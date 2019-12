Da Titans 2 a Sabrina 3: uscite Netflix a gennaio 2020, top 10 e lista

Dopo un ottimo mese di dicembre, impreziosito dall'arrivo di un prodotto come The Witcher, il 2020, in casa Netflix, si apre nel migliore dei modi. Il mese di gennaio, infatti, sarà palcoscenico dell'arrivo, ma anche del ritorno, di diverse serie tv di grande interesse che, siamo sicuri, sapranno far cominciare al meglio questo 2020, un anno decisamente interessante sotto il profilo delle uscite serial.



Nella lista degli show in arrivo a gennaio spicca sicuramente la terza stagione di Sabrina e quella di Chiamatemi Anna, le seconde stagioni di Sex Education e Titans, ma anche tanti prodotti "emergenti" dalle belle speranze. Insomma, tutti gli abbonati al servizio in streaming della compagnia statunitense avranno un bel po' da fare dopo queste faticose (soprattutto per stomaci e fegati vari) festività natalizie!



Siete pronti a segnarvi le date?

Messiah - (1 gennaio)

I media di tutto il mondo parlano di Al-Massih, individuo eccezionalmente carismatico e apparentemente in grado di compiere miracoli, interpretato dall'attore Mehdi Dehbi.

L'agente della CIA Eva Geller (Michelle Monaghan) viene incaricata di indagare su di lui per scoprire se si tratta di un entità sovrannaturale o di un geniale truffatore.

Spinning Out - (1 gennaio)

Kay Baker (Kaya Scodelario), giovane promessa del pattinaggio sul ghiaccio vede la sua intera carriera messa a rischio a causa di una brutta caduta. La giovane decide tuttavia di provare a partecipare alle Olimpiadi, anche se questo potrebbe voler dire perdere tutto.

Insieme a Justin (Evan Roderick), brillante partner in pista ma bad boy nella realtà, Kay si troverà ad affrontare sfide sempre più complesse e sacrifici sempre più esosi nel tentativo di coronare il sogno di entrambi.

Chiamatemi Anna - (3 gennaio)

La terza stagione della serie TV che segue le vicende di Anna Shirley (Amybeth McNulty), una giovane orfana dalla vita movimentata costretta a far fronte a un gran numero di vicissitudini. Le vicende si svolgono alla fine del XIX secolo in Canada.

La stagione 3 di Chiamatemi Anna sarà l'ultima: Netflix ha annunciato che la serie terminerà proprio con la prossima tornata di episodi. Saprà chiudere dignitosamente le vicende di Anna?

Dracula - (4 gennaio)

Dalla BBC arriva Dracula, una miniserie che ci racconta le vicende del vampiro più famoso del mondo, ambientate però non più in Romania ma in una Londra di ispirazione vittoriana.

La produzione, che vanterà "soli" tre episodi, è stata curata dagli stessi ideatori di Sherlock, ossia ovvero Steven Moffat e Mark Gatiss.



Titans, Stagione 2 - (10 gennaio)

Titans è pronto a tornare con una nuova stagione sulle "pagine" virtuali di Netflix. La serie racconta le vicissitudini di squadra di giovani supereroi alle prese con pericoli che minacciano di distruggere la Terra

La serie DC Universe ha riscosso un gran successo tra gli appassionati: la seconda stagione è già conclusa negli Stati Uniti grazie alla diffusione sulla piattaforma streaming dell'Universo DC. I diritti per l'edizione italiana fanno capo a Netflix, che ci delizierà con la season 2 a partire dal prossimo 10 gennaio.

Grace and Frankie - (15 gennaio)

Hanno scoperto che i loro mariti non erano solo partner sul lavoro ma anche nella vita privata da circa vent'anni, e hanno fatto coming-out e deciso di sposarsi.

Grace e Frankie (Jane Fonda e Lily Tomlin), due donne completamente differenti per carattere e stile di vita, si trovano costrette a vivere insieme e collaborare per poter dare inizio a un nuovo capitolo della loro esistenza.

Sex Education - Stagione 2 (17 gennaio)

Una delle serie TV rivelazione dello scorso anno è pronta a tornare sulla scena con una seconda stagione che promette di mantenere sempre alta l'asticella qualitativa dello show creato da Laurie Nunn.

In Sex Education 2 tornano le (dis)avventure di Otis, un teenager con una madre terapista del sesso che decide di associarsi con una compagna di classe per dare vita a una clinica di educazione sessuale clandestina all'interno della scuola.

Le terrificanti avventure di Sabrina - Stagione 3 (24 gennaio)

A gennaio 2020 torneranno anche le vicende della strega più amata della televisione. Metà umana e metà strega, appunto, la giovane Sabrina fa di tutto per poter vivere a cavallo tra o due mondi nonostante le tante difficoltà e pericoli che le si parano dinnanzi.

