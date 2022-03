Daredevil e i Defenders nel MCU: le serie Netflix saranno canoniche?

Eppur si muove, direbbe qualcuno. Dopo anni di incertezza per il pubblico che aveva amato le serie Marvel su Netflix ora sembra che questi pargoli un po' bistrattati possano tornare all'ovile. È infatti notizia recente che le serie lasceranno la grande N, infatti Daredevil e i Defenders arrivano ufficialmente su Disney Plus, ma la domanda vera resta sempre e solo una: saranno canoniche nel Marvel Cinematic Universe?



Perché ci sono indizi sia per il sì sia per il no, ma forse potrebbe esserci una via mediana, quella che accontenterebbe un po' tutti mantenendo intatto l'universo narrativo, come sta già succedendo dopo gli ultimi film e serie tv. E quindi vogliamo provare a ragionarci assieme, capendo se e come i Defenders entreranno ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe.



Le certezze di Daredevil e Kingpin

Rispetto alle speculazioni di parecchi mesi fa ora abbiamo due enormi certezze: Daredevil e Kingpin. Charlie Cox e Vincent D'Onofrio infatti hanno ripreso i loro iconici ruoli come Matt Murdock e Wilson Fisk.



Caso vuole che in Italia sia successo ufficialmente lo stesso giorno, perché l'uscita di No Way Home (e qui se non l'aveste ancora letta la nostra recensione di Spider-Man No Way Home) è stata anticipata dalla quinta puntata di Hawkeye (che vi raccontavamo nella nostra recensione finale di Hawkeye). Come ogni fan Marvel ormai sa, film e serie hanno ufficializzato il ritorno dei due amatissimi personaggi con gli attori che li hanno resi così tanto famosi. Gente che saltava dai sedili del cinema e dai divani, tutti felici della scelta di Kevin Feige, ma... che ne è stato delle loro storie precedenti? Perché è innegabile che il loro arrivo potrebbe presentare, retroattivamente, un bel problema di continuity per il Marvel Cinematic Universe. Le serie Marvel-Netflix, al momento ancora non canoniche per la saga, verranno automaticamente rese tali? Se ciò non presentasse alcun problema sarebbe la mossa più semplice per i Marvel Studios. Il pubblico potrebbe considerarle come un grande prequel per scoprire e conoscere i personaggi, stretta di mano tra Kevin e fanbase e tutti contenti. O forse non proprio tutti. Come la mettiamo con Mahershala Ali?



Il problema Mahershala Ali

Prendiamo l'ipotesi della canonizzazione automatica delle serie Marvel-Netflix. Chi non aveva mai visto i prodotti avrebbe quindi decine di episodi da recuperare per scoprire la backstory dei nuovi personaggi. Mossa furbetta ma teoricamente sensata, almeno per dare allo spettatore le direttive per capire chi sono questi personaggi per cui la gente in sala stava saltando dalla sedia. C'è però il grande problema di Mahershala Ali.



L'attore premio Oscar è infatti pronto a debuttare nel MCU come Blade, il vampiro diurno della Marvel. Ma è anche stato Cottonmouth, villain della prima stagione di Luke Cage, serie Marvel-Netflix. Se venissero canonizzate in blocco spunterebbe un problema di continuity non da poco.



Certo, Kevin Feige potrebbe semplicemente "dimenticarsene", come è già successo per Gemma Chan, che interpreta Sersi in Eternals e Minn-Erva in Captain Marvel. In quel caso però il look del personaggio è talmente diverso che lo scivolone può essere abbuonato, qui la situazione sarebbe più problematica.

Infatti basta solo immaginare un nutrito gruppo di persone che recupera queste serie per poi rendersi conto che Mahershala Ali interpreta effettivamente due personaggi nel Marvel Cinematic Universe.



Multiverso o terza via per risolvere la faccenda?

Ci sarebbero diverse soluzioni alla questione, anche se al momento tutte presentano complicanze. Una è il multiverso: se Luke Cage diventasse canonica allora Blade potrebbe arrivare da un altro universo (elemento anche coerente con la natura "esoterica" del personaggio) e la si risolve così. Non il massimo, ma accettabile, anche se dovrebbe essere una cosa vagamente retroattiva visto che la sua voce si è già sentita in Eternals.



Un'altra opzione è la canonizzazione soltanto della serie su Daredevil: Cottonmouth non appare mai, quindi resterebbero fuori Luke Cage, Jessica Jones e Iron Fist, cancellando anche i Defenders nel processo. A questo punto si dovrebbe però pensare a un recast parziale delle serie? Operazione quantomeno scivolosa, che rischia di far storcere il naso a tanti e non accontentare davvero nessuno.

E quindi? Forse l'opzione più papabile resta alla fine quella del soft reboot: nuove storie, background per forza di cose simile, stessi attori. In questa maniera si eviterebbe di rendere canonico Mahershala Ali in due prodotti del Marvel Cinematic Universe al tempo stesso facendo tabula rasa delle storie passate, e ripartendo (quasi) da zero. Quasi, perché per una larga fetta di pubblico che non ha visto le serie Marvel-Netflix i due personaggi apparsi in No Way Home e Hawkeye sono praticamente sconosciuti.



E allora bisognerebbe già mettersi a correre per dare a Daredevil e Kingpin la dignità che meritano nel franchise, consegnando al tempo stesso le chiavi per coglierne il senso a un pubblico che, più che comprensibilmente, non sa chi siano. In Kevin Feige we trust, ma la sfida questa volta è davvero complessa.