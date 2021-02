Disney+, le nuove serie in arrivo a febbraio 2020

Il mese di febbraio per Disney+ segna l'arrivo di Star in Italia. A un anno esatto dall'approdo della piattaforma nel nostro Paese, si va ad aggiungere un nuovo elemento che promette di cambiare la sfida per il trono dell'entertainment in streaming. Dopo le cinque aree tematiche già esistenti (Pixar, Disney, Marvel, National Geographic e Star Wars) se ne aggiunge una sesta, così da raddoppiare i contenuti già presenti nel catalogo e, soprattutto, traslando sull'on demand le produzioni di 20th Television, ABC, Fox Production, 20th Century Studios e così via.



Arriveranno serie come 24, Bones, Buffy l'ammazzavampiri, Castle, The Cleveland Show, I Griffin, Grey's Anatomy, Lost, How I Met Your Mother, Prison Break, Modern Family, Terra Nova, Ugly Betty e tante altre. Nel frattempo, però, non mancheranno le serie originali e le novità per quanto riguarda l'intero catalogo di Disney+.



WandaVision - ogni venerdì

Cominciamo dalla portata principale, che ogni venerdì ci terrà impegnati con le vicende di Elizabeth Olsen e Paul Bettany nei panni di Wanda e Visione. Dopo il debutto il 15 gennaio scorso, la serie continua con il suo stile lontano dai film degli Avengers, annullando l'azione e l'avventura.

Dinanzi a noi c'è una giovane coppia di giovani sposi che provano a vivere una perfetta vita nella periferia americana: quella che, in buona sostanza, aveva desiderato anche Steve Rogers. Ovviamente, come avrete avuto modo di vedere, c'è qualcosa che non torna e presto ne capiremo le motivazioni e i perché. Scoprite di più nella recensione di WandaVision 1x05.



I Simpson - Stagione 31 (dal 12 febbraio)

Oramai ci siamo abituati all'idea che i Simpson siano un prodotto Disney: da quando l'azienda di Burbank ha fatto sì che Topolino potesse mangiare la volpe della Fox, la sgangherata famiglia gialla è entrata a far parte dell'immensa schiera di prodotti gestiti da Disney. La stagione numero 31 segna un record importante per l'opera di Matt Groening, trasformandola nella serie più longeva della TV americana, in grado di portare a casa numerosi premi e di superare anche il record precedentemente stabilito da Gunsmoke per il maggior numero di episodi in un programma televisivo a puntate. La stagione è composta da 22 episodi ed era andata in onda negli Stati Uniti dal settembre 2019 al maggio 2020, chiaramente su Fox.

In Italia è attualmente in onda su Italia 1 e terminerà questo sabato, 6 febbraio, con il suo ultimo episodio, per poi trasferirsi in toto su Disney+. Una stagione significativa dal punto di vista del doppiaggio, dato che Roberto Draghetti ha doppiato per l'ultima volta Tony Ciccione, il Sovrintendente Chalmers e Serpente prima di lasciarci lo scorso 24 luglio a soli 59 anni.



The Muppet Show (dal 19 febbraio)

Arrivano in contemporanea sia in America che in Italia le cinque stagioni del Muppet Show. Creato da Jim Henson, lo show originale era un varietà che durava mezz'ora, con protagonista Kermit la Rana come host e conduttore. La serie andò in onda dal 1976 al 1981 sia in Inghilterra che negli Stati Uniti e la quarta e quinta stagione saranno disponibili per la prima volta in streaming.



Diamo il benvenuto a Star

Big Sky (dal 23 febbraio)

Con l'arrivo di Star in Italia non poteva mancare l'esordio della prima serie tv Star Original: creata da David Kelley, autore di Big Little Lies, Big Sky è una serie thriller che segue la vicenda del tentato recupero di due sorelle scomparse, rapite da un camionista. I poliziotti si mettono sulle loro tracce, ma tra di loro ce n'è uno che è in combutta con i rapitori, per qualche motivo ignoto. Ben presto si scoprirà anche che le ragazze non sono le uniche scomparse, ma che i rapimenti rappresentano una costante del luogo.



