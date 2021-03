Disney+, le nuove serie in arrivo ad aprile

Mentre Marvel continua a monopolizzare l'attenzione degli utenti di Disney+ sulle proprie miniserie, il catalogo della piattaforma di Burbank continua ad arricchirsi grazie soprattutto all'avvento di Star. Terminato WandaVision è arrivato ora il momento di continuare a godersi la fase post-Thanos degli Avengers con Falcon e il Soldato d'Inverno. Ma chi non vede nella Marvel il proprio desiderio più grande potrà godersi le proposte sia di National Geographic che di Star, come già detto. Tra serie original o grandi ritorni, il palinsesto di Disney+ si arricchisce di ottime proposte che si preparano a tenerci compagnia per tutto il mese, aspettando poi il debutto della prossima miniserie Marvel, con Loki che arriverà l'11 giugno, un mese prima del film dedicato alla Vedova Nera.



Disney+, tutte le uscite di aprile

The Falcon and the Winter Soldier (2 aprile)

Abbiamo avuto modo di vedere le prime due puntate della nuova serie targata Marvel, che ci sta portando a conoscere la nuova vita di Sam Wilson dopo aver ricevuto lo scudo da parte di Captain America. Adesso è il momento di portare a termine questo viaggio che durerà per altri quattro venerdì fino al 23 aprile, per chiudere la miniserie di 6 episodi che vede come protagonista anche Bucky Barnes, il Soldato d'Inverno, il miglior amico di Steve Rogers.

Si riparte da dove li avevamo lasciati l'ultima settimana nella nostra recensione di The Falcon and The Winter Soldier 1X02, dal loro viaggio verso Berlino per trovare Helmut Zemo e sapere di più sul siero usato dall'HYDRA per creare il super soldato. Il 30 aprile, poi, una volta terminata la serie, sarà il momento anche di andare a compiere il viaggio nel dietro le quinte, per scoprire i segreti della produzione della serie, che ha subito ritardi anche a causa della pandemia da coronavirus.



Mira, Royal Detective (2 aprile)

Disney pensa anche ai più piccoli e nel suo palinsesto arriva anche una serie animata che racconta le vicende della coraggiosa Mira, una cittadina della terra immaginaria di Jalpur, che viene nominata detective reale dalla regina. Per risolvere tutti i misteri che si dipanano sul pianeta, sarà necessario farsi aiutare anche dai suoi amici, per soccorrere la comunità, nonché la sua famiglia.

I segreti delle balene (22 aprile)

Per la sezione di National Geographic, arriva il nuovo documentario di James Cameron, Premio Oscar per Titanic e Avatar. Il regista, noto ambientalista, ci porterà in un'avventura da quattro episodi alla scoperta del mondo delle balene, che nella versione originale ha la narrazione di Sigourney Weaver. Un documentario realizzato in tre anni di lavorazione, attraversando 24 località del mondo, seguendo in maniera intima e mai invasiva il mondo dei cetacei per dimostrare quanto siano simili all'uomo nei loro comportamenti e nel loro modo di approcciare la vita.



The story of God (23 aprile)

Il 23 aprile, sempre per National Geographic, Morgan Freeman ci condurrà in giro per il mondo con la sua docu-serie alla scoperta di Dio. Esplorando le diverse religioni del mondo, l'attore, che tra le sue interpretazioni più popolari annovera proprio quella di Dio accanto a Jim Carrey nella nota commedia "Una settimana da Dio", ci accompagnerà alla ricerca delle risposte alle domande più ataviche.



Star, tutte le uscite di aprile

Criminal Minds - Stagioni 1-14 (2 aprile)

Star continua a rimpinguarsi con i grandi classici della televisione. Dopo averci deliziato per il suo primo mese di attività con l'aggiunta di comedy, drama e thriller, adesso tocca a Criminal Minds. Un drama poliziesco che non ha bisogno di presentazioni, ma che per i più giovani potrebbe essere una grande novità. Ci troviamo a vivere le turbolenti giornate di Jason Gideon, al lavoro con una eclettica squadra di profiler all'interno dell'FBI, pronta a entrare nelle menti dei peggiori criminali del paese, lavorando sulle loro abitudini e su quelle che sono le loro idee.

