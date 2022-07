Daredevil: Born Again, la rinascita di Matt Murdock su Disney+

Daredevil: Born Again si trova, senza giri di parole, in una situazione incredibilmente delicata e pericolante, nonostante sia ancora lontana nel tempo visto che sbarcherà su Disney+ verso l'inizio del 2024 (ma non perdetevi già da ora le serie Disney+ di agosto 2022). E di conseguenza ci sono ancora tutte le possibilità per iniziare a convincere quei fan orfani del progetto di Netflix sul Diavolo di Hell's Kitchen: è ad esempio già noto il ritorno di Charlie Cox nell'iconico ruolo in She-Hulk, così come è molto preventivabile la sua presenza insieme al Kingpin di Vincent D'Onofrio in Echo.



Certo, quasi sicuramente si tratterà di piccoli assaggi, ma che potrebbero già dire molto sulla direzione che la Marvel vorrà intraprendere con il personaggio, a partire dalla spinosa questione della canonizzazione o meno dell'intero progetto The Defenders - noi continuiamo in tal senso a puntare sul fatto che questo Matt Murdock sarà una variante. Persino il sottotitolo, Born Again, rievoca un'eredità onerosa, richiamante sia il celebre fumetto scritto da Frank Miller sia la totalizzante terza stagione della serie Netflix (qui potete recuperare la nostra recensione di Daredevil 3), che in parte adattava proprio quell'arco. Ma perché la situazione è così complessa?



Un pericoloso elefante nella stanza

È la stessa esistenza dell'adattamento di Netflix, tra l'altro aggiunto al catalogo di Disney+ da poche settimane, a renderla complicata, perché funge da vero e proprio elefante nella stanza. Si tratta di una serie che da sola ha alzato drasticamente l'asticella per i supereroi sul piccolo schermo, ha rappresentato - e rappresenta tuttora - uno degli apici del medium dal punto di vista della sfera action e può vantare un'impronta violenta e cruda in ogni sua componente, dall'estetica alle tematiche. Per intenderci, l'ultimo ciclo di episodi che aveva portato all'ennesimo faccia a faccia tra Daredevil e Fisk era un concentrato densissimo di varie forme di ossessione che entravano in conflitto tra di loro. E, dopo 14 anni di universo condiviso, crediamo sia scontato ripetere quanto questo stile si concili poco con il modus operandi portato avanti dal MCU.

Dunque cosa si fa? Si propone una versione di Matt Murdock semplicistica, edulcorata, di gran lunga meno violenta e circondata spesso e volentieri da battute ben più superficiali? Quanto potrebbe mai funzionare allora un Daredevil che perde molti degli stilemi che lo rendono tale? Specialmente poi quando una marea di fan vecchi e nuovi ha già tra le mani un'alternativa recentissima, riuscita e più fedele, con paragoni che diventano inevitabili. Persino i prossimi film dedicati agli Avengers avranno paradossalmente un compito più agevole, perché dovranno scontrarsi "soltanto" con alte aspettative derivanti da Infinity War e Endgame, mentre Daredevil: Born Again sarà costretto ad una singolar tenzone con una produzione che fa delle mancanze storiche del MCU i suoi punti di forza.



Tra rinascita e fallimento

O almeno, delle mancanze storiche fino ad ora, poiché sappiamo che Marvel Zombies sarà la prima serie ad essere vietata ai minori di 18 anni e nulla vieta che possano decidere di applicare un simile rating ad altri prodotti. Detto ciò, è un annuncio che, oltre i dubbi che ci accompagneranno fino all'uscita, non può non renderci in parte felici perché Daredevil - e lo strepitoso Charlie Cox - è un personaggio che merita un futuro luminoso, una risorsa straordinaria da cui attingere e che potrebbe segnare alcune delle pagine più indelebili di questo universo. Come detto, già il sottotitolo Born Again dà diverse indicazioni e la presenza di Kingpin come villain principale sa tanto di conferma delle aspirazioni della serie.

Più che altro a stranire è il numero degli episodi per questa prima stagione, addirittura 18, un'enormità se paragonata al resto dei telefilm targati Marvel Studios - ma anche rispetto all'odierno panorama seriale. Che voglia tracciare anche le nuove origini di questo Matt Murdock e seguirlo passo per passo fino allo scontro con Wilson Fisk? Ad oggi ci sembra l'unica strada percorribile per giustificare un massa di contenuti del genere o magari vanterà una narrativa capace di intrecciarsi con numerosi altri film o serie. Per adesso non possiamo far altro che incrociare le dita e sperare che la seconda vita sul piccolo schermo di Matt Murdock possa rappresentare una piena rinascita, come il buon Frank Miller riuscì a fare a suo tempo.