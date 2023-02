Daredevil: la serie Disney+ porterà nel MCU Jessica Jones e Punisher?

Quando vi abbiamo parlato dei rumor sulla Saga del Vibranio nel MCU, uno dei temi che abbiamo toccato è stato quello della tripartizione dell'MCU su livelli diversi e sovrapposti. Tra questi "piani", ovviamente destinati a confluire in Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, abbiamo quello terrestre, che dovrebbe evolvere proprio attorno alla ricerca dei giacimenti di Vibranio, quello multiversale, inaugurato da Loki e che verrà portato avanti da Ant-Man and The Wasp Quantumania, e infine il filone dei supereroi "street", le cui basi sono state poste da pellicole e serie TV quali Hawkeye, Spider-Man: No Way Home e She-Hulk. Sicuramente, a cementare questo filone sarà l'uscita di Daredevil Born Again e Echo nel 2024: intanto, però, un'infornata di nuovi rumor ci spiega che una pletora di nuovi eroi "di strada" sarebbe in arrivo nel Marvel Cinematic Universe.



New York nelle mani di Kingpin

Prima di analizzare i leak degli scorsi giorni, occorre fare un punto della situazione sul filone "street" del MCU. Con ogni probabilità, il grosso delle avventure "di strada" di casa Marvel sarà ambientato nella città di New York, che d'altro canto è stato già il setting di Hawkeye e Spider-Man: No Way Home e che è ufficialmente la "casa" di Daredevil (come confermato dallo stesso Matt Murdoch in She-Hulk).

Sempre New York è poi la base dell'Impero criminale di Kingpin, che potrebbe essere il principale villain della "saga" street del Marvel Cinematic Universe tra le Fase 4 e la Fase 6 (e forse persino oltre). Con ogni probabilità, dunque, il terzo filone del MCU vedrà diversi eroi, magari dalle idee e dai modi apparentemente inconciliabili, fare fronte comune contro Kingpin, che sta cercando di scalare l'economia e la politica newyorkesi post-Blip. Ma chi saranno gli eroi che fronteggeranno il Wilson Fisk di Vincent D'Onofrio? Sicuramente, tra questi ultimi troveremo Spider-Man, Daredevil e, forse, anche Kate Bishop: tutti e tre gli eroi vivono nella Grande Mela, perciò sarebbe decisamente poco probabile non vederli intervenire per mettere fine al giro criminale sotto al proprio naso.



Il grosso dello sviluppo di questa parte dell'MCU si verificherà tra Echo e Daredevil, che probabilmente porranno a loro volta le basi per delle serie (e magari anche dei film) che vedranno dei supereroi più "umani" combattere contro minacce terrestri come lo stesso Kingpin, il Maggia, Bullseye e tutta la nutrita schiera di supercriminali di Manhattan.

Il posticipo di Echo al 2024 ci conferma che la seria sarà un prequel diretto di Daredevil: Born Again, che probabilmente vedrà Maya Lopez fallire nel tentativo di fermare l'ascesa di Kingpin a signore indiscusso della malavita newyorkese e che porrà le basi per avventure del Diavolo Rosso, una volta che questi sarà di ritorno dalla West Coast dove lo abbiamo visto nel corso di She-Hulk. Proprio Born Again sarà il punto focale dell'MCU "street". La serie su Daredevil durerà ben 18 episodi, un numero altissimo per un prodotto Disney+, più che doppio a confronto con la durata media delle produzioni Marvel e Disney per il piccolo schermo. Proprio per questo, molti scooper e fan sostengono che Born Again introdurrà svariati personaggi di supporto per il Diavolo di Hell's Kitchen, che poi andranno a costituire il novero di villain e comprimari di quest'ultimo nel Marvel Cinematic Universe.



Tanti volti noti e qualche addio

Proprio sugli eroi "street" dell'MCU si sono concentrati i leak delle scorse settimane, secondo i quali si verificherà un ritorno in massa di volti noti Marvel, in gran parte provenienti dalle serie TV realizzate negli scorsi anni da Marvel, ABC e Netflix. D'altro canto, l'arrivo, peraltro di punto in bianco e senza troppe spiegazioni, delle "varianti Netflix" di Daredevil e Kingpin nell'MCU ha spalancato la porta perché lo stesso avvenga con altri personaggi. Così, lo scooper My Time To Shine Hello ha annunciato che Jessica Jones sbarcherà nel MCU e che sarà ancora una volta interpretata da Krysten Ritter.

