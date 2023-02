Da Dawson's Creek a Bridgerton: 5 serie da guardare a San Valentino

Per chi ha intenzione di festeggiare San Valentino gustandosi una serie televisiva a tema, la scelta di cosa guardare potrebbe rivelarsi più complicata del previsto, visto che tra le tante piattaforme streaming è facile perdersi nella marea di titoli che sembrano adatti per l'occasione. Questo perché le serie di stampo romantico spesso si mescolano insieme ad altri generi, portandoci a vivere sia storie legate all'attualità che vicende ambientate nel passato, come accade nel caso della vita di corte descritta in titoli come Bridgerton, in una contaminazione tra generi che ha decretato nel tempo il successo e l'esplosione di teen drama, rom-com, drammi storici e altri prodotti simili.



Inoltre, il format televisivo è senza dubbio adatto a soddisfare le esigenze narrative di questo tipo di storie, e non sorprende che negli ultimi anni questo trend abbia continuato la sua ascesa guadagnando una popolarità dilagante. Sia che siate soli o in coppia, eccovi dunque cinque titoli che abbiamo selezionato per voi in vista di questa sera, per un'offerta che soddisferà senza dubbio la vostra sete di emozioni.



Dawson's Creek, stagioni 1-6 (Prime Video)

Iniziamo questo nostro speciale partendo da una serie che ha segnato intere generazioni, ovvero Dawson's Creek, teen drama creato da Kevin Williamson. Come scrivevamo nel nostro speciale dedicato a Dawson's Creek, non ci troviamo sicuramente davanti ad un capolavoro senza difetti o imperfezioni, ma i suoi personaggi nel tempo si sono conquistati uno spazio nel cuore dei tantissimi fan che hanno seguito il titolo sin dal suo debutto, per una storia che nonostante qualche ingenuità sa emozionare e coinvolgere.

La vicenda principale ci porta infatti a seguire le prime relazioni ed i primi amori di un gruppo di adolescenti che, nel corso degli episodi, daranno vita a triangoli amorosi, sentimenti nascosti, ed importanti amicizie, esplorando il mondo adolescenziale ed i problemi che contraddistinguono questa delicata fase della vita di ogni giovane. Dawson Leery (James Van Der Beek), Josephine "Joey" Potter (Kate Holmes), Pacey Witter (Joshua Jackson), Jennifer "Jen" Lindley (Michelle Williams) e Jack McPhee (Kerr Smith) sono alcuni dei volti principali della serie, per un intreccio che mette al centro le dinamiche che si creano tra i personaggi nel corso delle stagioni.



Bridgerton, stagioni 1-2 (Netflix)

La serie di Shonda Rhimes, basata sui romanzi di Julia Quinn, è stata capace di conquistare in breve tempo una popolarità sorprendente, convincendo gran parte degli abbonati Netflix. Questo perché, a differenza di tanti titoli simili, dopo una partenza apparentemente sottotono riusciva ad offrire una seconda parte di stagione convincente che esplorava le paure ed i timori che si nascondevano nella mente dei personaggi dietro le sfarzose apparenze, regalando una narrazione che col passare degli episodi si faceva sempre più interessante.

Inoltre, come scrivevamo nella recensione di Bridgerton 2, anche gli episodi della seconda season avevano confermato la buona riuscita di questo adattamento, che non potevano dunque non suggerirvi. Se avete voglia di tuffarvi nel 1800 per esplorare la vita di corte, Bridgerton saprà sicuramente intrattenervi, tra tradimenti e svolte narrative ben orchestrate.



Guida astrologica per cuori infranti, stagioni 1-2 (Netflix)

Tratta dall'omonimo romanzo di Silvia Zucca, Guida astrologica per cuori infranti ha come protagonista Alice (interpretata da Claudia Gusmano), single trentenne che lavora per un network televisivo. La ragazza, pur essendo brillante, fatica a progredire nella sua carriera, mentre la vita privata sembra andare sempre più a rotoli. Nonostante ciò, Alice non demorde, e trova in Tio (Lorenzo Adorni) una valida guida, visto che l'attore, appassionato di astrologia, la aiuterà nel farle riprendere in mano la sua vita.

L'apparente semplicità della trama potrebbe portare a pensare all'enesimo prodtto che imita tante opere simili del passato, ma, come scrivevamo nella recensione di Guida astrologica per cuori infranti 2, la serie, soprattutto nella seconda season, sembra aver trovato una sua identità, e per questo, nonostante i difetti, potrebbe essere un'ottima candidata per la vostra serata romantica.



Sex Education, stagioni 1-3 (Netflix)

Sex Education sin dalla sua prima stagione aveva convinto grazie alla freschezza della storia principale e dei suoi protagonisti, portandoci tra le aule del liceo Moordale dove nascono relazioni ed amicizie. Nello specifico seguiamo Otis (Asa Butterfield), figlio della terapista sessuale Jean (Gillian Anderson) in un percorso alla scoperta di se stesso, in un intreccio che come scrivevamo nella recensione di Sex Education 3 ci aveva convinti su più fronti.

Infatti, Otis ed i suoi amici, tra disavventure e cotte amorose, mostreranno le loro debolezze in un racconto credibile e divertente, col giovane che, prendendo spunto dalla professione della madre, si dimostra abile nel consigliare gli altri, ma incapace di aiutare proprio se stesso. Tra incomprensioni e frasi non dette, Sex Education riesce a coinvolgere facendoci vivere la quotidianità dei giovani protagonisti, sapendo divertire ed emozionare come pochi altri esponenti del genere.



It's Okay To Not Be Okay, stagione 1 (Netflix)

Per concludere il nostro articolo, non poteva mancare un k-drama, visto che soprattutto negli ultimi anni Netflix ha puntato con forza sul genere, riuscendo a portare sui nostri schermi diversi titoli coreani di spessore. Tra questi, It's Okay To Not Be Okay è senza dubbio tra i più riusciti, e farà contenti non soltanto gli appassionati del genere ma anche chi cerca semplicemente una storia emozionante contraddistinta dall'umorismo tipico dei prodotti coreani.

Nella nostra recensione di It's Okay To Not Be Okay sottolineavamo l'ottima caratterizzazione dei protagonisti della vicenda principale, e la regia di qualità che faceva da contorno alla storia, per un titolo che ci aveva soddisfatti. Come altri K-drama, anche questo fa leva su un minutaggio molto consistente che forse non è proprio adatto ad una maratona, ma ciò non toglie che la brillantezza della scrittura e l'umorismo che traspare da quanto raccontato riescono ad oscurare i (pochi) difetti della serie, per una storia che sicuramente si distingue dalle altre esaminate nel corso di questo articolo.