Daredevil: Born Again, il punto sui leak: il ritorno del Diavolo Rosso

È ormai trascorso più di un anno dall'annuncio di Daredevil Born Again: la serie sul Diavolo Rosso, in arrivo su Disney+ nella primavera del 2024, rappresenta sicuramente il prodotto targato Marvel per lo streaming più atteso dai fan della Casa delle Idee. Proprio per via dell'hype che circonda il ritorno in pompa magna di Matt Murdoch sul piccolo schermo (dopo i due cameo di Daredevil in She-Hulk e Spider-Man No Way Home), negli ultimi mesi attorno a Born Again si è concentrata una quantità impressionante di leak e di rumor, talvolta persino in contraddizione tra loro. Gli insider di Hollywood, in particolare, hanno già redatto una lista di nomi che potrebbero entrare a far parte del cast del serial: tra di essi ci sono tante nuove presenze, molte delle quali al loro debutto nel Marvel Cinematic Universe, nonché alcuni ritorni illustri.



Al contempo, però, alcuni personaggi della serie originale di Daredevil (quella uscita su Netflix, per intenderci) sembrano essere clamorosamente assenti dal revival per Disney+. Cerchiamo dunque di fare il punto della situazione, districandoci tra leak e rumor per capire cosa aspettarci dal ritorno dell'eroe di Hell's Kitchen in TV.



Bentornato Punitore, addio a Foggy e Karen Page

Partiamo da ciò che sappiamo per certo: Daredevil Born Again sarà una serie lunghissima, almeno per gli standard di Disney+. La produzione, infatti, durerà per ben 18 episodi, più del doppio della media di tutte le altre serie TV targate Marvel.

Proprio per via della sua durata-monstre, la serie potrebbe prendersi il tempo per approfondire i propri personaggi principali molto più di quanto fatto dalle ultime uscite della Casa delle Idee, introducendo al contempo una pletora di comprimari e nemici del Diavolo Rosso: l'ipotesi sembra confermata dai leaker, secondo cui Daredevil Born Again avrà molteplici linee narrative. In particolare, la serie dovrebbe essere divisa in due parti, ciascuna composta da 9 episodi: ciascuna di queste metà, poi, dovrebbe suddividersi ulteriormente in mini-cicli narrativi da 2-3 episodi l'uno, che dovrebbero presentare - oltre ad alcuni personaggi ricorrenti, come Daredevil e Kingpin - una serie di nuovi villain e alleati per l'eroe di New York. I ritorni di fiamma dovrebbero essere molteplici: è già stato confermato, per esempio, che Jon Bernthal riprenderà i panni del Punitore, mentre le possibilità che anche altri eroi "street" delle serie TV Marvel per Netflix facciano il loro debutto anche su Disney+ sembrano elevate.



Tra di essi, per esempio, potremmo rivedere Jessica Jones, che ancora una volta potrebbe essere interpretata da Krysten Ritter. Non ci sarà invece spazio (a quanto pare) per Luke Cage e Iron Fist, dal momento che né Finn Jones né Mike Colter sembrano essere stati ingaggiati da Marvel e Disney.

Secondo lo scooper Charles Murphy, anche Foggy Nelson e Karen Page non torneranno nella serie TV del MCU. Tuttavia, la loro assenza dovrebbe essere giustificata a livello narrativo: pare infatti che Elden Henson abbia ripreso i panni di Foggy per alcune brevi sequenze ambientate durante un flash-back volto proprio a spiegare che fine abbiano fatto i due personaggi, magari per dare una degna conclusione ai loro cicli narrativi.



Se ciò fosse confermato, Foggy e Karen potrebbero tornare nel primo "blocco" narrativo di Born Again, forse solo con dei cameo, per poi essere definitivamente messi da parte con la "rinascita" dell'eroe Marvel.

