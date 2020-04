Disney+, le serie animate sui Classici Walt Disney disponibili al momento

Il vasto catalogo di serie su Disney+ è arricchito anche dalle numerose serie animate che nascono direttamente da personaggi che appartengono alla storia dell'azienda di Burbank, che si tratti di Classici o anche di corti animati Walt Disney, con forti riferimenti ai successi degli anni Trenta e Quaranta per i secondi e il florido periodo del Rinascimento per quanto riguarda i primi. In attesa quindi delle serie Marvel, soprattutto quelle originali, rinviate anche a causa dell'emergenza Coronavirus, andiamo a riscoprire quelle serie animate ispirate ai nostri amati classici che ci potranno intrattenere in queste prime settimane di disponibilità in Italia di Disney+.



Timon & Pumbaa

Non potevamo non iniziare da quella serie che è diventato un cult degli anni Novanta. Ancor prima de Il Re Leone 3, che andava ad analizzare quello che era stato il passato di Timon e Pumbaa e le rispettive storie, oltre al modo in cui i due si incontravano e davano vita al famoso Hakuna Matata, tra il 1995 e il 1999 andò in onda la serie animata dedicata al suricata e al facocero più famosi di sempre. Protagonisti di avventure strampalate e che li vedevano impegnati in attività al limite del normale, Timon e Pumbaa si ritrovano quasi del tutto slegati da Simba e dal rapporto con il re della savana, incentrando il tutto su degli eventi molto più comici rispetto ai Classici Disney e inserendo anche alcuni avversari che divennero poi delle vere e proprie macchiette nell'ecosistema della savana stessa.

Dalla serie vennero tratte anche tre videocassette, divenute poi anche DVD, tra cui il più noto fu In giro per il mondo con Timon & Pumbaa: indimenticabile è anche la cover di Timon di Let it Be dei Beatles dedicata interamente all'amico facocero alle prese con numerose sventure durante il percorso. Su Disney+ attualmente sono disponibili la prima e la terza stagione, per un totale di 64 episodi.



Rapunzel

Nel 2010 Dan Fogelman scriveva Tangled, in Italia conosciuto come Rapunzel: il Classico Disney ebbe un'importanza strategica dal punto di vista narrativo, andando a ridisegnare il concetto di cavalleria e di rapporto tra il protagonista maschile e quello femminile, che dopo dieci anni continua a ricalcare quei dettami che Fogelman volle per i suoi personaggi.

Il successo di Rapunzel negli anni è stato unico, tanto da aver prodotto una serie di contenuti trasmessi su Disney Channel, tra cui anche il film per la TV noto come Rapunzel - Prima del sì e il rispettivo sequel Rapunzel - Le incredibili nozze. Su Disney+ è disponibile la serie, intanto, andata in onda dall'ottobre del 2017 a marzo di quest'anno, quando in America è stato trasmesso l'episodio numero 59. In Italia la serie invece è attualmente in corso e da tre anni racconta il ritorno di Rapunzel a casa, dal re Frederic e la regina Arianna: a spingere la principessa ancora una volta all'avventura è il voler scoprire cosa si cela dietro i misteri che ancora una volta riguardano il ritorno dei suoi capelli biondi. Disney+ vi mette a disposizione, per adesso, i primi 23 episodi della prima stagione (la numerazione è leggermente errata e ne indica 25 in totale), in attesa della seconda e anche della terza stagione, attualmente inedite nel nostro Paese.



The Lion Guard

Così come Timon & Pumbaa, anche The Lion Guard nasce direttamente da Il Re Leone, ma è molto più recente rispetto alle scorribande dei suoi co-protagonisti del Classico del 1994. La serie è stata trasmessa su Disney Channel nel 2015, esattamente quindici anni dopo la fine di Timon & Pumbaa, ed è andata avanti per un totale di tre stagioni e 74 episodi, terminati in America a novembre dello scorso anno: in Italia, invece, la distribuzione non è ancora terminata. La serie ruota attorno a Kion, figlio di Simba e di Nala, che riceve il compito di guidare la Guardia del Leone, per l'appunto The Lion Guard, un gruppo incaricato di far sì che il Cerchio della Vita continui a esistere e andare avanti regolarmente.

Ad accompagnare il giovane rampollo della savana ci sono Banga, un tasso del miele, Ono, un airone guardabuoi, Beshte, un ippopotamo, e infine Fuli, un ghepardo. La serie è intervallata anche da alcuni intermezzi animati con protagonisti Banga e Onoe le loro avventure nella savana.



Senza voler essere uno spin-off, ma un vero e proprio sequel de Il Re Leone, nella seconda stagione avviene anche il ritorno di Scar, deciso ad aiutare tutti i nemici di Simba per far scatenare una nuova guerra e destituire, nuovamente, il Re. Disney+ mette a disposizione due stagioni, in attesa di poter pubblicare anche la terza, nel frattempo in corso in Italia su Disney Channel.



