Disney+, le novità in arrivo a maggio 2021

Maggio sarà il mese dell'arrivo del nuovo original movie di casa Disney, che sulla sua piattaforma pubblicherà il film di Crudelia, con protagonista Emma Stone in quella che sarà la giovanissima futura antagonista de La Carica dei 101. Allo stesso modo sarà il mese del giorno celebrativo di Star Wars, il May the Forth, con in arrivo serie televisive dedicate proprio al brand da George Lucas. Non mancano le novità anche dal punto di vista del palinsesto di Star, con l'arrivo non solo di serie nuove, ma anche di proposte direttamente dai titoli classici, da New Girl a My Name is Earl.



Star Wars: The Bad Batch, Stagione 1 (4 maggio)

Per celebrare il 4 maggio, il giorno che riunisce tutti gli appassionati di Star Wars ogni anno, arriva su Disney+ la serie animata realizzata in computer grafica e creata da Dave Filoni: spin-off di Star Wars: The Clone Wars, la serie è ambientata immediatamente dopo il suo finale e anche della conclusione de La vendetta dei Sith, seguendo le vicende di un gruppo di cloni geneticamente modificati noti come Bad Batch.

Il primo episodio avrà una durata di 70 minuti, mentre i successivi saranno di 22 minuti: il 7 maggio arriverà il secondo episodio e da lì in avanti la pubblicazione sarà settimanale, sempre di venerdì. Per approfondire, vi invitiamo a leggere il nostro speciale di Bad Batch.



High School Musical: The Musical, Stagione 2 (14 maggio)

Dopo il debutto a dicembre 2019 con la prima stagione, è il momento di rituffarsi nel mondo di High School Musical. Dieci puntate che torneranno a mettere la lente d'ingrandimento sui Wildcats della East High, alle prese con la preparazione del musical primaverile La Bella e La Bestia, provando a vincere anche la competizione contro la North High.

Tra new entry come Andrew Barth Feldman e Asher Angel, verrà confermato tutto il cast della prima stagione, che potete riscoprire nella nostra recensione di High School Musical: The Musical.



Marvel's M.O.D.O.K., Stagione 1 (21 maggio)

Una serie animata in stop motion in arrivo direttamente dall'universo Marvel. Verso la fine del mese sarà il momento per incontrare MODOK, l'acronimo di Organism Designed Only for Killing, uno dei cattivi peggiori dell'Universo americano, creato da Stan Lee e Jack Kirby, nato dalle ceneri di George Tarleton, tecnico della Avanzate Idee Meccaniche.

Le numerose sconfitte lo hanno visto, però, perdere l'occasione di rimanere saldo sulla Terra, ritrovandosi quindi dinanzi a una terribile crisi di mezza età: tra problemi nel suo matrimonio e una vita familiare in totale rovina, MODOK è chiamato a rivedere gran parte della propria vita.



Launchpad, Stagione 1 (28 maggio)

Non stiamo parlando di una serie su Jet McQuack, per quanto sarebbe stato fantastico, ma di un progetto lanciato da Disney. Una selezione di cortometraggi realizzati con l'obiettivo di dare voce a una nuova generazione di registi, selezionati tra un alto numero di candidati provenienti da ogni dove.

La parola chiave di questa prima stagione di Launchpad è stata "la scoperta"; le selezioni per la seconda stagione, che inizieranno proprio a maggio, puntano invece sulle "connessioni". Intanto non ci resta che goderci i lavori di Aqsa Altaf, Hao Zheng, Ann Marie Pace e Jessica Mendez Siqueiros, insieme a tanti altri.



Rebel - 28 maggio

Erin Brockovich, celebre militante già protagonista del film omonimo con Julia Roberts, passata alla storia per la causa intentata contro la Pacific Gas & Electric nel 1993, per contrastare la contaminazione con cromo esavalente delle acque delle città di Hinkley in California, nel 2001 ha pubblicato un libro che è diventato bestseller negli USA.

Attualmente continua a lavorare su casi di contaminazione delle falde acquifere in California, Texas, Flodira, Michigan, Illinois e Missouri e la serie Rebel seguirà proprio questa parte della sua vita. Arriverà il 28 maggio, con protagonista Annie Bello, soprannominata Rebel.

I classici che tornano

Angel, Stagioni 1-5 (7 maggio):

Joss Whedon dopo aver creato e prodotto la serie televisiva di Buffy L'ammazzavampiri, crea uno spin-off di un personaggio amato apparso nella serie principale. Tra umorismo dark e avventura soprannaturale, Angel tornerà in grande stile per raccontarci le sue avventure in tutte le stagioni a disposizione, in un solo colpo, per un nuovo bingewatching.



Tutto in famiglia, Stagioni 1-5 (7 maggio)

Michael Kyle è il classico padre di famiglia in America. Gestisce la sua casa con uno stile singolare, mettendo a disposizione dei suoi tre figli lezioni di vita e saggezza, ma con tanto divertimento e umorismo. Tra Junior, Claire e Kady, insieme alla moglie Janet, Michael mette in piedi una struttura da sogno americano, in una villa che ricalca lo stile de La Vita secondo Jim e in parte anche de I Simpson e I Griffin.



