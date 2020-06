Disney+, tutte le novità da guardare a giugno 2020

In attesa che possano partire tutte le attività di riprese e di set, così da poter concedere anche a Disney+ la possibilità di diversificare la propria offerta e pubblicare le tanto attese serie televisive dell'universo Marvel, a partire da Falcon e Winter Soldier, ecco tutto ciò che potremo andare a vedere nel catalogo della piattaforma della Walt Disney nel mese di giugno, tra serie che arrivano alla conclusione e altre che invece fanno il proprio ritorno dopo la chiusura di Disney Channel.



Dietro le quinte del mondo Disney

Continua il viaggio al centro di The Mandalorian con Disney Gallery, che nel corso del mese di giugno arriverà alla fine. Le prossime tre puntate usciranno nei primi tre venerdì del mese, con il 19 che sarà palcoscenico del finale di stagione con l'ottava puntata, intitolata Connections.



Tra nuovi filmati dietro le quinte e interviste, sarete accompagnati in questo viaggio nell'ultima produzione originale Disney dedicata all'universo di Star Wars, in attesa di poter assistere anche alla serie sequel. Sullo stesso stile arriverà anche la serie dedicata alla lavorazione di Frozen 2, che risalterà tutto il lavoro svolto dietro le quinte da parte del team degli studi di animazione di Walt Disney Production, per costruire quello che è attualmente il più grande incasso di sempre della storia dei Classici Disney, nonché un unicum per quanto riguarda l'inserimento di un sequel diretto all'interno della famosa nomenclatura inaugurata nel 1938 con Biancaneve.



I nuovi episodi delle altre serie

Dal cinque giugno saranno disponibili anche nuovi episodi delle numerose docuserie che Disney+ offre alla sua platea, tra grandi e bambini. Continuano le avventure di Jeff Goldblum, nella serie che prende il suo stesso nome, mentre venerdì 5 giugno toccherà assistere al finale di stagione di Encore!, la serie con Kristen Bell come protagonista nella quale abbiamo la possibilità di assistere alla preparazione di musical scelti dall'attrice stessa.

Nello stesso giorno ci sarà anche l'ultimo episodio di Be our chef: magie in cucina, che ci ha accompagnato in una gara di cucina con ricette a tema Disney, replicando tutte le lavorazioni che nei Classici e nella storia dell'animazione dell'azienda di Los Angeles ci avevamo fatto già sognare circa la possibilità di addentarli e assaporarli. Continuerà per tutto il mese di giugno sono Pixar tra la gente, l'esilarante docuserie che riporta i film dell'azienda madre di Toy Story nella vita realtà. Un giorno in Disney, il mondo Disney mai visto e Oggetti di scena sono le altre docuserie che continueranno a intrattenervi nel corso di giugno, con l'ultima che ci vede impegnati in un viaggio attraverso i magazzini Disney e alla scoperta di oggetti che appartenevano ai film più famosi dell'epoca d'argento dell'azienda.



Novità e ritorni

Dallo scorso 15 maggio, invece, è arrivata su Disney+ la serie Vita da cani, con Bill Farmer, doppiatore di Pippo e di Pluto, che racconta la vita degli amici a quattro zampe, andando alla scoperta del mondo che si cela dietro le abilità e le capacità spesso inaspettate e sconosciute dei cani. Infine, sulla falsa riga del documentario che ci accompagnerà nelle retrovie di Frozen II, troviamo anche Civiltà Perdute con Albert Lin, prodotta per National Geographic e pronta a guidarci per mano tra El Dorado, Stonehenge e Machu Picchu.

Tra le serie che invece arriveranno su Disney+ e che non sono delle nuove produzioni, troviamo Sonny tra le stelle e Violetta, già in onda dal 29 maggio con la sua seconda stagione. La prima era una serie con protagonista Demi Lovato, andata in onda dal 2009 al 2011, con due stagioni per un totale di 46 episodi da 23 minuti l'una: originariamente trasmessa su Disney Channel, la storia raccontava le vicende di una ragazza di nome Sonny Monroe, diventata un nuovo membro del cast di una commedia dal vivo dal nome "So Random!" e alle prese con numerosi problemi di gestione del set e del rapporto con le stelle.



Disney all'epoca aveva anche prodotto una terza serie, però poi cancellata per difficoltà produttive da ambo le parti: la Lovato non era convinta di voler continuare a vestire i panni di Sonny e la stessa produzione non era del tutto d'accordo con il continuare ad affidarle il ruolo, dati gli scarsi risultati di interpretazione. Insomma, un pezzo di storia di Disney Channel, ma che non si esalta per qualità. Per quanto riguarda invece Violetta, parliamo della famosa telenovela argentina ambientata a Buenos Aires e distribuita da Disney Channel dal 2012 al 2015, per poi passare in chiaro anche su Rai Gulp: suddivisa in tre stagioni, la protagonista era una ragazza di 15 anni di nome Violetta, alle prese con una fastidiosa matrigna e una scuola di canto alla quale il padre la iscrive a sua insaputa.