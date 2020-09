Disney+, le grandi novità di ottobre: torna The Mandalorian

Dopo mesi un po' fiacchi dal punto di vista dei contenuti, soprattutto perché spesso riciclati dalla chiusura di Disney Channel, Disney+ va a compensare l'assenza delle serie Marvel attese per questo autunno con delle importanti novità originali. D'altronde, come già noto, il lockdown ha bloccato molte delle riprese delle serie televisive che sarebbero dovute arrivare in questi mesi, rinviate a data da destinarsi, a quando sarà possibile riprendere la lavorazione regolarmente.



Per questo la piattaforma ha dovuto mettere una toppa sul proprio palinsesto, adesso finalmente dismessa grazie all'arrivo della seconda stagione di The Mandalorian e anche dell'arrivo di Talenti Spaziali, la original serie dedicata agli astronauti del programma Mercury.



The Mandalorian 2 - 30 ottobre

Ottobre segna il ritorno di The Mandalorian, che approderà su Disney+ con la sua seconda stagione, attesa sin da quando il servizio è stato lanciato in Italia, oramai la scorsa primavera. Pedro Pascal torna a vestire i panni del Mandaloriano, che insieme al Bambino riparte per il proprio viaggio alla ricerca di una casa per Baby Yoda. Nella seconda stagione le questioni irrisolte sono diverse, tra cui l'identità dell'oramai famosissimo alieno che accompagna il protagonista: sebbene sia stato oramai identificato come un cucciolo appartenente alla razza di Yoda si attende una conferma anche sui suoi poteri, sulla sua provenienza e su quale possa essere il suo destino.

Insomma, le teorie si sono susseguite in questi mesi per poter dare - si spera - una degna origin story a Yoda. La prima stagione di The Mandalorian si era conclusa proprio nel momento in cui i due protagonisti andavano alla ricerca della famiglia del Bambino, intenzionato a tornare al nido di casa, mentre Moff Gideon (Giancarlo Esposito) si rivelava ancora vivo e con una spada laser in lama nera tra le mani. Già vista in The Clone Wars e in Rebels, ci sarà da capire adesso in che modo tale arma sia finita nelle mani di Moff. Nella seconda stagione, infinte, dovrebbe esserci l'esordio di Boba Fett, il più famoso Mandaloriano di sempre. La rotta verso il pianeta Navarro inizierà il 30 ottobre, con un'uscita settimanale, proprio come avvenuto per la prima stagione, con appuntamento ogni venerdì mattina.



Talenti Spaziali - 9 ottobre

I primi astronauti americani si preparano a fare la storia. Tratto dal bestseller di Tom Wolfe, Talenti Spaziali è una serie originale di Disney+ di otto episodi, pronta a raccontare i primi giorni del programma spaziale statunitense e sull'iconica storia dei Mercury Seven, il gruppo di astronauti NASA che a oggi risulta essere l'unico ad aver volato con tutte le navicelle statunitensi. Un progetto che a metà degli anni Novanta rappresentò un vero e proprio momento storico per l'esplorazione dello spazio.

Tra l'altro, con la morte di John Gleen (l'unico di loro a volare anche sulla missione STS-95 dello Space Shuttle), avvenuta nel 2016, i Mercury Seven sono attualmente tutti defunti, facendo sì che questa serie possa essere un encomio di grande livello per chi ha fatto la storia. Prodotta per National Geographic da Leonardo DiCaprio insieme con Warner Bros. Television, la serie girerà intorno alle necessità e alle preoccupazioni delle famiglie degli astronauti, che all'improvviso si ritroveranno a essere delle celebrità sotto i riflettori. La serie debutterà il 9 ottobre con i primi due episodi, ai quali seguiranno i successivi con cadenza settimanale.



Violetta - 2 ottobre

Arriva il momento di chiudere il cerchio dedicato a Violetta, la protagonista dell'omonima telenovela argentina originariamente trasmessa su Disney Channel. Dopo aver distribuito le prime due stagioni, ora Violetta vedrà arrivare anche la terza, in streaming dal 2 ottobre. I drammi quotidiani legati al tema musicale negli studi di On Beat continuano, riprendendo dalla storia d'amore finalmente decollata tra la protagonista e Leon. Stavolta, però, è il momento di intraprendere una tournée che porta il gruppo in Europa: un'occasione ottima per festeggiare i diciotto anni di Violetta.



L'ultimo anno di scuola è oramai iniziato e tutti i ragazzi dovranno trovare la propria strada, ma nel frattempo arriveranno nuovi elementi a influenzare il gruppo dall'esterno, da Clement a Gery, col primo che deciderà di scombussolare anche la vita sentimentale della protagonista. La serie sarà disponibile interamente dal 2 ottobre con le ultime puntate.



Sara e Marti - 9 ottobre

Da Londra a Bavagna, un piccolo paesino dell'Umbria che crea un distacco fortissimo con la metropoli anglosassone. Sara e Marti si ritroveranno a dover cambiare la propria vita e stravolgere completamente le loro abitudini, per seguire il lavoro del padre.

Sessanta episodi suddivisi in tre stagioni, con l'ultima trasmessa a marzo di quest'anno su Disney Channel, poco prima che venisse dismesso il canale. La serie sarà disponibile interamente dal 9 ottobre e contestualmente è stato confermato l'arrivo anche del film, distribuito nel 2019 a cavallo tra la seconda e la terza stagione, con lo youtuber Leonardo Decarli nei panni di se stesso come guest star.



Soy Luna 3 - 9 ottobre

Dopo la seconda stagione pubblicata a settembre, tocca anche a quella conclusiva della serie televisiva dedicata a Luna, che finalmente è riuscita a ricongiungersi con suo nonno, iniziando a scoprire qualcosa sulla propria identità. Scoperto di essere la nuova erede della fortuna della famiglia Benson, la sua vita è pronta a cambiare completamente, nonostante il suo misterioso passato che farà affiorare un nuovo mistero da risolvere. L'ultima stagione è composta di 60 episodi, della durata di 40 minuti l'uno, e precede l'atto conclusivo Soy Luna: The Journey, in Italia ancora inedito e disponibile soltanto negli Stati Uniti.



Pj Masks - Superpigiamini - 30 ottobre

In contemporanea con The Mandalorian 2, arriverà anche una delle serie più amate dai bambini. Per un periodo disponibili anche come action figures in co-branding con Sammontana, la serie segue le avventure di Connor, Amaya e Greg, tre bambini che di giorno vivono la scuola regolarmente e che di notte decidono di diventare i Pj Masks, eroi pronti a combattere il crimine. Entrati in azione con i loro pigiamini magici, diventano Gattoboy, Gufetta e Geco. La serie, distribuita su Disney Junior dal 2017, conta tre stagioni, delle quali l'ultima è ancora in programmazione. Su Disney+ arriverà soltanto la prima, per adesso, in un sol colpo.