American Housewife, Stagioni 1-3 (14 maggio)

A Westport, nel Connecticut, in una cittadina popolata da mamme perfette e con famiglie costruite con l'obiettivo di essere lontane da qualsiasi tipo di difetto, prende vita la quotidianità di Katie Otto, moglie e madre di tre figli. Con lei c'è Greg, il marito, che la sostiene provando a tenere i piedi a terra per tutta la famiglia. L'obiettivo di Katie è uno solo, finalizzato alla salvaguardia dei suoi figli: permettere loro di vivere con i buoni valori di una volta.



New Girl, Stagioni 1-7 (14 maggio)

A distanza di dieci anni dalla prima messa in onda, New Girl torna per raccontare una delle commedie più amate di sempre, con una protagonista naif circondata da tre uomini squinternati e dozzinali nel modo di affrontare la quotidianità. Con la forza di Nick Miller, vero mattatore della serie, verrete trascinati in un loft che, tra amori, avventure, scherzi, rotture e momenti di commozione, vi accompagnerà in una crescita graduale che diventa quasi pedagogica alla vita.



Lie to me, Stagioni 1-3 (21 maggio)

Verso la fine del mese sarà il momento di un'avvincente serie drammatica basata sulle scoperte del dottor Paul Ekman, specialista che ha basato la propria esperienza sulla lettura delle micro-espressioni sul volto. Indagando sulla voce umana e sugli atteggiamenti, Tim Roth veste i panni del dottor Cal Lightman, principale esperto al mondo di inganni, scienziato che studia il linguaggio involontario del corpo; uno specialista al quale non è possibile mentire, pronto a risolvere qualsiasi caso spinoso.



The Last man on Earth, Stagioni 1-4 (21 maggio)

Se doveste rimanere gli ultimi sulla faccia della terra dovreste necessariamente ritrovarvi a confrontarvi con alcune situazioni al limite della normalità. E proprio questo fa THe Last Man on Earth, che racconta il sapore della vita quotidiana nel momento in cui la totale libertà dell'essere umano rimasto da solo sopraggiunge e lascia spazio a qualsiasi azione da poter compiere.



My name is Earl, Stagioni 1-4 (28 maggio)

Earl è un uomo che ha compiuto numerose scelte sbagliate nella propria vita. Uno scherzo del destino, però, lo porta dinanzi all'occasione di farsi perdonare, credendo nella forza del karma. Da qui si prepara ad affrontare la propria vita con un piglio diverso, pronto a cambiarla rimediando a tutti gli errori compiuti in passato. Tra personaggi sui generis e personaggi sull'orlo del baratro, Earl si circonderà di quell'umorismo in grado di trasportare tutti gli spettatori per quattro stagioni di puro ripensamento.

Le altre serie di Disney+

Le Avventure dei Gummi, Stagione 4 (7 maggio)

La storica serie d'animazione prodotta dalla Walt Disney Pictures Television Animation Group e trasmessa negli USA dal 1985 al 1991, con protagonisti i celeberrimi orsetti ispirati alle caramelle gommose che tutti abbiamo assaggiato almeno una volta nella vita..



Crescere che fatica, Stagione 3 (14 maggio)

La terza stagione della popolarissima sitcom statunitense Boy Meets World, che ha imperversato negli USA dal 1993 al 2000, seguendo le vicende quotidiane dell'adolescente Cory Matthews, dei suoi amici e della sua famiglia, nelle quali c'è sempre una lezione da imparare.





Miraculous, Stagione 3, Episodi 53-64 (14 maggio)

La prima parte della terza stagione delle avventure di Ladybug e Chat Noir, i due supereroi adolescenti che cercano ogni giorno di difendere Parigi dalla minaccia del perfido Papillon. Consigliato per i più piccoli.



L'Incredibile Dr. Pol, Stagione 16 (21 maggio)

L'ultima stagione del documenti-reality ambientato nella clinica veterinaria che il dr. Jan Pol gestisce a Weidman (Michigan) assieme a sua moglie Diane e suo figlio Charles. Uno show che vive la quotidianità del lavoro del dr. Pol a stretto contatto con gli animali.



Puppy Dog Pals, Stagione 2-3 (21 maggio)

La serie animata per bambini creata da Harland Williams, prodotta da Wild Canary Animation e Disney Television Animation, che racconta le divertenti avventure dei cagnolini Bingo e Rolly, della gattina Hissy e del cane robot A.R.F



Bia, Stagione 1 (28 maggio)

Sbarca su Disney+ la terza telenovela argentina prodotta da Disney dopo Violetta e Soy Luna. La serie segue con un piglio teen le avventure di Bia Urquiza, sedicenne creativa e abile illustratrice, interpretata da Isabela Souza.