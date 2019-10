Da The Witcher a Star Trek Picard, le migliori serie a Lucca Comics & Games

Ormai da anni, l'annuale appuntamento con il Lucca Comics & Games ha saputo adattarsi alle molteplici sfaccettature del mondo dell'intrattenimento, estendendo i suoi importanti tentacoli anche al cinema e alle serie televisive. Visto poi il recente impatto mediatico in panorama peak tv, dove proprio il modello seriale classico o da binge watching alla Netflix o Amazon Prime Video sta conquistando di anno in anno sempre più pubblico, il Lucca Comics 2019 ha pensato bene di espandere ancora di più l'ambito d'interesse televisivo o streaming, raccogliendo a coorte alcuni dei titoli più attesi dei prossimi mesi, sequel di una certa rilevanza o adattamenti di pezzi da 90 della letteratura fantasy. Tra presentazioni di trailer, premiere in anteprima mondiale e incontri con il pubblico, dunque, andiamo a scoprire insieme gli appuntamenti serial da non perdere alla fiera, in programma dal 30 ottobre al 3 novembre.



Cacciatori di mostri, materie oscure e fantascienza

Procedendo con ordine, il primo e grande evento essenziale da non perdere è quello del 31 ottobre dedicato a The Witcher, attesissima trasposizione televisiva targata Netflix e tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski, gli stessi sui cui sono anche basati i tre videogiochi sviluppati dalla CD Projekt. Aperto gratuitamente a tutto il pubblico con biglietto giornaliero o abbonamento, l'evento si terrà alle 15.30 presso il Cinema Moderno e sarà un incontro tra gli spettatori e la showrunner della serie, Lauren Schmidt Hissrich e Sapkowski, che introdurranno il progetto prima di mostrare in anteprima il nuovo full trailer dell'adattamento, in cui verrà presumibilmente annunciata anche la data d'uscita sulla piattaforma streamig. A seguire saliranno poi sul palco anche due delle interpreti di The Witcher insieme alla Hissrich, per l'esattezza Anya Chalotra e Freya Allan, rispettivamente interpreti di Yennefer e Ciri, compagne di viaggio del Geralt di Rivia di Henry Cavill.



Il 1° novembre alle ore 11.00 al Teatro Giglio sarà poi il turno di Amazon Prime Video, che presenterà insieme a Patrick Stewart l'attesa Star Trek: Picard, serie dedicata alla vecchiaia del personaggio di Jean-Luc Picard e sviluppata dal Premio Pulitzer Michael Chabon. Sul palco insieme a Stewart saliranno anche altri membri del cast per incontrare il pubblico e presentare la serie, di cui è bene ricordare non sarà proiettato nessun episodio in anteprima.

Per partecipare all'evento sarà necessario ritirare dei biglietti speciali a partire dalle ore 8.30, disponibili fino ad esaurimento posti. Il solo biglietto giornaliero o abbonamento non saranno sufficienti per entrare, il che lo rende uno degli eventi più blindato di Lucca Comics & Games 2019.



Alle 15.30, sempre al Giglio, toccherà poi a Steven Universe, incontro con la creatrice Rebecca Sugar moderato dall'irriverente Sio sul making of di una delle serie animate più amate e premiate degli ultimi anni. Anche qui, sarà necessario un biglietto speciale per l'ingresso, mentre il giorno successivo ci sarà l'anteprima di Steven Universe Il Film. Alle 15.30 al Cinema Astra, invece, sarà il turno della seconda stagione de Il Cacciatore, serie italiana prodotta da Rai Fiction e interpretata da Francesco Montanari, che sarà sul palco per incontrare il pubblico.

Passando al 2 novembre, l'evento più importante della giornata sarà senza dubbio la proiezione in anteprima mondiale del primo episodio di His Dark Materials, "Queste oscure materie", adattamento televisivo co-prodotto da BBC e HBO della trilogia letteraria firmata da Philip Pullman. La proiezione si terrà presso il Cinema Astra alle 15.00, presentata da Sky, che porterà la serie in Italia. A partire infine dalle 19.00 al Cinema Centrale, la Warner Bros. Italia presenterà l'evento DC Night, in cui uno dopo l'altro saranno proiettati in anteprima italiane gli episodi pilota di Swamp Thing (dal 2 dicembre su Amazon Prime Video), Pennyworth e Batwoman. Un finale e tema fumettistico che si addice in fondo all'anima primaria del Lucca Comics & Games.