Dopo il buon successo delle prime due edizioni, la Stagione 3 dello show prodotto da Netflix sarà disponibile sulla piattaforma streaming per tutti gli abbonati a partire dal 24 di gennaio.

Luna Nera - (31 gennaio)

Arriva anche la prima serie fantasy italiana del colosso streaming americano. Luna Nera racconterà la stregoneria nel medioevo, con un cast principale tutto al femminile.

Nell'Italia del XVII secolo due donne si trovano coinvolte in un processo per stregoneria. Riusciranno a sopravvivere all'odio e alla paura che le circondano?



Ragnarok - (31 gennaio)

Alla fine di gennaio 2020 Netflix esplorerà anche la mitologia norrena con una serie TV che ci farà rivivere le leggende nordiche: arriva Ragnarok!

Una piccola cittadina della Norvegia si trova alle prese con inverni miti e violente alluvioni, che sembrano essere presagio di un'antica minaccia, un nuovo Ragnarok. Riuscirà qualcuno a fermare tutto prima che sia troppo tardi?



Tutte le altre uscite Netflix di gennaio 2020

Skam Italia, stagioni 1-3 - (1 gennaio)

Arriva su Netflix la serie italiana che ha saputo stregare tantissimi telespettatori. In occasione dell'uscita della quarta stagione, Netflix rende disponibili le prime tre, da recuperare proprio in previsione della nuova.



I banditi di Jan - (2 gennaio)

Sbarca su Netflix la storia del bandito Jan de Lichte e della sua lotta contro l'aristocrazia corrotta.



Suits, Stagione 8 - (10 gennaio)

Dopo un fallimento nel traffico di stupefacenti, il giovane e brillante Mike Ross riesce a trovare lavoro presso lo studio di Harvey Specter, uno dei migliori avvocati di New York.



AJ and the Queen - (10 gennaio)

Ruby Red è una drag queen che sta attraversando un periodo complicato della sua vita: per esibirsi, viaggia per gli Stati Uniti a bordo di un camper e in compagnia di AJ, un'undicenne da poco rimasta orfana.



Girl/Haji - Dovere/Vergogna - (10 gennaio)

Un giovane avvocato arriva a Londra alla ricerca del fratello killer, sullo sfondo di una guerra ordita dalla Yakuza.



Medical Police - (10 gennaio)

Due medici fanno di tutto per debellare un virus minaccioso e spaventoso.



Piccoli Detective, Stagione 2 - (10 gennaio)

Dei giovani e talentuosi ragazzi aprono un'agenzia investigativa molto particolare.



Jamtara: Sabka Number Ayega - (10 gennaio)

Una redditizia attività di phishing finisce sotto le mire della polizia.



Il mio grande amico Dude - (13 gennaio)

Un giovane con problemi di fobia riesce a superare le proprie paure grazie a Dude, un cane molto speciale.



Ares - (17 gennaio)

Dopo un misterioso incidente, la protagonista della storia Rosa scopre che la società segreta di cui fa parte cela misteri occulti e di tipo esoterico.



La famiglia McKellan, stagione 1 parte 2 - (18 gennaio)

Sit-com con protagonista la famiglia McKellan alle prese con un sentito trasferimento, che li vede approdare dal freddo di Seattle alla più calda Georgia.



October Faction - (23 gennaio)

Tratto dai fumetti di Steve Niles e Damien Worm, la serie segue le vicende dei cacciatori di mostri Fred e Deloris Allen.



The Ghost Bride - (23 gennaio)

La storia segue le vicende di una giovane donna che si ritrova nell'aldilà, alle prese con un giallo che coinvolge una famiglia benestante.



L'impero ottomano, miniserie - (24 gennaio)

Il docu-drama in questione seguirà le vicende del personaggio storico Maometto II, detto il "Conquistatore".



The Ranch, stagione 4 parte 2 - (24 gennaio)

Nuova stagione della sit-com con protagonista Aston Kutcher, Sam Elliot e Debra Winger.



Non puoi nasconderti - (24 gennaio)

Due donne sono costrette a scappare dal proprio paese natale per nascondersi da una non precisata minaccia. Ma il passato torna con forza a bussare alle porte...



The Stranger - (30 gennaio)

Un padre di famiglia è costretto a fare i conti con la verità che avvolge le persone a cui tiene di più al mondo.



Diablero, stagione 2 - (31 gennaio)

Storia sovrannaturale che segue le vicende di una giovane, misteriosamente scomparsa e di un prete che si mette sulle sue tracce.