Cobra Kai: riassunto Stagione 1-3, aspettando la Season 4

Cobra Kai è la serie di successo che prosegue le vicende di Karate Kid in formato seriale. Il prodotto è targato Netflix e la piattaforma nel giro di un solo anno ha deciso di rilasciare ben due stagioni per continuare ad esplorare la vita e la rivalità tra i personaggi di Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, i quali continuano ad essere interpretati rispettivamente da William Zabka e Ralph Macchio. Era infatti ad inizio 2021 che usciva la terza stagione di Cobra Kai, mentre è il 31 dicembre la data designata per il debutto della quarta stagione.



Tutto quello che dovete sapere a tal proposito è racchiuso nella nostra recensione di Cobra Kai 4, ma prima è bene fare il punto sui vari snodi e le diverse alleanze che sono andate definendosi dall'inizio dello show uscito per la prima volta nel 2018. Un percorso che vede la trasformazione dei personaggi di Johnny e Daniel, ma anche di tutti i giovani protagonisti che ruotano loro attorno, dal timido Miguel Diaz diventato un campione di karate alla giovane Samantha, che porta sulla sua pelle e dentro di sé delle cicatrici che difficilmente scompariranno.



Imparare il karate

Cobra Kai riparte trent'anni dopo il torneo che ha visto vincitore Daniel LaRusso nella Valley. Quest'ultimo è diventato nel corso del tempo un uomo di successo, con una buona famiglia, una moglie che lo ama e una figlia ammirevole. Ha anche avviato la sua catena di concessionarie che gli permettono un invidiabile stile di vita.

Al contrario Johnny Lawrence sembra non essersi mai ripreso dopo la fatidica perdita - abbiamo approfondito il suo percorso all'interno di Cobra Kai nel nostro speciale su Johnny Lawrence. L'uomo è diventato un semi alcolizzato che vive da solo e non ha alcun rapporto col figlio adolescente Robby. Una sera Johnny è testimone di un atto di bullismo nei confronti del giovane Miguel Diaz, e quando un gruppo di teppisti si avvicina alla sua macchina è il momento per l'uomo di rispolverare qualche mossa di karate. Questo ispira Miguel che chiede a Johnny di insegnarli a difendersi. A Johnny viene così l'idea di rimettere in piedi il vecchio circolo dei Cobra Kai di cui faceva parte quando era giovane e che vediamo proprio nel film Karate Kid. Miguel porta con sé alcuni suoi amici i quali vogliono anche loro imparare a difendersi, tra cui Dimitri e Eli. Nel frattempo il giovane inizia a provare dei sentimenti per Samantha, figlia proprio di Daniel LaRusso. Miguel dà prova a scuola di cosa stia imparando grazie a Johnny: un video girato mentre picchia dei bulli durante la ricreazione diventa virale su internet, facendo diventare famoso proprio il Cobra Kai. Questo porta la scuola di karate di Johnny al successo, oltre a mostrare un uso della forza su cui punta l'insegnante e, perciò, anche i suoi allievi.



Nel frattempo Robby, il figlio di Johnny Lawrence, prosegue indisturbato nel suo percorso di delinquenza a causa soprattutto delle amicizie sbagliate. È per questo che cercherà di derubare la concessionaria di Daniel LaRusso, che becca il giovane sul fatto, ma decide comunque di non denunciarlo. Tra i due nasce un legame, entrambi all'insaputa dei rapporti personali che intercorrono con Johnny. Così Daniel inizia ad allenare Robby secondo le tecniche insegnate a lui da Mr. Miyagi, il che sarà fondamentale nel momento in cui nello show si creerà una vera e propria faida.

Se inizialmente Daniel e Johnny cercavano di fare buon viso a cattivo gioco, tra i due l'inimicizia diventa più aspra quando quest'ultimo scopre che il suo acerrimo nemico è il maestro di karate del figlio. Questo crea una forte rivalità anche tra Miguel e Robby, i quali si ritrovano entrambi interessati a Samantha. Lo scontro si consuma al torneo della Valley: Miguel e Robby arrivano allo scontro finale.



Robby si ritrova con una spalla ferita e, seppur Johnny cerchi di persuaderlo dal giocare sporco, Miguel punta comunque sull'infortunio del ragazzo per vincere - in fondo il motto dei Cobra Kai è colpire per primo, colpire più forte e non avere pietà. Miguel vince perciò il combattimento, ma c'è una sorpresa ad aspettare Johnny al dojo: è infatti tornato il suo vecchio mentore John Kreese.



Il ribaltamento

Secondo quanto riportato dallo stesso Kreese, l'uomo avrebbe vissuto fino a quel momento in un rifugio per senzatetto. Quello che lo ha spinto a tornare è l'aver saputo del ritorno dei Cobra Kai. Johnny, però, conosce fin troppo bene i metodi brutali di Kreese, e non vuole che diventino materiale per i suoi allievi, soprattutto dopo il gioco sporco di Miguel nei confronti di Robby.

