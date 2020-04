Disney+: le 5 serie animate Marvel più belle da vedere

Disney+, la nuova piattaforma streaming disponibile da poco anche in Italia, vanta al suo interno numerose produzioni originali e non, forte anche delle acquisizioni effettuate negli ultimi anni dalla Walt Disney Company, che l'hanno portata in breve tempo a diventare una delle società più importanti per quanto concerne la sfera dell'intrattenimento. Una delle più importanti è stata l'acquisizione di Marvel nel 2009, che ha permesso a Disney+ di ospitare all'interno del suo catalogo numerosi prodotti del multiverso Marvel, tra i quali varie serie animate a sfondo supereroistico e in questo speciale vi proporremo le più importanti.



X-Men: The Animated Series

Iniziamo con una piccola grande perla dell'animazione anni '90, capace tuttora - a ormai quasi trent'anni dalla sua prima uscita - di incarnare molto bene lo spirito di uno dei super gruppi più famosi della storia dei comics. Prima infatti dell'arrivo degli X-Men di Bryan Singer sul grande schermo, i famosi mutanti di casa Marvel sono riusciti a incontrare il favore del grande pubblico proprio grazie a questa iconica serie animata.

Nonostante alcuni aggiustamenti mirati a rendere l'opera fruibile anche ad un pubblico molto giovane, la serie rimane ancora oggi capace di intrattenere un'ampia fascia di pubblico, dimostrandosi a tutti gli effetti una delle poche opere capaci di tenere testa ad altre serie animate cult, quali quella dedicata a Batman e quella dedicata all'Uomo Ragno, uscite sempre negli anni '90.



X-Men: The Animated Series, conosciuta nel nostro paese anche con il nome di Insuperabili X-Men, ha segnato un vero e proprio punto di svolta per la popolarità dei famosi mutanti. Grazie infatti all'enorme successo del cartone, i personaggi protagonisti sono diventati sempre più conosciuti a livello globale, anche per merito di numerosi prodotti derivati, tra cui vari videogiochi.



Ultimate Spiderman

Non poteva mancare in quest'elenco una serie animata dedicata a uno degli eroi più famosi e amati di sempre: l'Uomo Ragno. L'opera riesce nella sicuramente non semplice impresa di trasportare lo spettatore all'interno di un mondo narrativo coeso e privo di sbavature, nonostante i sessant'anni di storia editoriale del personaggio.

La serie si configura quindi come un ottimo entry point per tutte quelle persone intenzionate ad avvicinarsi per la prima volta a questo supereroe, strizzando comunque l'occhio anche agli spettatori più smaliziati, che non tarderanno a riconoscere i numerosi, quanto agguerriti villain presenti nel corso dei vari episodi.



Il cartone rappresenta un ottimo sguardo d'insieme sull'universo ragnesco, capace di racchiudere l'essenza del personaggio rendendolo appetibile anche al pubblico dei più giovani. La speranza, ovviamente, è quella di veder sbarcare sulla piattaforma anche la storica serie animata degli anni '90, rimasta impressa nel cuore di moltissimi fan storici del nostro amichevole Uomo Ragno di quartiere.



Avengers Assemble

Dopo lo strepitoso successo The Avengers di Joss Wedon, il primo film dedicato ai Vendicatori, ovviamente la popolarità dell'intero team supereroistico è aumentata a dismisura. La serie animata si presenta come un vero e proprio reboot, capace di presentare personaggi molto più simili alla loro controparte live action rispetto a quanto visto in passato.

Il cartone vede così i vari Iron Man, Capitan America, Vedova Nera, Occhio di Falco, Falcon, Thor e Hulk unire le forze - come nella migliore tradizione fumettistica - per riuscire a fronteggiare minacce troppo grandi per essere affrontate singolarmente. Le cinque stagioni pubblicate, composte da 26 episodi l'una (tranne l'ultima, che ne conta 23) presentano agli spettatori molti altri personaggi, oltre ai classici Vendicatori; anche in questo caso, non mancheranno le apparizioni di numerosi comprimari e villain visti tanto nei fumetti quanto nei film, come Ultron, Thanos, Loki e il Teschio Rosso.



Hulk e gli agenti S.M.A.S.H.

Nonostante la recente storia cinematografica del personaggio lo abbia portato in numerose occasioni a comparire come comprimario o co-protagonista, ma mai come protagonista assoluto, la colossale creatura nata nel 1962 dalla mente di Stan Lee e Jack Kirby è rimasta sempre al centro della scena nel corso degli anni, grazie ad un numero davvero elevato di comparse nei media più disparati.

Dalla storica serie televisiva con protagonisti Bill Bixby e Lou Ferrigno alle numerose apparizioni nei film degli Avengers, Hulk ha saputo ritagliarsi un posto di tutto rispetto nel pantheon dei supereroi Marvel più amati. Sono davvero molte le sue apparizioni nelle serie animate, tra le quali la recente Hulk e gli agenti S.M.A.S.H., in cui il Gigante di Giada riveste il ruolo di protagonista. Anche in questo caso, l'opera risulta un ottimo entry point capace di fornire una buona visione d'insieme sul supereroe, presentando anche personaggi recenti dei fumetti, come l'Hulk Rosso.



Guardiani della Galassia

Nonostante il supergruppo sia stato creato nel 1969, i vari membri del team interstellare non sono mai riusciti ad arrivare al pubblico di massa (soprattutto nel nostro paese), salvo poi salire alla ribalta nel 2014, grazie ai Guardiani della Galassia di James Gunn. Nonostante la serie animata sia di fatto un proseguimento delle vicende viste nel primo film, gli eventi mostrati non sono da ritenersi canonici dal punto di vista del Marvel Cinematic Universe.



L'opera riesce comunque a risultare interessante e curata sotto numerosi punti di vista, grazie soprattutto al variegato numero di personaggi presenti all'interno dei vari episodi, che vantano anche guest star eccellenti come Spider-Man, presente nella terza stagione dello show.