Love, Victor (dal 23 febbraio)

Nel 2018 Greg Berlanti aveva diretto il film Love, Simon, in Italia distribuito come Tuo, Simon: la storia di un diciassettenne ragazzo gay alle prese con la famiglia, gli amici e un amore segreto costruito online minacciato da un bullo fastidioso. A tre anni di distanza arriva adesso su Disney+ Love, Victor, la serie che racconta il viaggio alla scoperta di un nuovo studente della Creekwood High School, alle prese in egual misura con difficoltà familiari e la necessità di essere accettato, nonostante il suo orientamento sessuale. La serie si ricollega al film, tanto da avere la partecipazione dello stesso Simon.



Mickey Go Local (dal 26 febbraio)

Continua la produzione animata dedicata a Topolino, che sta vivendo una nuova Primavera grazie ai nuovi cortometraggi prodotti nel corso del 2020. Adesso, però, tocca alla serie animata Mickey Go Local approdare su Disney+ con i suoi sei episodi ambientati nel sud-est asiatico. Il primo di questa brevissima serie era stato pubblicato su Disney Channel Asia il 24 luglio 2019, ma soltanto adesso arriva in Italia. Inoltre era stato annunciato che sarebbero stati prodotti altri episodi, così da andare oltre la durata poco convenzionale delle sei puntate. Tra l'altro, piccola curiosità, la serie condivide il nome con un evento che era stato organizzato a Singapore per festeggiare i 90 anni di Topolino, ed essendo la serie ambientata proprio nel sud-est asiatico il tutto fa immaginare a una grande campagna pubblicitaria architettata da Disney Asia per promuovere l'evento.



Quelli che vi abbiamo elencato erano i prodotti Star legati ai contenuti originali Disney+, ma ci sarà anche un catalogo di produzioni terze (tra cult e recenti) che non dovete assolutamente perdervi. Eccolo di seguito:



24 (2001) (S1-8)

24: Live Another Day (S9)

24: Legacy (2016) (S1)

9-1-1 (S1-2)

La vita Secondo Jim (S1-8)

Alias (S1-5)

American Dad (S1-10)

Atlanta (S1-2)

Big Sky (Star Original) (S1)

Blackish (S1-5)

Bones (S1-12)

Brothers & Sisters - Segreti di Famiglia (S1-5)

Buffy l'ammazzavampiri (S1-7)

Burn Notice - Duro a morire (S1-7)

Castle (S1-8)

The Cleveland Show (S1-4)

Cougar Town (S1-6)

Desperate Housewives (S1-8)

Devious Maids - Panni Sporchi a Beverly Hills (S1-4)

I Griffin (S1-17)

Feud (S1)

Flashforward (S1)

The Gifted (S1-2)

Glee (S1-6)

Godfather of Harlem (Star Original) (S1)

Grey's Anatomy (S1-16)

Helstrom (Star Original) (S1)

High Fidelity (S1)

Homeland (S1-8)

How I Met Your Mother (S1-9)

Il lato oscuro dell'Europa (S1)

Lance (S1)

Lost (S1-6)

Love, Victor (Star Original) (S1-1)

Marte (S1-2)

Modern Family (S1-11)

O.J.: Made in America (S1)

Perception (S1-3)

Prison Break (S1-5)

Resurrection (S1-2)

Revenge (S1-4)

Scandal (S1-7)

Scream Queens (S1-2)

Scrubs (S1-9)

Sleepy Hollow (S1-4)

Solar Opposites (Star Original) (S1)

Station 19 (S1-2)

The Strain (S1-4)

Terra Nova (S1)

Terriers (S1)

The Americans (1-6)

Ugly Betty (S1-4)

X-Files (S1-11)