Un'introspezione continua in quell'analisi che sembra quasi trasformarvi in criminologhi pronti ad analizzare i perché e i moventi della criminalità americana. Con l'aggiunta delle 14 stagioni, Criminal Minds arriva completa sin da subito su Star per intrattenervi con un binge watching aggressivo, in grado di coprire quattordici anni di trasmissione.



Solar Opposite - Stagione 2 (9 aprile)

Dai creatori di Rick & Morty, l'irriverente serie con protagonisti il nonno più geniale dell'universo e il suo disadattato nipote naif, arriva Solar Opposite, con la sua seconda stagione. Sempre all'interno del catalogo di Star, avremo la possibilità di scoprire come procede la vita dei quattro alieni che si sono ritrovati catapultati sulla Terra.

In fuga dal loro pianeta, in procinto di esplodere e ucciderli, la famiglia di stranieri si ritrova a stabilirsi in una casa nell'America suburbana, dove scopriranno le storpiature dell'essere umano e si confronteranno con quelle che sono le dinamiche della quotidianità americana. La famiglia viene presto spaccata in due dalle ideologie di vita e dai feedback su ciò che accade sulla Terra: due elementi del gruppo ameranno alla follia ciò che succede, mentre gli altri due guarderanno tutto con disprezzo e disgusto.



Bob's Burger - Stagioni 1-9 (9 aprile)

Il 9 aprile sarà anche il giorno del ritorno di Bob's Burger. Le nove stagioni che hanno visto protagonista Bob e il suo ristorante arrivano su Star per offrirvi l'irriverenza di una famiglia composta da cinque elementi non proprio amanti della pulizia e del servizio altolocato. Il ristorante di Bob, infatti, soffre molto in quanto a raffinatezza, ma nonostante questo ha saputo reggere per ben nove stagioni, senza mai essere chiuso da un'ispezione sanitaria.



Narcis Nero (16 aprile)

Un'altra proposta Original sul catalogo di Star, che ci permette di apprezzare una serie tv tratta dal romanzo di Rumer Godden. Tra le prime opere pubblicate della scrittrice britannica, morta nel 1998 all'età di 90 anni, l'opera racconta la vita all'interno di un convento abitato dall'ordine di suore delle Figlie di Maria, piene di buone intenzioni, ma anche di orrendi segreti. Quella che diventa la "casa delle donne", che sorge su un versante dell'Hymalaya e le vede quasi schiave di un lord britannico, dal quale dipendono, è scenario di eventi che rievocano il passato e danno sfogo a pulsioni represse. Nella serie troveremo anche l'interpretazione postuma di Diana Rigg (la Olenna Tyrell di Game of Thrones), morta nel settembre 2020 a causa di un tumore.



Fosse/Verdon (16 aprile)

Il 16 aprile arriverà anche la miniserie FX che racconta la storia d'amore tra Gwen Verdon e Bob Fosse: la prima è da tutti considerata la più grande ballerina di Broadway, mentre il secondo è un coreografo che inizialmente si avvicina a lei per motivi professionali, essendo anche un regista, e poi finisce per creare una storia d'amore della durata di 8 episodi, da 50 minuti l'uno. Un biopic che era stato distribuito già da Fox Life nel 2019 e che potete riscoprire anche nella nostra recensione di Fosse/Verdon.



Grown-ish - Stagioni 1-2 (23 aprile)

Se Black-ish vi ha fatto impazzire e non vi siete persi la nostra intervista a Anthony Anderson, qui non potete trattenervi. Grown-ish sarà infatti uno spin-off, in America già in onda dal 2018, che arriverà per la prima volta in Italia, seguendo le vicende di Zoey, la figlia maggiore dei Johnson, protagonisti della serie principale.

Arriva il tempo di andare al college e iniziare la vita adulta, che però presto le farà notare come non tutto sia pronto ad andare per il verso giusto. La serie conta 13 episodi per la prima stagione e 21 per la seconda, tutti disponibili dal 23 aprile su Star. In attesa di poter vedere anche Mixed-ish.



Cambio di direzione (16 aprile)

Chiudiamo le novità del catalogo Star con un pezzo forte delle produzioni originali. John Stamos torna in televisione e interpreta un allenatore di basket molto impulsivo che, dopo esser stato estromesso dalla NCAA, riesce a ottenere una seconda possibilità: allenare una squadra femminile di un liceo per riportarla alla gloria. Una vicenda che lo metterà dinanzi all'importante bivio: da un lato riabilitarsi, finalmente, dall'altro continuare a seguire la propria natura.