Disney+: tutte le novità in arrivo a settembre 2020

Continuano le nuove proposte targate Disney+, il cui palinsesto fatica ancora a trovare la propria forza nelle novità targate Marvel. Mentre lato cinema ci sarà l'esclusiva release di Mulan, che arriverà il 4 settembre ad un prezzo aggiuntivo, per quanto riguarda le serie l'offerta resta ancora molto scarna: tra nuove proposte documentaristiche e show di ritorno derivanti dalla chiusura di Disney Channel, il catalogo della piattaforma streaming della casa di Topolino continua ad arricchirsi centellinando le uscite, come nei mesi precedenti.



Becoming: Questa è la mia Storia

Dal 18 settembre andrà in onda la serie dedicata a dieci atleti, artisti e musicisti di talento, conducendoci nelle loro città natali e al centro delle loro storie, con obiettivi educativi. Un racconto documentaristico, nel quale la serie alterna interviste a familiari, allenatori, insegnanti, amici e conoscenti, pronti a rivelare degli aneddoti su come i protagonisti sono diventati le star oggetto del racconto.

Le puntate saranno pubblicate di settimana in settimana e nel mese di settembre ne arriveranno due: la prima sarà dedicata ad Anthony Davis, star della NBA il cui racconto ci conduce nel Kentucky, per conoscere il suo allenatore. Il secondo episodio, invece, sarà dedicato a Caleb Mclaughlin, la star di Stranger Things, pronto a raccontarci tutto il suo percorso, dal musical di The Lion King a Broadway, dove aveva fatto esperienza come Young Simba, fino alla celebrità. In seguito toccherà a Candace Parker, Colbie Caillat, Julianne Hough, Nick Cannon, Nick Kroll e Rob Gronkowski.



Soy Luna 2

Sempre dal 18 settembre approderà su Disney+ anche Soy Luna 2, la seconda stagione della serie dedicata a Luna. La telenovela argentina era stata trasmessa da Disney Channel a partire dal 9 maggio del 2016, per un totale di tre stagioni e 220 puntate. Dopo aver pubblicato la prima stagione, già disponibile su Disney+, tocca ora alla seconda, in attesa di poter avere l'ultima, trasmessa in Italia dal 21 gennaio 2019. Nei nuovi episodi Luna proverà a scoprire qualcosa in più sulla propria identità e con il supporto del padre di Sharon inizierà a mettere insieme i pezzi del puzzle. Nel frattempo i sentimenti della ragazza per Simon inizieranno a diventare sempre più palesi e l'intreccio sentimentale diventerà parte integrante delle vicende alla Blake South Academy, dove gli studenti nel frattempo dovranno fare i conti con il proprio futuro.



Gli Eroi del Disney Animal Kingdom

Il 25 settembre sarà il turno della serie Gli Eroi del Disney Animal Kingdom, una finestra sul magico mondo della natura all'interno del parco a tema Disney's Animal Kingdom e dell'attrazione The Seas with Nemo & Friends a EPCOT. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, ci troviamo dinanzi al secondo dei quattro parchi a tema di proprietà di Disney Park costruiti presso il World Resort a Bay Lake, in Florida. Aperto nel 1982, si estende su una superficie di 1,21 chilometri quadrati ed è spesso ritenuto come un'esposizione mondiale permanente, una sorta di EXPO a cielo aperto.

Simbolo del parco è la bellissima Spaceship Earth, una gigantesca sfera geodetica che ogni anno attira ad Orlando circa 12 milioni di visitatori. EPCOT è l'acronimo di Experimental Prototype Community of Tomorrow e si rifà ad un'utopica città del futuro progettata da Walt Disney negli anni Sessanta. A raccontare l'intero viaggio in stile documentaristico sarà Josh Gad, doppiatore di Olaf in Frozen e Frozen 2 (in arrivo tra l'altro l'11 settembre su Disney+) e parte attiva anche in Artemis Fowl, pubblicato recentemente sulla piattaforma.La docu-serie è composta da 8 episodi e andrà ad esaltare la straordinaria varietà delle specie di animali che si trovano nel parco Disney, oltre all'incredibile lavoro svolto da tutto lo staff per curare gli stessi sia di giorno che di notte.