Improbabile comunque che la scomparsa dei due abbia a che fare con lo snap di Thanos o con il blip di Iron Man, dal momento che secondo gli insider Daredevil: Born Again sarà ambientata nel presente, e non nel periodo di cinque anni intercorso tra Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. L'ultimo ritorno degno di nota e già confermato è quello di Kingpin-Wilson Fisk di Vincent d'Onofrio, che dovrebbe essere il nemico principale del Diavolo Rosso. Con ogni probabilità, dunque, sarà proprio Fisk ad assoldare i villain che, di volta in volta, si schiereranno contro Matt Murdoch per le strade di New York. Tutto ciò sembra dunque prefigurare un grande scontro finale tra Daredevil e Kingpin, nel quale potrebbe avere un ruolo anche Spider-Man, l'altro supereroe newyorkese "per eccellenza" del MCU.



Nuove minacce e nuovi amori

In effetti, sarà proprio lo schieramento dei nemici di Matt Murdoch a comprendere la maggior parte dei nuovi nomi in arrivo nel MCU. Per esempio, uno dei principali nemici della prima metà della serie dovrebbe essere il serial killer Muse, uno dei personaggi più disturbanti dell'arco narrativo pluri-decennale del Diavolo Rosso, comparso nei fumetti nel 2016 e deceduto nel 2018. Sembra comunque che la presenza di Muse nella serie, con un interprete ancora sconosciuto, sia pressoché confermata: addirittura, le vendite dei fumetti di Daredevil con Muse sono aumentate a dismisura nelle ultime settimane, almeno negli Stati Uniti, proprio grazie ai leak sull'arrivo del serial killer nella serie per Disney+. Altro villain in arrivo dovrebbe essere Bullseye, una delle nemesi di Daredevil più note al grande pubblico.

Bullseye è già comparso nella serie Netflix del Diavolo Rosso: in quel caso era interpretato da Wilson Bethel, ma non sappiamo se il personaggio riceverà un recasting in vista del suo arrivo nel MCU. Infine, avrà un nuovo volto anche un'altra nemica del protettore di Hell's Kitchen, sentimentalmente legata a Kingpin: stiamo ovviamente parlando di Vanessa, moglie di Wilson Fisk, che nella serie Disney+ dovrebbe essere interpretata da Sandrine Holt, e non più da Ayelet Zurer. Insieme, Vanessa e Kingpin dovrebbero tentare una scalata ai vertici politici della Grande Mela, con una campagna d'odio lanciata contro supereroi quali Spider-Man, il Punitore e persino lo stesso Daredevil, nonché alcuni eroi minori che verranno difesi in tribunale proprio da Matt Murdoch. Infine, Michael Gandolfini potrebbe interpretare Charlie Fisk, figlio di Kingpin, oppure una versione giovane di quest'ultimo: l'attore, infatti, è stato "pizzicato" sul set della serie TV in una serie di immagini che lasciano ben poco all'immaginazione.



Oltre alle minacce con cui confrontarsi, però, Daredevil dovrà gestire anche tanti nuovi amori, ora che Karen Page non sembra più essere sulla piazza e che She-Hulk è impegnata in ben altre faccende nella Costa Ovest. La prima "fiamma" del Diavolo Rosso dovrebbe essere Heather Glenn, interpretata da Margarita Levieva: secondo gli insider, Levieva avrebbe firmato per una sola stagione di Daredevil, lasciando intendere che il flirt del suo personaggio con Matt Murdoch potrebbe concludersi rapidamente (esattamente come nei fumetti) e, forse, in maniera tragica.

Invece, una relazione di più lunga durata potrebbe instaurarsi tra il supereroe in calzamaglia rossa e Kirsten McDuffie, che avrà il volto di Nikki M. James, la quale avrebbe firmato invece un contratto per più stagioni del serial e per apparire anche in altre pellicole e serie al di là di Born Again. Nei fumetti, comunque, la relazione tra Matt Murdoch e Kirsten McDuffie è stata lunga quanto travagliata, il che ci fa pensare che quest'ultima verrà esplorata solo nella seconda parte del lunghissimo serial, e che magari porrà le basi per una seconda stagione di Daredevil, in arrivo dopo Avengers: Secret Wars.