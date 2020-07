Cursed: i retroscena, i personaggi e il cast della serie Netflix

Ci siamo: Cursed, la nuova serie fantasy Made in Netflix, è disponibile sui nostri schermi. Per l'occasione il colosso streaming ci ha proposto un "sito esperienziale", in cui gli appassionati potranno carpire tante informazioni e retroscena sullo show tratto dal romanzo di Frank Miller e Tom Wheeler, con Katherine Langford (Hannah Baker in Tredici) nei panni della protagonista Nimue, in un racconto ispirato alle leggende arturiane. Abbiamo già parlato delle nostre prime impressioni sul prodotto nella recensione sui primi 5 episodi di Cursed. In questo speciale vogliamo raccontarvi meglio che cos'è Cursed, quali sono i membri principali del cast, le loro dichiarazioni e gli intenti della produzione.



Da cosa nasce Cursed



Come abbiamo già ribadito,, che sono anche produttori esecutivi della serie Netflix. Attraverso la penna affilata dei due autori il pubblico avrà modo di guardare il mito di Artù, Merlino ed Excalibur sotto una nuova luce, con i personaggi principali spogliati della loro caratterizzazione primigenia e rivisitati in chiave ora più dark, ora più young adult, in un prodotto rivolto ad un pubblico giovane ed appassionato ma che non si preclude una messinscena dalle tinte più mature.

La storia è vissuta dal punto di vista di Nimue, una splendida Katherine Langford, di cui potete leggere maggiori informazioni nella biografia inclusa nel sito ufficiale di Cursed (insieme a quella di tutti gli altri protagonisti). Una piattaforma, quindi, che vi permetterà non soltanto di approfondire ciò che sapete sui personaggi e sul cast, ma anche di conoscere meglio i produttori e i volti che si celano dietro la produzione.

In una specifica sezione, che include un'intervista pre-registrata ai protagonisti e alla troupe, il creatore Tom Wheeler ci permette di scoprire meglio il lavoro svolto dagli attori. Katherine Langford, dopo l'esperienza nel teen drama Tredici, si è caricata sulle spalle un ruolo denso di responsabilità e rischi, che le ha proposto sfide sempre crescenti nel corso delle settimane di riprese, con scene d'azione particolarmente intense. Avrete modo di conoscere anche gli altri tre protagonisti del racconto: Gustaf Skarsgard interpreta una versione più giovane (solo all'apparenza) ma estremamente tormentata del leggendario mago Merlino, qui uno stregone caduto in disgrazia dopo una serie di eventi drammatici che avrete modo di scoprire nel corso del racconto.



I personaggi oltre Nimue

La rivisitazione di Merlino è forse la più complessa e stratificata nel parco di personaggi scritti da Wheeler (che qui è anche showrunner della serie), e probabilmente vi stupirà più di ogni altro; al netto di un Artù (Devon Terrell) a suo modo scardinato dei canoni con cui l'epica cavalleresca ce l'ha sempre descritto, eppure con un destino già inevitabilmente stampato nella storia. Intanto, come ci racconta Terrell, per voi sarà interessante scoprire il nuovo cammino di questo atipico Arthur, non più un aitante scudiero mosso dall'onore e dal desiderio di riscatto, ma un mercenario approfittatore, lacerato da un passato doloroso.

Un'ulteriore sezione del sito vi porterà, invece, dietro le quinte effettive durante il periodo di riprese di Cursed, incluse alcune clip che vi permetteranno di ammirare il grande Frank Miller all'opera, intento a disegnare le grafiche e il design del prodotto. Come vi abbiamo raccontato nella recensione, infatti, Cursed adopera un montaggio abbastanza frenetico, scandito da alcuni inframezzi realizzati nella grafica stilizzata del romanzo illustrato da Miller: una soluzione piacevole e suggestiva, così come lo stile adoperato per la sigla della serie, potente, evocativa e coinvolgente. Il sito ufficiale di Cursed, dal quale potrete apprendere tutti i segreti della serie con Katherine Langford, sarà aperto dalle ore 17:00 del 17 luglio.