Dahmer vs Hannibal: il cannibale Netflix e l'icona di Hopkins e Mikkelsen

Passati da incubo, eventi traumatici e molestie fisiche, ma anche e soprattutto psicologiche, non si consumano nell'esatto momento in cui sono perpetuate, ma si riverberano con ossessività nella mente delle persone fino a deviare i loro comportamenti. A volte i meccanismi di difesa sono sottili, quasi invisibili, come compulsioni minime o un flebile stato d'ansia sempre presente, mentre in altre occasioni esplodono con rabbia all'interno di menti distrutte e guidano le azioni di veri e propri mostri.



L'incubo di Milwaukee è tornato sui nostri schermi per due volte negli ultimi giorni, perché oltre allo spaventoso Dahmer (qui la nostra recensione di Dahmer) su Netflix è appena arrivata anche la docuserie dedicata ad uno dei serial killer più agghiaccianti di sempre - la trovate tra le serie tv Netflix di Ottobre 2022. Le conversazioni con l'assassino riportano l'estremo disagio di una persona fragile, martoriata da un'infanzia solitaria e incapace di esprimere con libertà il proprio essere, che ha scelto di curare il dolore vendicandosi contro quel mondo così inospitale. Il disgustoso trattamento dedicato alle sue vittime era il tentativo di sopperire ad una mancanza fisica e psicologica, attraverso una soluzione molto simile a quella messa in atto dal personaggio creato da Thomas Harris.



Il calore della carne

La sceneggiatura della serie tv ideata da Ryan Murphy ha l'indubbio merito di non spettacolarizzare nessun aspetto della vita del killer, riuscendo non solo a trattare con sensibilità il lutto che ancora attanaglia le famiglie delle vittime, ma anche ad evitare le facili giustificazioni derivanti da alcune dicerie poco veritiere.

Durante le prime ricostruzioni della vita di Dahmer infatti, nel tentativo di razionalizzare i tragici abusi sui cadaveri, si era sparsa la voce che il Mostro di Milwaukee avesse trascorso un'infanzia tragica, subendo addirittura le molestie di un vicino. I suoi primi anni non sono stati in realtà così terribili, ma è vero - come mostrato nello show Netflix - che Jeffrey visse in una famiglia molto complicata, con un padre assente ed una madre ipocondriaca, la quale teneva a bada il desiderio di suicidio con l'abuso di psicofarmaci. Nessuno pensava al bambino durante i suoi anni formativi, crebbe quindi in modo autonomo diventando schivo e solitario, sviluppando quella strana fascinazione nei confronti delle carcasse che nel giro di qualche anno sarebbe diventata una delle sue peggiori ossessioni. Nella gelida solitudine dell'infanzia si ritrova il filo conduttore che lo unisce - per fortuna soltanto nella finzione artistica - al celeberrimo psichiatra tratteggiato dalla penna di Thomas Harris: il dottor Lecter apre raramente uno spiraglio sugli eventi del suo passato, ma quando succede è impossibile non trovare in essi l'orrore che ne detterà le azioni.



Figlio di un conte lituano, Hannibal diventa orfano durante l'infanzia quando un panzer dei nazisti distrugge la villa dei suoi genitori. Il bambino emerge dal fronte di guerra come un fantasma, pallido e muto, una catena attorno al collo a simboleggiare la sua fanciullezza scomparsa, sostituita da una solitudine che non riuscirà mai a cancellare a causa dei profondi traumi che lo perseguiteranno per tutta la vita.



La sete di controllo

Non basta una giovinezza infelice a creare un mostro ma, almeno nel caso di Dahmer, già nei primi anni di vita si evidenziavano quei campanelli d'allarme che solo di recente vengono classificati come possibili indizi di una compulsione criminale.

L'abbandonarsi ad un mondo di carcasse animali, conducendo di frequente esperimenti poco raffinati sulle ossa e sugli organi, si accoppiò durante l'adolescenza ad un grave problema di alcolismo, alimentato con ogni probabilità dal tentativo di sopprimere le sue inclinazioni omosessuali, pubblicamente osteggiate dalla società retrograda nella quale era cresciuto. Il rapporto malsano che aveva con le sue figure familiari fu la molla che fece scattare il primo omicidio, avvenuto infatti pochi giorni dopo il divorzio dei genitori. Dahmer portò a casa un autostoppista, passarono il pomeriggio insieme a chiacchierare, bevendo birra e ascoltando musica, ma il disagio che controllava la sua mente lo portò prima ad uccidere, e poi a sfogarsi sessualmente. L'assassino dimostrerà più volte questa profonda incapacità a relazionarsi con gli altri, derivata certo da un'infanzia triste e priva di amici, ma anche da una sfera sentimentale confusa alla quale non voleva cedere. Il killer si sentiva frustrato per la sua incapacità di controllare la propria vita, e tentava di estendere il proprio volere sugli altri nell'unico modo in cui riusciva a farlo, attraverso il potere su quei cadaveri da cui è stato sempre affascinato.



Il parallelo ad Hannibal, in questo caso, non è evidente soltanto perché lo psichiatra interpretato da Hopkins prima, e Mikkelsen poi, non aveva bisogno di sfogare i propri bisogni fisici sui corpi senza vita: gli bastava il semplice atto dell'omicidio per sublimare il proprio desiderio di superiorità. Harris indicò infatti già nel nome del suo personaggio l'estrema intelligenza e l'insaziabile sete di vendetta che avrebbe dato un senso ad ogni sua azione, perché il generale cartaginese era uno dei più fini strateghi della storia, ed i romani tentarono di umiliarlo lanciando davanti al suo campo fortificato la testa mozzata del fratello.



Un dio ferito

Hannibal Lecter uccide perché può farlo, non si sente soggetto alle umili regole dell'uomo comune e ride delle sue debolezze, come un sadico Raskòl'nikov mai giunto alla grandiosa epifania di pietà. La sua ossessione per il potere si crogiola nelle possibilità offertegli da un acume fuori scala, ma nasce dal terribile trauma da cui origina anche la sua brama di carne. Nel consumare le sue vittime il dottor Lecter rievoca, ed in qualche modo tenta di esorcizzare, il ricordo dei nazisti in fuga che hanno divorato la sua sorellina Mischa, un'immagine che non può cancellare in alcun modo dalla memoria.

Lo psichiatra si giustifica però inconsciamente, allontanandosi dai barbari con la svastica, donando onore e dignità al proprio pasto, perché lui si sfama soltanto con gli organi e li nobilita in una cucina raffinata. È dunque da un profondo dolore che nasce la perversione disumana del personaggio fittizio, ma anche quella della bestia reale, perché Dahmer appagava col cannibalismo una disagevole mancanza emotiva, tentando di riempire sé stesso con un altro quando lo sfogo sessuale non era più sufficiente.



Per sua stessa ammissione è stata la voglia di sentirsi vicino a qualcuno ad obbligarlo ad uccidere, una tendenza alla quale si è arreso dopo averla combattuta per qualche anno, ed è alla luce di questa sofferenza che trova senso non solo il suo meticoloso conservare gli scheletri e gli organi degli uccisi, ma anche l'orribile tentativo di lobotomia attuato su alcune vittime, nel tentativo di creare morti viventi che non lo avrebbero mai lasciato solo.