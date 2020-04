Da 22.11.63 a Overlook: Stephen King e J.J. Abrams, un rapporto seriale

L'abbiamo assaporata pienamente in 22.11.63, la miniserie con James Franco, ma non solo. La passione del regista, sceneggiatore e produttore J.J. Abrams per le opere di Stephen King è qualcosa che trova diverse dimostrazioni lungo il corso di tutta la sua carriera televisiva e cinematografica. Se prendiamo ad esempio il successo di Lost, che ha letteralmente cambiato il modo di intendere e approcciarsi al concetto di serie tv nel nuovo millennio, non è difficile trovare disseminate tracce di questo amore.



Lungo tutte le stagioni è infatti possibile trovare citazioni più o meno esplicite alle opere dello scrittore del Maine. Quello che manifesta quanto questa passione sia estesa è profonda è il fatto che questi omaggi non fanno riferimento, come normalmente accade, soltanto alla più classica produzione orrorifica di King. C'è un coniglio con un otto disegnato sul pelo che ricorre spesso nella serie: l'immagine arriva da uno degli esercizi di uno dei due saggi sulla scrittura scritti dal Re del brivido, On Writing.

Cattivi Robot

Il successo di Lost, che si sommava a quello del precedente lavoro seriale televisivo, lo spionistico Alias, sono stati la fionda per la carriera J.J. Abrams e per la sua casa di produzione, la Bad Robots, con cui sono stati prodotte e sviluppate una grande quantità di serie e e di film cinematografici, fino a coinvolgerli nel rilancio dei due più grandi franchise del mondo della fantascienza americana, Star Trek e Star Wars.

C'è da dire che, nonostante le premesse, Jeffrey Jacob (ecco per cosa stanno le due J), non è esattamente una gallina dalle uova d'oro. Non tutto ciò che scrive, dirige o produce è sempre garanzia di successo, anzi. Diverse serie risultano dei flop e vengono chiuse piuttosto in fretta, come succede ad esempio ad Alcatraz, e molti dei suoi lavori sui grandi franchise non sono scevri da polemiche da parte dei fan. La maggior parte delle volte però le cose funzionano, permettendogli di continuare a realizzare nuovi progetti e nuove storie, inclusi progetti che coinvolgono più direttamente la sua passione per lo scrittore horror più letto del mondo.



Procediamo per gradi

Quello di Abrams però è un processo che va avanti con cautela. In fondo King è stato adattato già molte volte sia al cinema che in televisione, con scarsa fortuna: pochi, pochissimi casi veramente apprezzati e apprezzabili, molte di più le delusioni e i pessimi risultati. Prendiamo il film Super 8, scritto e diretto da Abrams nel 2011. Fondamentalmente la pellicola ha un grandissimo sapore di Stephen Spielberg (che produce), però riletto in una chiave decisamente più orrorifica. E in questo, si possono notare certi influssi dall'altro Stephen, King. In fondo l'immaginario dei due evidenzia una certa predilizione nel raccontare storie di adolescenza nella provincia americana del passato, nonostante i diversi generi e le distanti intenzioni, creando un punto di contatto che è stato poi esplorato dai fratelli Duffer con Stranger Things, che è stato capace di creare un perfetto connubio e ibrido delle atmosfere di King e Spielberg e di cui Super 8 sembra essere stato una sorta di prototipo.

Saving Kennedy

Ma la vera svolta arriva nel 2016, quando Abrams produce la miniserie 22.11.63. Tratta da uno dei più recenti romanzi proprio di Stephen King. Per gli standard dell'autore, non è un libro esattamente orrorifico (anche se non ne è neppure del tutto privo). La storia parla di un viaggio del tempo attraverso una sorta di anomalia e dell'idea di impedire l'omicidio di Kennedy (avvenuto esattamente il giorno a cui fa riferimento il titolo).

La miniserie realizzata per Hulu traspone in maniera piuttosto efficace e fedele il romanzo, con buoni risultati, coadiuvati anche dall'ottima interpretazione di James Franco come protagonista, con soddisfazione di pubblico, critica e fan di King. Questo nuovo successo apre la strada, due anni dopo, ad un progetto più ambizioso, sempre in casa Hulu. Abrams infatti decide di produrre con la sua Bad Robots la serie ideata da Sam Shaw: Castle Rock.

Casa dolce casa

Per i lettori abituali di King questo è un nome che fa tremare i polsi. Castle Rock, la serie, è infatti la città fittizia del Maine in cui sono ambientate la maggior parte delle storie, sia brevi che lunghe, scritte dal Re del brivido. E la particolarità di questa serie ha a che fare proprio con questo.

Questa volta non stiamo parlando di una vera e propria trasposizione, o almeno non nel senso più canonico del termine. Castle Rock infatti prende di petto quell'idea di fondo che King ha disseminato nelle sue opere, ovvero che tutte facciano parte di un universo condiviso, e cerca di metterla in scena con una storia originale. Personaggi, avvenimenti, luoghi: non si tratta di semplici citazioni o rimandi, ma di elementi narrativi che convergono in una storia coerente e che sembra avere l'ambizione di rivelare non solo i fili che collegano le varie vicende (come la stessa sigla sottolinea letteralmente), ma anche le ragioni che rendono la città centro nevralgico di una grande e costante quantità di avvenimenti misteriosi, macabri e soprannaturali.



Si torna all'Overlook Hotel

La serie funziona e sancisce un ulteriore passo avanti del connubio tra il produttore e lo scrittore. Così quando quest'anno HBO Max decide di coinvolgere Abrams per una serie di nuovi progetti, il regista, sceneggiatore e produttore mette in cantiere anche Overlook.



Ancora una volta si tratta di qualcosa che non ha intenzione di essere la classica trasposizione di una storia di King. È, come Castle Rock, una nuova produzione originale basata su personaggi e storie dello scrittore. In particolare si tratta di un vero e proprio spin-off di una delle storie più famose di King: The Shining. Una trasposizione che abbia a che fare con questa storia è tema delicato e probabilmente una prova del nove per la collaborazione tra i due. Shining infatti è ancora una ferita aperta per lo scrittore.



Ritornare di nuovo all'Overlook Hotel e ai suoi personaggi, seppure questa volta in una serie di storie originali, non deve essere quindi qualcosa che King affronta a cuor leggero e in questo senso è la dimostrazione di un notevole attestato di stima che l'autore riconosce nel lavoro di Abrams. Vedremo se anche questa volta anche il pubblico confermerà il gradimento sul risultato.