Cip & Ciop Agenti Speciali

Prendiamoci una breve pausa dalle storie che derivano dai Classici e facciamo un salto indietro verso il passato. In appena due anni, dal 1989 al 1990, Disney realizzò per la televisione una serie con protagonisti Cip e Ciop, i due chipmunk nati negli anni Quaranta come accompagnamento a Paperino, pronti a essere dei veri e propri disturbatori della quiete e della pazienza, già di per sé molto latente, del papero in blusa da marinaretto.

In questa nuova proposta e versione, Cip e Ciop assumono dei caratteri ancora più definiti di quanto avvenuto anni dopo il loro esordio nei corti Disney: accanto a loro ci sono Monterey Jack, un topo forzuto goloso di formaggio, e Scheggia, una geniale inventrice dalla chioma bionda.



Con l'obiettivo di creare un forte contraddittorio tra la squadra di agenti speciali e le problematiche della città, la produzione andò a creare il personaggio di Gattolardo, una sorta di punta dell'iceberg di tutta la malavita contro la quale Cip e Ciop devono combattere. La serie, pur non avendo riscosso un enorme successo, ha saputo regalare 65 episodi, divisi in due stagioni, di cui la prima di appena tredici, con diversi crimini da sventare e intrighi da risolvere per la premiata coppia di chipmunk.



Lilo & Stitch

Ispirata all'omonimo Classico, la serie animata dedicata a Lilo & Stitch è andata in onda dal 2003 negli Stati Uniti e dall'anno successivo anche in Italia. La trama va a collocarsi all'interno di quell'universo espanso creato per raccontare la storia di tutti gli esperimenti creati da Jumba Jookiba, tra cui anche lo stesso Stitch.

Dopo, quindi, il film del 2003 Provaci ancora Stitch!, spin-off del Classico originale, la trama continua con i 65 episodi della serie che si concentrano sul recupero proprio degli altri esperimenti cugini del 626, numero di serie di Stitch. Le due stagioni vedevano, quindi, il gruppo spaziale protagonista fronteggiare Gantu, l'ex-capitano della Federazione Galattica e adesso sgherro del genio malvagio Jacques Von Hamsterviel, finanziatore principale degli studi di Jumba e adesso desideroso di recuperare in anticipo tutti i prodotti di laboratorio per guidare la rivolta alla Federazione. Andando, quindi, a esplorare anche tutti gli altri casi strambi e alieni che si dipanano nel cielo sopra le Hawaii, la serie, disponibile integralmente su Disney+, consta di 65 episodi divisi in due stagioni.



La Sirenetta

Chiudiamo con Le nuove avventure marine di Ariel, una serie televisiva animata andata in onda dal 1992 al 1994, esattamente pochi anni dopo l'uscita del Classico de La Sirenetta, del 1989. Gli episodi andavano a raccontare le avventure vissute da Ariel prima degli eventi del lungometraggio: il suo valore storico è fondamentale, perché si trattò della prima serie televisiva Disney ispirata a un grande film d'animazione, alla quale tra l'altro fece poi seguito la serie dedicata ad Aladdin, che invece di fare da prequel vestì i panni di sequel delle vicende de Il ritorno di Jafar.

La vicinanza all'uscita del Classico permise alla Disney anche di affidarsi agli stessi doppiatori originali, almeno nella versione in lingua inglese, e di sperimentare un nuovo modo di utilizzare i personaggi creati per il grande schermo: anche se composta da appena 31 episodi, la serie ebbe un discreto successo anche in Italia, dove la trasmissione andò su Canale 5 nel 1995, in quello stesso contenitore che prevedeva Ecco Pippo! e Bonkers, gatto combinaguai.



Le serie mancanti

Mancano all'appello alcune serie tratte da Classici e che speriamo possano essere integrate nel catalogo di Disney+. Ci riferiamo, in primis, a Le nuove avventure di Winnie the Pooh, serie andata in onda dal 1988 al 1991 e che in Italia venne distribuita esclusivamente in VHS, prima di arrivare su Rai 1 a metà degli anni Novanta.

Andando avanti negli anni arriviamo alla già citata Aladdin, andata in onda nel 1994 e nel 1995, e poi a Hercules, serie animata spin-off dell'omonimo Classico, che dal punto di vista temporale si configurava come un midquel delle avventure del figlio di Zeus durante la sua adolescenza e il suo essere un eroe in divenire, nel pieno dell'allenamento. A chiudere il cerchio citiamo anche La leggenda di Tarzan e Big Hero 6, entrambe assenti dal catalogo di Disney+, anche se di minor peso e conoscenza rispetto alle altre già citate.