamente saranno 17 le partite di Champions (inclusa la Supercoppa Uefa) visibili ogni stagione fino al 2024. Il colosso di Seattle selezionerà la migliore partita delle squadre italiane: ad essere impegnate nella campagna europea saranno Inter, Milan, Atalanta e Juventus.

Una novità non nota in precedenza, e che sicuramente sarà accolta positivamente dagli utenti, è che le partite delle squadre italiane giocate in casa e visibili su Prime Video saranno prodotte da Amazon in 4K HDR grazie all'ausilio di 20 telecamere che permetteranno di godere della massima risoluzione, a patto ovviamente di disporre di una connessione in grado di supportare tale streaming.

90 minuti di prepartita, torna Piccinini

La marcia d'avvicinamento alle sfide partirà con un ricco pre partita da 90 minuti, condotto da Giulia Mizzoni (ex Sky e DAZN), che sarà al timone anche dei commenti "flash" durante l'intervallo oltre che del post partita in cui insieme ai numerosi talent si analizzeranno gli episodi e le azioni da gol.

Insieme a Giulia Mizzoni ci sarà anche Alessia Tarquinio (ex Sky), che sarà la bordocampista e racconterà sia nel pre che post partita le emozioni che solo la Champions è in grado di regalare. Il commento delle partite è affidato a Sandro Piccinini, una delle voci più famose ed amate dal pubblico italiano, e l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini. Ad accompagnare Giulia Mizzoni in studio per il commento tecnico e l'analisi delle partite ci saranno Julio Cesar, Federico Balzaretti, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Luca Toni, e Clarence Seedorf, mentre l'ex arbitro Giampaolo Calvarese analizzerà gli episodi arbitrali. A riguardo Marco Foroni (a cui è stato affidato il coordinamento giornalistico) ha spiegato che l'obiettivo di Amazon non sarà di proporre un "moviolone", ma di permettere agli spettatori di capire in maniera chiara ed esaustiva le decisioni arbitrali ed il funzionamento del VAR.



Balzaretti si soffermerà principalmente sull'analisi tecnica e tattica delle partite, ed a quanto pare lo farà con il massimo della tecnologia visto che Foroni ha svelato che Amazon è al lavoro su un tool di analisi tattica innovativo.



La programmazione della Champions League su Amazon è completata dagli highlights di tutte le partite. Il mercoledì, infatti, Marco Cattaneo condurrà un programma in cui saranno mostrate le azioni salienti ed i gol di tutti i match (anche quelli del martedì), con un particolare focus sulle sfide delle squadre italiane non trasmesse su Prime Video.



Il programma, così come gli highlights, potrà essere recuperato integralmente in formato on demand, ma gli utenti avranno anche accesso ad una sezione ad hoc per visualizzare solo le sintesi delle partite. La squadra c'è ed anche la piattaforma: a questo punto non resta che attendere il fischio d'inizio della nuova Champions League per tuffarci in quella che si preannuncia essere una nuova era.