Non solo: per il leaker, il ritorno dell'attrice e della sua eroina sarebbe ormai già confermato, perciò appare ormai sicuro, dando per buono il leak, che l'eroina debutterà nel 2024. La stessa fonte, poi, spiega che anche il Punitore di Jon Bernthal tornerà a farsi vedere su Disney+, anche se non è chiaro se si tratterà, almeno inizialmente, di un alleato o di un nemico di Matt Murdoch. In ogni caso, già ad agosto 2022 una serie di post su Instagram aveva fatto presagire che Bernthal e il suo Punitore sarebbero tornati nell'MCU: una conferma in più non fa mai male, ma ora manca solo l'annuncio ufficiale da parte di Marvel e Disney.



Per quanto riguarda tutti gli altri personaggi Marvel-Netflix, invece, le cose si fanno più fumose. Quasi sicuramente, né Luke Cage né Iron Fist torneranno in casa Marvel, o comunque non avranno gli stessi volti che presentavano su Netflix: d'altro canto, la star di Luke Cage Mike Colter si è già espressa su un suo possibile ritorno, confermando di non essere disposto ad accettare un ruolo nell'MCU.

Andato Luke Cage, viene da sé che anche Iron Fist dovrà ricevere un recasting o verrà semplicemente accantonato per qualche tempo. Parallelamente, però, su Disney+ potrebbero debuttare la Colleen Wing di Jessica Henwick, comparsa proprio nella serie dedicata ad Iron Fist, e la Nico Minoru di Lyrica Okano, proveniente da Runaways. Non si sa invece nulla sul resto del cast di Runaways, il che ci indica che i "ripescaggi" operati da Disney e Marvel tra i cast delle serie ABC/Netflix potrebbero essere solo parziali e riguardare unicamente i personaggi più amati dai fan o, ancora più semplicemente, quelli che hanno più senso nel "grande piano" della Casa delle Idee per il suo universo condiviso.



Una retcon per Agents of S.H.I.E.L.D.?

Sempre tra i fan-favorite ritroviamo altri due personaggi che, pur senza legarsi strettamente alla componente street dell'MCU, potrebbero presto entrare di diritto nel mondo Marvel sul grande e piccolo schermo. Il primo è la Quake di Chloe Bennet, che secondo My Time To Shine Hello e Charles Murphy dovrebbe essere ormai pronta a tornare al cinema o su Disney+.

Visti i suoi poteri, la sua origine mutante e il suo collegamento con gli Inumani, però, è difficile pensare di vedere Quake prima di Avengers: Secret Wars: l'eroina, infatti, potrebbe semplicemente essere "importata" su Battleworld dall'universo di Agents of S.H.I.E.L.D. senza troppe presentazioni, magari insieme alla coppia Fitz-Simmons o alla Cavalleria di Ming-Na Wen. Difficile invece che anche Terra-616 abbia la sua Quake, o quantomeno che quest'ultima abbia lo stesso background inumano-mutante di quella di Agents of S.H.I.E.L.D., specie in un universo in cui, per quanto ne sappiamo, gli Inumani ancora non esistono e i mutanti non arriveranno prima della Fase 7.



Accanto al personaggio di Chloe Bennet, infine, anche il Ghost Rider/Robbie Reyes di Gabriel Luna potrebbe avere una parte, magari solo secondaria, nel futuro dell'MCU.

Difficile che Luna si trovi ad interpretare il "vero" Ghost Rider del Marvel Cinematic Universe, specie ora che sappiamo che Ghost Rider potrebbe ricevere una Special Presentation entro fine 2023 su Disney+ e che vi sarebbe un ricchissimo cast di attori pronti ad interpretarlo, tra cui anche Ryan Gosling e persino Nicolas Cage. Se per un'introduzione di Quake dovremmo aspettare almeno fino a Secret Wars o The Kang Dyanasty, però, nulla vieta che invece Robbie Reyes debutti molto prima nell'MCU, magari già nel corso dello speciale di Halloween dedicato al Ghost Rider di Terra-616 (che potrebbe essere Johnny Blaze, e non Robbie Reyes) oppure con il film standalone sui Figli della Mezzanotte, che potrebbe debuttare al cinema nel corso della Fase 6.