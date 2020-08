Disney+, tutte le novità in arrivo ad agosto 2020

Disney+ è sicuramente la piattaforma di streaming on demand che più di tutte ha sofferto molto l'interruzione delle lavorazioni dei film e delle serie TV: il catalogo è lo specchio di come la programmazione al momento stia stentando e stia faticando a decollare, costringendo di mese in mese la piattaforma a riproporre contenuti già passati su Disney Channel o Disney XD.



Tra le novità di questo mese la proposta più interessante è sicuramente la serie di Big Hero 6, che permetterà a molti di recuperare un'espansione dell'universo di quello che doveva essere un Classico rivoluzionario per la storia di Disney e che aveva generato una crossmedialità poi tranciata per impiegare energie su altro. Ecco a voi, quindi, le uscite del mese di agosto su Disney+.



Alex & Co. - 7 agosto

A luglio era arrivata la prima stagione di Alex & Co., mentre adesso tocca alle altre due della serie tutta italiana. Dopo aver proposto, quindi, Penny on M.A.R.S., trasmessa originariamente su Disney Channel e poi anche su Rai Gulp tra il 2015 e il 2017, tocca ora alle vicende che porteranno Alex a scoprire che dovrà trasferirsi negli Stati Uniti, così da iniziare a ragionare col fratello Joe quale può essere la soluzione per restare in Italia.

Tra le audizioni per The Talent, lo show al quale Alex sogna di poter partecipare, e la inaspettata gravidanza della madre della ragazza, le due stagioni si inerpicano attraverso gli avvenimenti che spingono sempre di più la giovane protagonista verso il successo, grazie alla sua voce e alla sua band, che viene rinominata Alex & Co.



I Greens in città - 7 agosto

Tra le proposte del mese di agosto troviamo I Greens in città, il contenuto più recente tra le serie animate di Disney+ per l'estate. Trasmessa in Italia dal 7 gennaio 2019 su Disney Channel, dopo essere arrivata nel 2018 su Disney XD, la serie ruota intorno alle vicende di Cricket Green, un ragazzo di campagna che all'improvviso si ritrova costretto, insieme con il padre e la sorella, a trasferirsi in una città metropolitana.

Le difficoltà del passaggio da una realtà rurale a quella fatta di cemento e traffico mette Cricket Green in grande difficoltà, dando così vita a una serie di eventi raccontati per l'intera stagione. Su Disney+ arrivano adesso i primi 30 episodi, mentre la seconda stagione, ancora non conclusa negli Stati Uniti, arriverà più avanti, senza però avere ancora una data ben precisa.



Big Hero 6: la serie - 7 agosto

Il successo del Classico Disney del 2014, un mix tra sci-fi, un mondo futuristico e azione adrenalinica, molto più vicina alle tematiche Pixar che a quelle di Burbank, genera la serie TV che aveva debuttato nel 2017 su Disney XD. Creata dagli autori di Kim Possible, Mark mcCorkle e Bob Schooley, la serie si basava non solo sul Classico Disney, ma anche sull'omonimo fumetto che era stato pubblicato da Marvel Comics.



Diversamente da quanto realizzato nell'avventura originale, la serie di Big Hero 6 era stata realizzata in animazione 2D, andando a costruire un vero e proprio sequel delle storie di Baymax e di Hiro Hamada. Alla base del plot raccontato dalla prima stagione, composta da 22 episodi e andata in onda in Italia dal 2018 al 2019, c'è la metamorfosi a leggenda di San Fransokyo per Hiro Hamada, oramai esaltato in tutto l'Institute of Technology.

Dopo aver dimostrato grande coraggio e dopo aver conquistato gli onori della cronaca, il ragazzo però deve tornare a rapportarsi a quelli che sono i problemi della quotidianità, rapportando le sfide vissute al fianco di Baymax a quelle tra i banchi di scuola. Pur essendo un ragazzino, Hamada deve vivere i problemi del college, mentre tutti i restanti membri del team dei sei dovranno impegnarsi per difendere la città dall'assalto di Obake, un supercriminale che proverà ad avere la meglio su San Fransokyo.



Il 7 agosto arriverà la prima stagione della serie di Big Hero 6, come detto composta da 22 episodi. Non si hanno ancora notizie riguardanti la seconda stagione, andata in onda su Disney Channel nel 2019 e terminata lo scorso febbraio negli Stati Uniti.



La famiglia Proud - 14 agosto

Nel 2003 la serie realizzata da Bruce Smith, La famiglia Proud, aveva fatto il proprio debutto in Italia, pronta a raccontare le avventure di Penny Proud: la ragazzina di 14 anni si ritrova a dover vivere la sua quotidianità nell'imbarazzo del rapporto con il padre, Oscar, un genitore molto protettivo e apprensivo, ex campione di sillabazione e adesso affetto da un grave immaturità. Con la fretta di crescere e di allontanarsi dalla famiglia opprimente e che continua a trattarla come una ragazzina, Penny sogna di poter diventare una cantante di talento, ma senza dimenticarsi la sua indole da frenetica e iperattiva, un po' come suo padre: tra la squadra di football, la redazione del giornalino scolastico e il femminismo galoppante, Penny vedeva le proprie avventure divise in tre diverse stagioni.

Dalla serie venne poi prodotto anche un lungometraggio sequel destinato esclusivamente alla televisione, trasmesso in Italia nell'agosto del 2005, per celebrare la fine della terza stagione, che era durata appena undici episodi. A distanza di 15 anni esatti, quindi, La famiglia Proud approva su Disney+, ma solo con le prime due stagioni, entrambe di 20 episodi. Resta fuori dalla programmazione la terza e il film stesso.



Bear Grylls: Celebrity Edition - 28 agosto

Il ritorno di Bear Grylls coincide con le nuove avventure dell'avventuriero più selvaggio della televisione mondiale. La serie, Celebrity Edition, mette Bear Grylls accanto a dieci star di Hollywood che decidono di abbandonare i lussi della civiltà per mettersi a dura prova all'interno della natura, tra istinto e sopravvivenza, con la necessità di affrontare tematiche non quotidiane, tra squali e sfide che esultano la ricerca del telecomando tra le pieghe del divano.

Tra Norvegia, Sardegna, Islanda, Arizona e altre location inesplorate e selvagge, Bear Grylls arriverà su Disney+, sempre tramite National Geographic, dal 28 agosto, per accompagnarvi attraverso il mondo anche alla fine dell'estate, in un anno in cui non è stato facile spostarsi liberamente.