Kreese, però, dice di essere cambiato e così Johnny decide di dargli il ruolo di suo assistente. In fondo è la redenzione che Johnny sta cercando e spera potrà essere abbracciata anche dal suo vecchio sensei. Nel frattempo il dojo di Cobra Kai cresce e così anche il Miyagi-Do di Daniel LaRusso, il quale più che sull'attacco si basa su tecniche di pace interiore e difensive nello scontro. A far parte del Miyagi-Do ci sono Sam e Robby, i quali si avvicinano sempre di più. Eli invece, soprannominato Falco (qui potete seguire l'evoluzione di Falco), diventa una delle punte di diamante del Cobra Kai - nonché una delle più violente -, mentre Dimitri decide di rifugiarsi nella clemenza del Miyagi-Do. Falco, che sta diventando a tutti gli effetti un bullo, viene arruolato da Kreese come suo assistente e su suo ordine ruba la medaglia d'onore di Mr. Miyagi, scatenando la rabbia di Daniel che sfida Johnny sul dojo. Sarà Miguel a riportare indietro la medaglia, deciso a tutti i costi a non lasciarsi condizionare dalla cattiva influenza che Kreese sta spargendo proprio tra i Cobra Kai.



Nel mezzo, però, cresce il dramma adolescenziale: Sam bacia Diaz, che sta uscendo con la compagna di dojo Tory. Per questo la ragazza fa scattare una mega rissa all'interno della scuola, rivelando a tutti il tradimento di Miguel. Nasce così una grande battaglia con da una parte Cobra Kai e dall'altra il Miyagi-Do, in cui Tory colpisce Sam con delle nocche chiodate lasciandole dei segni permanenti. Le cose, però, precipitano velocemente: Robby dà un calcio allo stomaco a Miguel, che cade rovinosamente dalle scale capitolando sul pavimento.

Il ragazzo finisce così in ospedale in coma, mentre Kreese ne approfitta mettendo Cobra Kai contro il sensei Johnny, accusandolo di essere stato troppo mansueto. L'uomo viene così allontanato dal dojo dove a sostituirlo è proprio il suo ex mentore. Solo una cosa potrebbe tirarlo su: un messaggio da Ali, la sua vecchia fiamma, a cui ha scritto nel corso della stagione. La donna, in verità, risponde al messaggio dell'uomo, ma Johnny lancia via il telefono prima di vedere la notifica.



Il risveglio

Johnny Lawrence si sente in colpa per ciò che è avvenuto a Miguel. Il ragazzo è vivo, ma è rimasto paralizzato dalla vita in giù, col rischio di non poter più camminare. L'uomo, perciò, investe tutte le sue energie nell'aiutare il ragazzo. Nel frattempo, però, il figlio Robby è in fuga dalla polizia, che lo arresta dopo un incontro con Daniel LaRusso.

È infatti il suo sensei a convincerlo che è la cosa giusta da fare, anche se il giovane si sente solamente tradito. I ragazzi del Cobra Kai intanto continuano con una violenza ormai fuori controllo. Falco e Dimitri, un tempo amici, continuano a scontrarsi. Falco finirà addirittura per rompere il braccio a Dimitri. Oltre a Falco e Tory, Kreese vuole portare dalla sua parte anche Robby e, per farlo, va a trovarlo mentre si trova in carcere. Johnny decide che è il momento di fronteggiare il suo vecchio sensei e apre così il dojo Eagle Fang Karate, e riesce a portare dalla sua una piccola parte dei Cobra Kai, tra cui il fido Miguel che si è finalmente ripreso. Solo in pochi si uniranno all'inizio, un numero esiguo che vuole però contrastare la brutalità di Kreese, la quale viene spiegata all'interno della stagione attraverso dei flashback che lo ritraggono quando era giovane e faceva parte delle forze speciali.



Anche per Daniel LaRusso la terza stagione è un viaggio nei ricordi: l'uomo arriverà fino alla città natale di Mr. Miyagi per motivi di lavoro - vista la difficoltà che sta attraversando la concessionaria a causa dei problemi che il karate sta suscitando nella cittadina.

Mentre si trova in Giappone, però, Daniel imparerà anche una tecnica speciale che apparteneva al suo sensei: un colpo paralizzante che intorpidisce il braccio rendendo vulnerabile l'avversario. Ma non è l'unico viale della memoria della serie: a fare la sua comparsa è anche Ali, la quale ha divorziato recentemente, ma con cui Johnny non farà nulla vista la relazione intrapresa con la madre di Miguel. Cobra Kai, nel frattempo, sta diventando sempre più violento. A rendersene conto è persino Falco, che vedendo Dimitri preso di mira dai vecchi bulli che li infastidivano, e diventati ora parte del dojo di Kreese, decide di aiutarlo. Tutto questo crea un avvicinamento tra Eagle Fang e Miyagi-Do. Johnny si indispettisce quando nota Robby con Kreese e quest'ultimo viene messo KO da Daniel grazie alla tecnica speciale appresa in Giappone. Non si tratta però dell'ultimo combattimento, visto che tutto si giocherà nel torneo All Valley Under 18.