Disney+, i prezzi aumentano: ne vale ancora la pena?

Stando alle recenti dichiarazioni di Bob Iger sullo stop alla condivisione delle password su Disney+ e alle conferme di un cambio prezzi anche in Italia, Disney+ sta per entrare in una fase estremamente delicata per il futuro della piattaforma. Per contrastare la costante perdita derivante da produzioni sempre più imponenti e da un catalogo che esige quantità oltre che qualità, il CEO di Walt Disney e i suoi colleghi non hanno trovato soluzione migliore se non quella di adottare un modello simile a quello approvato da Netflix negli scorsi mesi.



Gli obiettivi, chiaramente, sono due: porre un freno alla condivisione degli account, basandosi soprattutto sui dati incoraggianti ottenuti dai competitor che hanno anticipato il blocco del password sharing, e introdurre un sistema di abbonamenti più diversificato che possa aumentare gli introiti. Dal 1 Novembre, anche Disney+ permetterà di sottoscrivere un abbonamento con pubblicità a prezzo agevolato, mentre l'attuale abbonamento Premium passerà da 8,99 euro al mese a 11,99 - qualora si volesse mantenere la qualità video 4K e lo streaming su 4 dispositivi. Il prezzo attualmente in vigore resterà invece attivo per l'abbonamento Standard, con qualità video in Full HD e streaming su 2 dispositivi.



Alla luce di queste ulteriori modifiche, molti abbonati stanno riflettendo se valga la pena mantenere l'abbonamento a un servizio sicuramente più conveniente rispetto ad altri, ma per certi versi meno popolare e conosciuto in termini di offerta.



I prodotti di punta del catalogo

Non sono in pochi a credere che il catalogo della piattaforma si concentri esclusivamente sulle celebri produzioni animate a marchio Disney, sui prodotti PIXAR o su brand imponenti come Marvel e Star Wars. Ragionando in termini di appeal, si tratta di una politica che abbraccia un determinato tipo di pubblico e che non sembra, almeno per chi non ha motivo di informarsi, offrire altro materiale degno di nota -escludendo le occasionali pubblicità dei documentari di National Geographic o serie animate come I Simpson e Futurama.

Pur consapevoli che la realtà è ben lontana da una proposta che risulterebbe altrimenti debole e limitata, resta il fatto che film e serie a marchio Disney, Marvel e Star Wars costituiscano il principale traino per spettatori e abbonati della piattaforma. Escludendo la scarsa informazione, la motivazione del calo di utenti (e del potenziale peggioramento della situazione) deriva sicuramente da una problematica che c'entra veramente poco con le dinamiche aziendali: l'MCU, principalmente, ma anche l'universo di Star Wars in buona parte, stanno vivendo un periodo di profonda crisi.



I fan delle rispettive saghe sono ormai una massa parecchio eterogenea di incontentabili, confusi da politiche troppo spesso divergenti e mai chiaramente delineate nel perseguire un obiettivo comune. Ma attenzione: questa non è affatto colpa degli utenti, bensì di una gestione deficitaria e poco coerente di un'immensa mole di materiale a disposizione. Pur con sporadici successi, in particolare per quanto riguarda l'universo di Star Wars che può ancora contare su Dave Filoni, molte produzioni all'apparenza interessanti subiscono il contraccolpo in termini di appetibilità o crollano al minimo cenno di incertezza.

Questa problematica, forse troppo spesso sottovalutata oltreoceano, sta diventando sempre più una costante per le grandi case di produzione: viviamo forse nel periodo qualitativamente più incerto per la narrazione occidentale. Gli sceneggiatori sono costretti a sottostare a tempistiche sempre più stringenti (fra le motivazioni del loro sciopero) e in nome della quantità non riescono più a sviluppare prodotti curati in maniera più approfondita. Non è un caso che le piccole produzioni, libere da queste dinamiche sia al cinema, sia in tv, stiano prendendo il sopravvento in termini di appetibilità.



L'altra faccia di Disney+

In questo senso, la reale salvezza per la piattaforma (in attesa di eventuali recuperi o rinascite da parte dei prodotti di cartello) è rappresentata proprio dalle grandi sorprese che il catalogo riesce a riservare. L'intera sezione Star, complice l'acquisizione dei cataloghi di grandi network come FX e Hulu, offre numerose gemme nascoste (da The Bear a Only Murders in The Building, da Fleishman a Pezzi a grandi serie come Sons of Anarchy, giusto per citarne alcune) che attendono soltanto di essere scoperte.

Certo, non si tratterà mai di prodotti destinati a qualsiasi tipo di pubblico, ma la sezione "matura" di Disney+ rappresenta senza dubbio il fiore all'occhiello di un catalogo altrimenti scarno e privo di grande varietà. In sostanza, qualora non si fosse già capito, la piattaforma streaming di Disney non è soltanto un contenitore di prodotti pop.Alla quantità smisurata di grandi classici e contenuti brandizzati si alternano intere produzioni, tra film e non, del già ricchissimo catalogo FOX - il quale, soprattutto in termini cinematografici, potrebbe valere da solo il prezzo dell'abbonamento, anche rialzato, per la presenza di tutte le pellicole dell'interessantissima divisione Searchlight. Basti pensare ai film di X-Men o a pellicole premio Oscar come Tre Manifesti a Ebbing, Missouri e Nomadland, a piccole perle come Sideways - in viaggio con Jack o Little Miss Sunshine, senza escludere serie come Scrubs, How I met yout Mother o Atlanta.



Ragionando in questi termini, la risposta al quesito iniziale non può che essere relativa. Da un punto di vista prettamente qualitativo, il catalogo offre decisamente più produzioni di alto livello e con maggior varietà, anche solo per tematiche e stile, rispetto a piattaforme come Netflix. Di certo Disney+ non soddisferà i criteri quantitativi di chi cerca costantemente prodotti nuovi senza curarsi della loro fattura, ma nella speranza che anche i contenuti in vetrina ritrovino una gestione all'altezza delle aspettative ci sono tantissimi lavori che meritano maggior attenzione.

Se consideriamo anche i tanti prodotti classici disponibili e la natura dell'aumento dei prezzi, relativa esclusivamente al numero di schermi e alla qualità video in 4K (raramente sfruttata appieno se non per i contenuti originali), il rapporto qualità-prezzo garantito dalla piattaforma rimane ancora più competitivo e sostenibile rispetto a quello di altri competitor. Con Hollywood in fermento, non sarebbe strano vedere grandi stravolgimenti già nel breve periodo.