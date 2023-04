Abbiamo davvero bisogno della serie tv remake di Harry Potter?

Ormai ogni volta che sentiamo il termine "remake" ci sembra proprio come quando Harry pronunciava il nome di Voldemort nella Pietra Filosofale. Non si può, non si deve, non si dice. Eppure. Inutile stare a discutere sul senso del remake in generale, altrimenti non ne usciamo davvero più, perciò concentriamoci su questo scoop di Bloomberg: la serie tv remake di Harry Potter. Produzione HBO, ovviamente, e che pare pronta a essere annunciata, facendo tremare polsi, spiriti e vari conti in banca.



E se magari il primo pensiero è un indignato e stoico "no", cerchiamo di analizzare a fondo la cosa e capire i perché di questo no e pure quelli del sì, dato che sebbene la maggioranza propenda per il caro e vecchio "giù le mani da Harry Potter" c'è una schiera di persone che quel remake lo vorrebbe eccome, soprattutto in formato seriale. Perciò che ne dite di analizzare la cosa con calma, dignità e classe? Almeno proviamoci.



Harry Potter e il nostro immaginario collettivo

Se c'è una cosa innegabile sui film di Harry Potter è che fanno ancora estremamente parte del nostro immaginario collettivo. Chi vi scrive aveva nove anni quando La Pietra Filosofale è arrivato in sala, ma quel film ha la stessa forza attrattiva su un bambino di nove anni che lo vede oggi.



Sono passati vent'anni, eppure non sono mai passati davvero. Harry Potter è transgenerazionale, è rimasto e sempre rimarrà nel cuore di chiunque lo vede, a prescindere che lo abbia fatto quando è uscito in sala, adesso, o fra dieci anni. E ci è riuscito anche e soprattutto grazie al suo cast: ogni attore perfetto nel ruolo, tanto da renderlo quasi inscindibile dalla sua controparte fittizia. Ecco perché pensare di "sostituire" volti e attori a distanza di poco tempo effettivo e praticamente zero a livello emotivo diventa molto molto complicato. È oggettivamente presto, tanto che ormai ciclicamente i film tornano in sala e le maratone televisive sono sempre molto seguite dal pubblico generalista. Quando si parla di remake di Harry Potter spesso si pensa a qualcosa di molto avanti nel tempo, che riprenda gli attori originali, ormai abbastanza cresciuti, per fargli fare ruoli diversi: Tom Felton come Lucius Malfoy, Emma Watson come Minerva McGrannitt o Daniel Radcliffe come Albus Silente. Fantacasting, certo, ma un modo per rendere felici e far scendere la lacrima a chi è letteralmente cresciuto con il cast dei film, anno dopo anno.



I lati positivi e le alternative

Una serie basata sul mondo di Harry Potter era nell'aria da un po', lo sapevamo tutti. Ma il Wizarding World è talmente tanto vasto da poter attingere a diverse narrazioni, magari l'ascesa di Voldemort, tanto per citarne una che tantissimi fan vorrebbero.

Un prequel pieno di magia, morte, azione e che si lega direttamente al mondo di Harry Potter che ben conosciamo. Ma dando per scontato il remake, cosa c'è di positivo? Perché è innegabile che alcuni film abbiano patito tanto il passaggio dal cartaceo allo schermo (forse sappiamo già su quali storie tralasciate dai film dovrebbe concentrarsi la serie di Harry Potter). Uno su tutti è Il Principe Mezzosangue, quello più martoriato. Una serie tv di, ipotizziamo, otto puntate, sarebbe ovviamente perfetta per raccontare tutti i risvolti della narrazione e vedere la storia di Tom Riddle degnamente trasposta. Ma così come la mole di eventi de Il Calice di Fuoco e degli altri capitoli successivi. Dal quinto film in poi l'adattamento è stato spesso difficoltoso, dando per scontati tanti elementi cartacei che nei film non venivano spiegati o restavano nebulosi. L'altra faccia della medaglia sono i primi due libri (e volendo anche il terzo). La loro lunghezza è infatti sensibilmente inferiore rispetto agli altri, e i primi film trasponevano la storia con esaustività. Pensare a una serie di almeno 6 puntate su La Pietra Filosofale sembra davvero tanto, dando per scontato che gli episodi varieranno in base al materiale cartaceo da trasporre. Sempre che non aggiungano elementi originali per raggiungere un minimo di minutaggio comune alle varie stagioni, ma qua entriamo davvero nel campo delle ipotesi.



Il gioco dei confronti

Immaginate per un attimo i primi annunci del casting. L'attore che interpreterà Harry Potter. Ma in realtà tutti gli altri. Ecco, ora fate un salto avanti alla prima stagione: come si fa a non paragonarla al primo film? E via così per tutti gli altri? Il confronto sarebbe diretto ed emotivamente implacabile: nulla vieta ovviamente che l'eventuale remake possa essere migliore dei film, non vogliamo essere prevenuti ed è inutile dare giudizi ora.

Solo che spesso al cuor non si comanda e rimanere oggettivi di fronte a un prodotto che ha radici così profonde dentro di noi non sarà facile. Soprattutto per chi dovrà sostituire Alan Rickman, tanto per fare un esempio su cui ci saranno sicuramente polemiche e scudi levati. Perciò non ci resta che aspettare, sperando comunque in un "marchio HBO" che ormai è sinonimo di qualità altissima, ma consapevoli che l'immaginario di quei film resterà sempre immutato dentro di noi.