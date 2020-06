Disney+: le migliori serie teen di Disney Channel

Da quando Disney+ è sbarcata in Italia con il suo ricco catalogo di serie TV, film e documentari, l'effetto nostalgia del pubblico riguardo molti prodotti del passato non ha faticato a presentarsi. Se pochi mesi fa abbiamo potuto riscoprire i migliori episodi dei Simpson, ora possiamo gioire delle novità Disney+ di giugno, tra le quali sono state riesumate moltissime serie andate in onda su Disney Channel. Prodotti che hanno accompagnato l'infanzia della maggior parte di noi (e probabilmente chi nega di averle viste, mente spudoratamente).



Una fucina di talenti

Nel corso degli anni Disney ha lanciato moltissime superstar che dal The All-New Mickey Mouse Club sono entrate in breve tempo nel mondo del cinema e della musica. Stiamo parlando di personalità del calibro di Ryan Gosling, Justin Timberlake, Christina Aguilera o Britney Spears; bambini che nel giro di pochissimo tempo sono diventati veri e propri idoli per le masse giovani e adulte.

Un'altra enorme fonte di enorme successo e guadagno per Disney Channel sono state le sitcom. La battaglia per il telecomando era sempre tra le 16 e le 18, parallelamente alle soap opera viste da alcune delle nostre nonne. Quell'orario in cui Italia 1 - o per gli aventi parabola, Sky -, proponeva show come Hannah Montana, Lizzy McGuire, Raven e il celebre Zack & Cody al Grand Hotel. E ancora Il Mondo di Patty - che fu acquisita dalla casa di Topolino per la messa in onda italiana -, fino al recente Violetta del 2012, che si impose come vera e propria telenovela per bambini. In questo articolo ci focalizzeremo prettamente sulle migliori produzioni che hanno meglio rappresentato i palinsesti del compianto Disney Channel e che potrete ritrovare su Disney+; inclusa quella serie che avremmo voluto vedere in catalogo, ma che purtroppo è assente.



I Maghi di Waverly

La Disney è sempre stata vicina con i suoi classici animati al mondo della magia e, sul lato serial, I Maghi di Waverly non fa di certo eccezione. I protagonisti sono 3 bambini di origini italo-messicane, figli di Jerry, gestore di una paninoteca, la Waverly Sub Station. L'uomo è un ex mago, costretto a cedere i propri poteri al fratello Kelbo, per aver scelto una mortale come moglie. I figli di Jerry, ovvero Alex, Justin e Max hanno tutti ereditato i poteri magici del padre, ma soltanto uno di loro - dopo aver vinto uno scontro di magia tra i fratelli - potrà mantenere il potere sviluppato e diventare il mago di famiglia.



Oltre alla serie, Disney ha anche realizzato l'omonimo film tv nel 2009 e tra i protagonisti figura una giovanissima Selena Gomez che dal mondo dei teenagers è passata a lavorare con registi cinematografici del calibro di Harmony Korine, Adam McKay, Jim Jarmusch e Woody Allen.



Jonas

I Jonas Brothers sono probabilmente una delle scoperte più remunerative del marchio Disney. Un trio poliedrico di attori, cantanti e ballerini, composto da Kevin, Joe e Nick Jonas, che sono stati non solo degli idoli per molti bambini, ma anche per alcuni appassionati del pop-punk, un sotto genere del punk rock delineato da una forte connotazione pop. Celebre tra grandi e piccini il singolo Burnin Up, miscellanea tra pop punk, indie e funk.



Reduci dal celebre film musical Camp Rock del 2008, i Jonas esordiscono in TV con JONAS, serial televisivo incentrato sulle vicende dei fratelli Jonas, tre adolescenti e rockstar alle prese con la musica, gli amici e la scuola. Inizialmente, il concept del serial era diverso: avrebbe dovuto raccontare la storia di tre spie che sotto copertura suonavano in una band. Infatti JONAS era inizialmente J.O.N.A.S acronimo di Junior Operatives Networking As Spies.



