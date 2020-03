Duck Tales su Disney+, che confusione: in che ordine guardare gli episodi?

L'ordine degli episodi di DuckTales, la serie reboot pubblicata dal 2017 a oggi, sono arrivati su Disney+ è alla rinfusa e non corretto. Per fortuna è possibile, agendo manualmente su ognuno di essi, recuperarli in un ordine comprensibile, che vi permetta di non perdere la trama orizzontale che accompagna le avventure non solo di Paperon de' Paperoni, ma anche di Qui, Quo e Qua, evitandovi inutili spoiler su avvenimenti che seguiranno nel corso della storia.

Storie di paperi

Basata sulla serie animata degli anni '90, DuckTales racconta le avventure vissute dal papero più ricco del mondo, nella versione originale doppiato da David Tennant, pronto a dare vita allo scozzese più famoso al mondo. Ai nastri di partenza della grande esperienza che porterà Qui, Quo e Qua a conoscere il loro (fino a quel momento ignoto) zione troviamo l'intenzione da parte di Paperino di trovare finalmente un lavoro che possa dargli qualcosa da fare che non sia il solo badare ai figli di sua sorella, Della Duck, sparita misteriosamente e della quale non si saprà nulla fino alla seconda stagione (per ora non presente su Disney+).

La serie originale si basava su un medesimo plot, con Paperino pronto ad arruolarsi in marina per comparire per pochi altri episodi nel corso dell'intera storia di DuckTales. Il problema alla base della distribuzione di DuckTales, ora, su Disney+ è che il primo episodio dovrebbe proprio raccontare il momento in cui Paperino porta Qui, Quo e Qua a casa di Zio Paperone, affidando i tre paperotti al miliardario con ghette e becco.



Il primo episodio, tra l'altro, aveva una durata ben superiore rispetto agli altri e sulla piattaforma di streaming on demand di Burbank è stato proposto in due momenti separati, di cui il secondo ha anche un titolo completamente diverso: una gestione abbastanza confusionaria del tutto.



Purtroppo non si tratta del primo errore da parte di Disney+ a riguardo: all'arrivo della piattaforma negli Stati Uniti anche I Simpson hanno sofferto di una problematica non di ordine degli episodi, bensì di aspect ratio: gli episodi più vecchi sono stati completamente stretchati per adattarsi meglio agli schermi moderni e questo è andato a influire su alcune gag nonché sulla qualità dell'animazione stessa. Per fortuna Disney+ è intervenuta in tal senso e ha corretto gli errori che affliggevano la serie de I Simpson, evitando che anche in Italia l'errore si ripetesse: storia diversa, invece, per DuckTales che è arrivato nel nostro paese viziato dalla medesima problematica del lancio negli Stati Uniti.



L'ordine corretto: da Atlantide in avanti

Andiamo quindi a fare ordine. L'episodio da cui partire è il numero quattro, intitolato DuckTales, così da poter entrare in contatto per la prima volta con Paperino e i suoi nipotini, che come dicevamo vengono subito portati a casa di zio Paperone. Il prosieguo di quello che era l'episodio pilota e che durava esattamente il doppio di una puntata normale è il numero cinque, In cerca di Atlantide, che come noterete ha anche la stessa descrizione dell'episodio precedente, proprio perché divisi erroneamente in due parti diverse. Si continua con Una giornata da incubo, Caccia alla Numero Uno e Il compleanno di Mamma Bass, che sono rispettivamente il primo, il secondo e il terzo episodio, così da poter entrare in contatto anche con gli altri personaggi che sono ricorrenti nel corso della prima stagione, compresi gli antagonisti di turno. Da qui in avanti gli episodi seguono la giusta numerazione, permettendovi quindi dal sesto in avanti di poter seguire la programmazione di Disney+, che vi condurrà nel famoso episodio ambientato nel sottosuolo, derivazione dello stesso proposto nella serie originale di DuckTales e poi dritti a casa di Gastone. La prima stagione vi porterà fino al doppio episodio finale, il 24 e il 25, che sancisce la lotta finale contro le ombre che aleggiano su Paperopoli, con tutti i risvolti dell'attacco di Amelia a Paperone.



Un problema ripetuto

La seconda stagione di DuckTales non è ancora stata distribuita su Disney+, anche perché la sua conclusione in Italia risale a circa un mese e mezzo fa, con l'ultimo episodio, il 24esimo, trasmesso il 2 febbraio su Disney Channel. La speranza è che il suo arrivo non sia confusionario come accaduto anche con la prima stagione e che non ci sarà bisogno di andare a mettere in ordine gli episodi: tale problema, d'altronde, in America ha afflitto anche le altre puntate, con il finale della seconda stagione inserito prima di altri fondamentali per comprendere la trama orizzontale, vanificando anche l'effetto sorpresa di alcuni colpi di scena molto importanti, per lo più riguardanti Della Duck, la sorella di Paperino.

Tale problematica aveva richiesto l'intervento, a metà novembre, di Frank Angones, produttore esecutivo nonché autore del reboot della serie di DuckTales, che ha lavorato tempestivamente con Disney per correggere l'errore. Che però in Italia è rimasto. La release americana delle serie sui paperi, tra l'altro, è andata ad affliggere anche l'ordine degli episodi di Darkwing Duck, che per adesso, forse per fortuna, in Italia è più incompleta che mai, con appena cinque episodi della seconda stagione, che decontestualizzano totalmente le avventure del papero mascherato, privo di un primo episodio di presentazione. Non sappiamo se gli altri episodi arriveranno nel breve periodo, ma ipotizziamo che a bloccare la trasmissione dell'intera serie vi sia un problema di diritti, che appartengono ancora ad altre reti.



La lista completa

Annessi a questi auguri confidiamo anche che la trasmissione della terza stagione, che inizierà negli Stati Uniti il 4 aprile prossimo, quindi tra poco più di una settimana, possa avvenire direttamente su Disney+ anche in Italia, così da non dover attendere i quattro mesi di ritardo che ha avuto la serie fino a ora. Per comodità vi lasciamo alla lista degli episodi nell'ordine corretto.



1 - DuckTales (Episodio 4)

2 - In cerca di Atlantide (Episodio 5)

3 - Una giornata da incubo (Episodio 1)

4 - Caccia alla Numero Uno (Episodio 2)

5 - Il compleanno di Mamma Bass (Episodio 3)

6 - Avventure nel sottosuolo (Episodio 6)

7 - La casa di Gastone il fortunato (Episodio 7)

8 - Il neomiliardario (Episodio 8)

9 - Le mummie viventi di Toth-Ra (Episodio 9)

10 - L'impossibile vetta del Monte Maiverest (Episodio 10)

11 - La lancia di Selene (Episodio 11)

12 - Un robot pericoloso (Episodio 12)

13 - Gli anelli mancanti del Moorshire (Episodio 13)

14 - Mistero alla villa De' Paperoni (Episodio 14)

15 - Lo $qualo (Episodio 15)

16 - Il mistero della Laguna Dorata (Episodio 16)

17 - Il giorno del figlio unico (Episodio 17)

18 - Dai dossier segreti dell'Agente 22! (Episodio 18)

19 - Chi è Robopap?! (Episodio 19)

20 - L'altro deposito di Paperone (Episodio 20)

21 - I pirati dell'aria (Episodio 21)

22 - I segreti del Castello de Paperoni (Episodio 22)

23 - L'ultimo schianto del Sunchaser (Episodio 23)

24 - La guerra delle ombre - Prima Parte: La notte dell'incantesimo (Episodio 24)

25 - La guerra delle ombre - Seconda Parte: Il giorno dei paperi (Episodio 25)