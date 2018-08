Disincanto: gli easter egg che strizzano l'occhio ai Simpson e Futurama

Il celebre fumettista, disegnatore e produttore Matt Groening, l'autore di serie animate di culto come I Simpson e Futurama, ha lanciato su Netflix la sua nuova serie, il fantasy medievale politicamente scorretto intitolato Disincanto. Accompagnato da un giudizio piuttosto tiepido da parte della critica, Disincanto ha saputo comunque accontentare i fan di Groening, che da anni aspettavano di vedere l'artista alle prese con una nuova storia originale. Ma l'amore per le prime due storiche creazioni negli anni non è scemato neanche un po', e Groening si è divertito a ribadirlo anche nella serie animata Netflix, riempiendola di citazioni ed easter egg dedicati sia al mondo di Futurama sia a quello de I Simpson. E così, fra le numerose strizzatine d'occhio alla cultura popolare ( da Il Trono di Spade a World of Warcraft, passando per Grand Theft Auto, James Bond, L'Esorcista e persino Star Wars), spiccano le allusioni a Fry, Leela e a tanti altri famosi personaggi partoriti dalla mente dell'autore di Portland. Ecco gli easter egg che abbiamo trovato: si parla persino di universo condiviso



LE ACCONCIATURE DI FRY E LISA

Nel secondo episodio di Disincanto, intitolato Per Chi Grugnisce il Maiale, c'è una scena nella quale la principessa Bean è intenta a chiacchierare con il principe Merkimer, che nel frattempo si sta sollazzando nel suo camerino nel tentativo di trovare la parrucca perfetta da indossare. Sullo sfondo si può vedere uno scaffale sul quale sono adagiate diverse acconciature, tra le quali spiccano quella rossa del protagonista di Futurama e quella bionda e spigolosa di Lisa.



BLINKY IL PESCE, IL PRIMO MINISTRO ODVAL E L'OSSESSIONE DEI TRE OCCHI

Introdotto già ai tempi delle primissime stagioni de I Simpson, il Pesce con Tre Occhi (conosciuto dagli amici col nomignolo di Blinky), nel corso della lunga gestione della serie è diventato una sorta di mascotte per i fan. Il mostruoso ma adorabile pesciolino mutante compare di tanto in tanto negli episodi, e la sua popolarità gli ha fatto ottenere un cameo anche in Futurama. In Disincanto, non solo viene nominato nel quarto episodio (Strage alla Festa del Castello), ma è anche direttamente legato ad uno dei personaggi: il primo ministro di Dreamland, Odval, vanta infatti un terzo occhio in mezzo alla fronte, tenuto nascosto dal suo cappello cerimoniale per gran parte del tempo. Ovviamente, quando Elfo lo scopre, decide di dare dei soprannomi ai tre occhi, chiamandoli "Winky, Blinky e Soul-Stealer".



GUFO A TRE OCCHI

Il pesciolino Blinky viene citato una seconda volta in Disincanto, ma indirettamente. Il primo episodio, intitolato Una Principessa, un Elfo e un Demone Entrano in un Bar, racconta la fuga della principessa Bean e dei suoi amici Elfo e Luci dal matrimonio della ragazza. Quando i tre si avventurano nella foresta incantata, un gigantesco gufo con tre occhi appare come una delle primissime creature magiche della serie. La scena sembra essere una strizzata d'occhio a Futurama, dove i gufi hanno sostituito piccioni e ratti come nuovi principali parassiti urbani di New York.



LA FIDANZATA DI ELFO

Nel settimo episodio, La Dolce Furia dell'Amore, possiamo vedere Elfo che cerca disperatamente di nascondere alla principessa Bean la bollente cotta che prova per lei. Disperato che lei possa scoprire i suoi veri sentimenti, Elfo si inventa una fidanzata immaginaria e inizia a descriverla a Bean per convincerla di essere già impegnato. Elfo afferma che la sua ragazza è una donna che vive in una terra lontana, di cui nessuno ha mai sentito parlare, che è orfana e ha un occhio solo. La descrizione, ovviamente, è un richiamo all'aliena Turanga Leela, protagonista femminile di Futurama e interesse amoroso di Fry.



IL MATT GROENING CINEMATIC UNIVERSE?

Infine, questo particolare easter egg si candida a essere decisamente il più interessante. L'ultimo episodio di questa prima parte, intitolato La Caduta di Dreamland, suggerisce che la serie potrebbe essere ambientata nello stesso universo narrativo di Futurama: mentre Luci usa una sfera di cristallo per mostrare a Re Zog le immagini di eventi passati, si può vedere un breve flash di Fry, il Professor Farnsworth e Bender all'interno della celebre macchina del tempo costruita dal pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro nipote di Fry. La scena è relativa all'episodio Fry Il Ritardatario, settima puntata della sesta stagione dello show.

Voi avete trovato altre citazioni? Se sì, quali? Fatecelo sapere nei commenti!