Disney+: 5 serie live action da vedere assolutamente

Da ormai svariati anni, numerose aziende legate al mondo dell'intrattenimento hanno deciso di puntare in maniera massiccia sui contenuti in streaming, grazie anche alla richiesta sempre crescente del pubblico. Disney+ è stato capace di imporsi sul mercato fin dalla sua uscita, grazie ad un catalogo in costante crescita di prodotti di qualità, adatti a diversi target - vi invitiamo al tal proposito a scoprire anche le uscite Disney+ di maggio -, da quello più generalista a quello più di nicchia.



Un catalogo che, oltre ai numerosi film appartenenti al Marvel Cinematic Universe e al mondo dei Classici Disney, propone anche diverse serie live action. Vi presentiamo ora cinque serial televisivi secondo noi meritevoli di attenzione, provando a concentrarci sia su opere narrative, che documentaristiche.



The Mandalorian

Star Wars è senza ombra di dubbio uno dei brand più famosi e apprezzati del mondo dell'intrattenimento, grazie anche ad una fanbase ormai quarantennale che, nel corso degli anni - anche nei momenti maggiormente critici per la saga -, ha sempre avuto un occhio di riguardo per le vicende vissute dai numerosi, quanto iconici, protagonisti dei film. The Mandalorian è la serie creata da Jon Favreau (Iron Man, Il Re Leone)in esclusiva per Disney+ ed è ambientata tra Episodio VI e VII, ovvero tra la prima e l'ultima trilogia della saga cinematografica, emergendo come uno dei prodotti seriali più avvincenti del portale Disney.

Il protagonista delle vicende, un solitario cacciatore di taglie appartenente alla razza dei mandaloriani (la stessa di personaggi iconici come Boba Fett e Jango Fett), si ritrova a fare i conti con le numerose minacce che popolano l'universo, quanto con la sua stessa moralità.



L'opera è riuscita anche ad ottenere uno straordinario successo attraverso il personaggio de Il Bambino, Baby Yoda per i fan, diventato in breve tempo virale e oggetto di numerosissimi meme su internet. Il primo serial in live action ambientato nell'universo di Guerre Stellari, risulta così un ottimo prodotto d'intrattenimento, capace di coinvolgere abilmente tanto i neofiti quanto i fan storici dell'immortale saga creata da George Lucas nel 1977.



Marvel's Agent Carter

Tempo di rinnovamenti anche in casa Marvel, visti i piani dell'azienda di rendere i personaggi appartenenti all'immaginario cinematografico ancor più interconnessi a quello delle serie tv (e viceversa).

Nell'attesa quindi di veder sbarcare sul portale opere come The Falcon and the Winter Soldier, Wandavision e Loki, è possibile ingannare il tempo con la serie dedicata all'agente segreto Peggy Carter, personaggio già comparso al cinema all'interno di vari film tra cui Capitan America - Il primo Vendicatore. L'opera, positivamente accolta sia dalla critica che dal pubblico, pone parecchia enfasi sul lato avventuroso e spionistico, strizzando in numerosi episodi l'occhio ai fan, grazie alla presenza di numerosi personaggi iconici del MCU, come Howard Stark, padre del celebre Tony, alias Iron Man.



Il Mondo Secondo Jeffe Goldblum

Disney+ non offre comunque solo serie esclusivamente incentrate sulla componente narrativa di fiction, dato che sulla piattaforma sono anche disponibili varie opere dal taglio documentaristico. Il Mondo Secondo Jeff Goldblum, che ha per protagonista l'omonimo attore, risulta una divertente opera d'intrattenimento perfetta per staccare la spina da serie maggiormente impegnate.

Grazie all'autoironia e alla spontaneità di Goldblum - protagonista di svariate opere cult e di straordinario successo come La mosca, Jurassic Park e Independence Day -, lo spettatore viene portato a fare la conoscenza del dietro le quinte di alcuni aspetti del nostro vivere quotidiano.



Dal mercato sempre più florido dedicato alle Sneakers, fino all'incredibile mondo del gaming, l'attore ci porta alla scoperta di alcune divertenti curiosità davvero difficili da conoscere, se non si è esperti in quel determinato campo. Una serie consigliata a chiunque voglia passare un po' di tempo in totale relax senza cercare per forza contenuti eccessivamente lunghi o stratificati. Se siete anche curiosi vi consigliamo la nostra anteprima de Il Mondo Secondo Jeff Goldblum.



High School Musical: The Musical - La Serie

Sembrano passati solo pochi mesi da quando i vari Zack Efron, Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale facevano impazzire milioni di teenagers attraverso le note musicali di uno dei franchise Disney più apprezzati dalla fascia di pubblico young adult, anche se in realtà sono già trascorsi ormai quindici anni. High School Musical: The Musical - La Serie, forte proprio del successo delle opere originali, si pone come una via di mezzo tra falso documentario e serie classica.

Nonostante un incipit narrativo forse eccessivamente macchinoso - vista soprattutto l'intenzione dei protagonisti di portare in scena un musical collegato strettamente all'universo filmico del franchise, in un continuo rimando alla metatestualità - l'opera risulta un buon compromesso tra commedia musicale e teen drama, capace di svecchiare in maniera abbastanza efficace un brand scomparso dai radar soprattutto negli ultimi anni. Anche in questo caso vi consigliamo di leggere le nostre prime impressioni su High School Musical: The Musical - La serie, se volete saperne di più.



Un giorno in Disney

Chiudiamo questo elenco con una serie-documentario capace di racchiudere in quasi ogni singolo episodio il sense of wonder disneyano. Nonostante alcuni episodi un po' fuori focus - e talvolta eccessivamente retorici -, l'opera riesce comunque a traghettare molto bene gli spettatori all'interno del magico mondo di casa Disney, portandoci a fare la conoscenza tanto di personaggi chiave dell'azienda - come Bob Iger, attualmente presidente esecutivo della compagnia -, quanto di semplici dipendenti operanti nei più svariati settori, dalla manutenzione dei parchi tematici fino alla sezione alimentare.

La serie, strutturata in mini-episodi, riuscirà sicuramente a far felici i numerosi fan della compagnia, mostrandoci le varie fasi dedicate allo sviluppo dei personaggi più noti, come ad esempio Topolino, oppure il dietro le quinte di numerosi lungometraggi d'animazione, marchio di fabbrica della compagnia. Una serie adatta tanto agli adulti quanto ai bambini, capace di farci comprendere senza sforzi alcune delle dinamiche interne alla base di uno tra i maggiori colossi dell'intrattenimento contemporaneo.