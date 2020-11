Disney+, tutte le novità in arrivo a novembre 2020

Continua l'attesa per poterci tuffare nel mondo delle serie original Marvel e Disney+ nel frattempo prova a intrattenerci con altre produzioni originali, tra cui una italiana e due che rievocano i fasti del passato: accanto all'esordio di The Mandalorian 2, che continua il suo percorso. Infatti, potremo assistere al grande ritorno di Topolino, con una serie di cortometraggi inediti creati appositamente per celebrare il compleanno del topo più amato al mondo.



Accanto a lui anche il ritorno dei Muppets e la possibilità di tuffarci nella città di Storybrooke, per rivivere le sette stagioni di Once Upon a Time, la serie scritta da Adam Horowitz che aveva trasposto in versione umana tutti i protagonisti dei Classici Disney e delle favole dei fratelli Grimm. Di seguito la lista delle novità del mese di novembre su Disney+.



I Cavalieri di Castelcorvo (6 novembre)

Si parte con una serie originale girata interamente a Roma, tra i più caratteristici borghi del Lazio. Riccardo e Giulia, rispettivamente di 11 e 13 anni, si ritrovano a trasferirsi a Castelcorvo dalla zia Margherita: gli impegni lavorativi dei genitori li spingono ad affidarsi interamente alle stranezze del posto, tra cui anche Matteo e Betta, due giovanissimi ragazzi che risultano quasi emarginati dal resto del gruppo, a causa delle loro stramberie.

I quattro andranno a creare un gruppo coeso, ma allo stesso tempo intenzionato a risolvere tutti gli enigmi di Castelcorvo, che in realtà non è quello che sembra. In un contesto fantasy, i ragazzi decidono di diventare i Cavalieri di Castelcorvo, per salvare i bambini rapiti dalla temibile Stria. Tra avventura e primi dilemmi amorosi, nasce un'avventura molto giovanile composta da 12 episodi, che andranno in onda dal 6 novembre con tre puntate a settimana, fino al 27 novembre prossimo.



Ecco i Muppets (6 novembre)

Il 6 novembre arriveranno tutti gli episodi de I Muppet, sei in totale: un ritorno alle origini per il brand che aveva esordito in televisione nel 1976, arrivando a intrattenere grandi e piccini fino al 1981. Con Jim Henson a dirigere l'intera struttura, le marionette eccentriche adesso vestiranno i panni moderni andando ad attaccare il mondo di internet e tutto ciò che lo compete.

Un perfetto mix tra tradizione e innovazione, che permetterà alle nuove generazioni di entrare in contatto con un prodotto che ha fatto la storia dell'intrattenimento televisivo degli anni Settanta e Ottanta, tornato in auge di recente grazie alle nuove produzioni targate Disney.



Il meraviglioso mondo di Topolino (18 novembre)

Nel giorno del compleanno di Topolino Disney+ non poteva non inserire in palinsesto la nuova serie di cortometraggi dedicata all'eroe di casa a Burbank. Direttamente dal team creativo di Topolino, arriva la serie di cortometraggi già disponibile su Disney+ e in origine realizzata per Disney Channel, vincitrice anche di numerosi Emmy Awards; una produzione originale per la nuova piattaforma streaming di Mickey Mouse.

Insieme a Paperino, Paperina, Pippo e Pluto, Topolino si ritroverà a vivere nuove avventure spericolate all'interno di un universo creato su ispirazione dei parchi a tema Disney: imprevisti e bizzarrie che caratterizzano il mondo del topo più famoso al mondo prenderanno vita ancora una volta attraverso la mano di Paul Rudish come produttore e di Cristopher Willis, compositore dei cortometraggi già premiati agli Emmy.



Marvel 616 (20 novembre)

Un documentario pronto a raccontarci il mondo Marvel, un dietro le quinte che ci accompagna nella Casa delle Idee, per scoprire cosa si nasconde dietro quel magnifico mondo fatto di narrazione e cultura pop. La serie antologica sarà disponibile completamente dal 20 novembre e ogni episodio andrà ad arricchirsi della presenza di artisti e pionieri dell'arte di Marvel Comics, riscoprendo anche alcuni successi dimenticati.



The Mandalorian 2 - Ogni venerdì

Continua anche la seconda stagione di The Mandalorian, con altri quattro episodi, dal secondo, che sarà disponibile dal 6 novembre, fino al quinto, che invece arriverà il 27 novembre. Un appuntamento settimanale che continuerà a far vivere l'avventura del Mandaloriano accompagnato da Baby Yoda, del quale ancora non si conosce la vera natura e origine. Con il primo episodio arrivato sei mesi dopo l'uscita della prima stagione - giunta in Italia al lancio di Disney+, mesi dopo la release ufficiale americana - la speranza dei fan è quella di poter portare al pettine tutti i nodi creatisi nei primi episodi dello spin-off di Star Wars.



C'era Una Volta (20 novembre)

Una delle serie che ha meglio spaccato in due critica e pubblico approda su Disney+. Parliamo di Once Upon a Time, scritta da Adam Horowitz e pronta a portarci a Storybrooke, il mondo dove le favole prendono vita. Tra intrecci amorosi e grandi rivelazioni su personaggi che pensavano non potessero realmente esistere, le sette stagioni della serie arriveranno il 20 novembre in streaming per portarci a vivere le avventure di Emma, contrastata dall'odiosa Regina.