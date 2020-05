Disney+: le serie TV in uscita a maggio 2020

Disney+ è partita col botto anche in Europa e, ora che si avvicina al suo terzo mese di attività in Italia, dopo aver conquistasto tutte le classifiche dedicate alle piattaforme streaming e conteso lo scettro con Netflix, continua a doversi confrontare con il rinvio di numerose produzioni che sarebbero dovute arrivare nei prossimi mesi. In attesa che l'emergenza legata al Covid-19 possa quindi terminare e far ripartire tutte le attività legate ai set americani e non, andiamo a esplorare le serie Disney+ che arriveranno nel corso del mese di maggio, con alcune novità.



Oggetti di Scena, Stagione 1, dal 1° maggio

Un viaggio all'interno degli oggetti di scena del mondo Disney, con Prop Culture, in Italia pronta ad arrivare con il titolo: Oggetti di Scena. Tutti i segreti dei film storici prodotti dall'azienda di Burbank, messi a nudo e raccolti per essere raccontati dagli stessi protagonisti.

Si inizia con Mary Poppins, con il racconto di Richard Sherman, che presenterà il pianoforte dell'ufficio di Walt Disney, e di Karen Dotrice, che aveva dato vita al personaggio di Jane Banks. Un esperimento toccante, composto da otto episodi, per farci vivere l'emozione di chi ha dato vita ai capolavori della nostra infanzia, e che continuerà poi con Tron, Nightmare Before Christmas, I Muppets e altri. Vi invitiamo a leggere la nostra anteprima dei primi episodi di Oggetti di Scena.



Disney Gallery: The Mandalorian, dal 4 maggio

In questi giorni terminerà anche The Mandalorian, arrivato oramai al suo ottavo episodio e che ci lascerà con il fiato sospeso fino all'arrivo della seconda stagione, chiudendo per ora le avventure del pistolero solitario. Per non lasciare completamente a bocca asciutta i fan di Star Wars, Disney ha deciso di rilasciare anche in Italia Disney Gallery: The Mandalorian, proprio in occasione dello Star Wars Day del 4 maggio. Disney Gallery: The Mandalorian è una serie documentario nella quale il creatore Jon Favreau invita il cast e la crew a condividere il loro sguardo attento sulla realizzazione della serie.

Otto episodi, tra l'altro già pubblicati negli Stati Uniti alla fine della release americana di The Mandalorian, per svelare tutti i retroscena produttivi della serie. Il debutto è fissato proprio per il 4 maggio, mentre il secondo episodio sarà disponibile dall'8, con la release che diventerà regolare di settimana in settimana, fino al 29. A tal proposito vi invitiamo a leggere la nostra anteprima dei primi due episodi di Disney Gallery: The Mandalorian.



I nuovi episodi delle altre serie già in catalogo

The Clone Wars, Stagione 7, finale di stagione

Arrivano anche i due ultimi episodi della serie animata dedicata a Star Wars, che andrà a esplorare gli eventi precedenti a La Vendetta dei Sith, con uno stile tutto suo. Prodotta da Dave Filoni, regista e produttore, tra gli altri, anche di The Mandalorian, la serie The Clone Wars ha dalla sua personaggi come Anakin Skywalker e Ahsoka Tano a corredare l'intero cast. L'undicesimo episodio arriverà il 1° maggio, mentre il dodicesimo e ultimo direttamente il 4 maggio.



High School Musical: The Musical - La Serie, Stagione 1

Continua la serie in dieci episodi ambientata nell'East High, dove tra l'altro è stato girato il film originale, pellicola celebrata anche dalla serie stessa. Il gruppo di studenti protagonisti di questo revival, infatti, si impegna a rappresentare il musical originale come compito scolastico, rivisitando il classico film di Disney Channel del 2006 con Zack Efron.



La particolarità della serie è il fatto di essere girata interamente con camera a mano, così da poter dare una sensazione quasi documentaristica alle riprese e far vivere da ancora più vicino il mondo del musical e i numerosi riferimenti che la serie ha voluto fare al film uscito oramai più quindici anni fa. Nel mese di maggio arriveranno gli ultimi quattro episodi, che concluderanno la serie il giorno 22, con il debutto sul palco dei giovani protagonisti, un momento che sarà diviso in due atti.



Il Mondo Secondo Jeff Goldblum, Stagione 1

Tra le docuserie che Disney+ continuerà a proporre nel mese di maggio troviamo i nuovi episodi de Il Mondo Secondo Jeff Goldblum. Nuove grandi scoperte per l'attore, che ci conduce nei retroscena del mondo quotidiano, dalle bibiclette alle piscine, passando per i camper, il caffè e i cosmetici; un modo diverso di approcciare tutti gli aspetti che appartengono alla nostra vita quotidiana, senza la pesantezza del momento.



I Perché di Forky, Stagione 1

Sullo stesso stile arrivano anche i restanti episodi de I Perché di Forky, orientati ad un pubblico molto più giovane, quasi bambinesco, ma che strizza l'occhio anche ai più adulti, per le battute a volte molto ironiche e satiriche dell'iconico personaggio di Forky, nato da Toy Story 4 e doppiato da Luca Laurenti. Quattro episodi, uno a settimana, per rispondere alle domande più disparate. Che cos'è un leader? E un animale domestico? Il formaggio? E la lettura?



Elena, diventerò Presidente, Stagione 1

Arrivano anche i nuovi episodi di Elena, diventerò Presidente, la storia di una dodicenne americana di origini cubane che sogna di poter arrivare alla Casa Bianca. Ispirata all'infanzia dell'ideatrice della serie Ilana Pena, dopo il primo episodio, con la protagonista adulta che inizia a ricordare il proprio passato attraverso un diario, la comedy è tutta incentrata sulla giovanissima ragazzina americana, della quale vedremo gli episodi dal settimo al decimo, fino al 22 maggio.



Encore!, Stagione 1

Accanto ad Elena ci sarà anche Kristen Bell con il suo Encore!, del quale è anche produttrice. Sulla falsa riga di High School Musical, sul palco di una scuola americana, la Bell rimette insieme un gruppo di studenti pronti a mettere in scena i musical della loro giovinezza, rievocando i grandi ricordi del passato. Con l'aiuto di alcuni professionisti di Broadway si parte da La Bella e la Bestia fino ad Annie, passando per Grease e Tutti insieme appassionatamente. Negli episodi di maggio sarà proprio il momento di High School Musical, accanto a Anything Goes del 1975.



Be Our Chef - Magie in Cucina, Stagione 1

Proseguirà anche Be Our Chef - Magie in Cucina, una serie di gare culinarie con cinque famiglie pronte a sfidarsi per ricreare i piatti ispirati alla magia Disney, fino ad arrivare anche al ristorante di Tiana e allo spuntino di Woody.