Lizzie McGuire

Lizzie McGuire, oltre ad essere uno dei prodotti di maggiore successo di Disney, è stato il trampolino di lancio di una giovanissima Hilary Duff nel mondo della televisione e della musica. Era il 2001 quando il serial esordì sul piccolo schermo e fu seguitissimo sia dai ragazzi che dalle ragazze tra i 10 e i 17 anni. In Lizzie McGuire, oltre a fare la conoscenza della protagonista e dei suoi due amici Gordon e Miranda e delle loro avventure quotidiane, vengono affrontate anche tematiche delicate, a differenza di altri serial Disney, tra cui l'anoressia.

Nel 2003, è inoltre uscito un film spin-off intitolato Lizzie McGuire - Da liceale a popstar. Nel 2005, l'attrice e cantante, in collaborazione con Joel e Benji Madden dei Good Charlotte, realizzò il singolo Wake Up, che si posizionò alla numero 29 della Billboard Hot 100. È inoltre in arrivo una nuova stagione di Lizzie McGuire sempre con la Duff - ormai adulta - e delle sue avventure nella Grande Mela, New York.



Raven

Nel 2003, Disney Channel trasmette per la prima volta Raven, storia di una teenager americana amante della moda e dotata del potere di vedere nel futuro. A Raven piace essere una veggente, ma per forza di cose e per non apparire diversa agli occhi dei suoi compagni di scuola e alle persone a lei vicine, è costretta a nascondere questa sua dote. Solo la sua famiglia e i migliori amici Eddie e Chelsea sono a conoscenza dell'abilità di Raven. Nel corso degli anni la serie ha riscosso talmente tanto successo da essere la prima ad aver superato il tetto dei 65 episodi per un totale di 100, suddivisi in quattro stagioni.



Zack e Cody al Grand Hotel

I protagonisti della serie sono due gemelli, Zack e Cody che, grazie al lavoro di cantante della madre Carey all'interno del lussuoso Hotel Tipton da 5 stelle, hanno la possibilità di vivere nell'albergo, nel quale si metteranno puntualmente nei guai con i loro scherzi e marachelle.

Nel cast, insieme ai due bambini figurano Ashley Tisdale nel ruolo di Maddie Fitzpatrick e Phil Lewis (Hooch in Scrubs). Dallo show è nata anche una serie spin-off intitolata Zack & Cody sul ponte di comando, in cui i due ragazzi studiano in un liceo di oceanografia. Nel 2011 è uscito il film per la televisione Zack e Cody - Il Film.



Hannah Montana

Hannah Montana è una serie televisiva del 2006 con protagonista Miley Cyrus, la quale - un po' come nel caso di Hilary Duff - ha iniziato la sua carriera come attrice e ha proseguito come cantante nel mondo della musica pop. Protagonista del serial è Miley Stewart, una giovane adolescente dalla vita apparentemente normale.

Vive insieme al fratello Jackson e al padre Robby (Billy Ray Cyrus, il vero padre dell'attrice) e come tutte le altre teenager, frequenta la scuola. Di notte però, Miley diventa l'incredibile popstar Hannah Montana e, nonostante il suo lavoro di cantante le piaccia, preferisce nascondere a tutti il suo segreto. Miley Cyrus nei panni di Hannah Montana è stata protagonista di diversi tour in giro per l'America e dalla serie ha avuto origine anche un film spin-off intitolato Hannah Montana: The Movie.



La serie che avremmo voluto vedere su Disney+: The Sleepover Club

Ricordate il famigerato Pigiama Party? Anche se il termine ha radici sicuramente più antiche del 2002 (circa 60 anni prima), questa sitcom Disney ha contribuito notevolmente ad aumentarne la moda e il fenomeno tra i bambini. Nato dalla penna dell'autrice di romanzi per i più piccini, Rose Impey, la trasposizione televisiva riprende le vicende di quattro ragazze delle scuole medie: Fliss, Rosie, Lyndz e Kenny, mentre nella seconda stagione i personaggi e le attrici sono differenti, pur mantenendo vivi gli archetipi dei precedenti personaggi.

Con l'escamotage del pigiama party come strumento di unione del gruppo - in quanto ogni membro del club doveva organizzarne uno -, i piccoli spettatori venivano catapultati nella vita e nelle problematiche personali e scolastiche delle quattro teenagers. Il ciclo vitale della sitcom si è esaurito dopo 8 anni di attività, dal 2002 al 2008 e non ci dispiacerebbe certo rivederla su Disney+.