Emmy 2021, il trionfo di Netflix: come sono andate le premiazioni?

A Los Angeles, alla presenza di seicento selezionatissimi ospiti, nella notte si sono tenuti gli Emmy Awards 2021, la premiazione più prestigiosa per il piccolo schermo. La 73° edizione del premio ha visto trionfare The Crown per il drama e Ted Lasso per il comedy che, rispettivamente, portano a casa otto e quattro statuette fra le più prestigiose (al seguente link trovate il riassunto di tutti i vincitori degli Emmy). Ma la vera vittoria - che sembra confermare il cambio di rotta attuale in termini di fruizione e apprezzamento audiovisivo per il piccolo schermo - è quella delle piattaforme streaming. Record assoluto per Netflix, che feconda alcune riflessioni sulla distribuzione dei premi e sul peso di certe case di produzione nella logica delle assegnazioni.





La vittoria delle piattaforme streaming



È stata sicuramente un'edizione sorprendente non tanto per i vincitori (molti ampiamente previsti e pronosticabili) ma per la rottura rispetto al recente passato con(per produzione e attori coinvolti) a discapito di quelle marcatamente di genere (ricordiamodel recente passato).

Un'edizione che ha certificato il dominio Netflix, che porta a casa 44 statuette complessive e registra, invece, una decisa frenata per HBO, emittente via cavo storica regina di questa manifestazione, che si ferma "solo" a 19 premi. Bene Apple tv+ che inizia a farsi strada (soprattuto grazie a Ted Lasso) e a insidiare quelle storiche con una proposta ancora scarna quantitativamente ma di assoluta qualità (grande l'hype per Foundation, come dimostra lo strepitoso trailer di Fondazione). Delusione Amazon, che probabilmente avrebbe meritato di più per alcuni dei titoli in gara.



In ogni caso quello che si può evincere è un vero è proprio cambiamento nella costellazione audiovisiva: mai le piattaforme streaming avevano raccolto così tanti premi, un trionfo indicatore dei cambiamenti dei nostri tempi che vedono il trasferimento della qualità del piccolo schermo dalla tv alle piattaforme streaming on demand che, per budget e suggestione, sembrano attirare non solo le preferenze del pubblico ma anche attori e team creativi di livello sempre più alto. Si sta compiendo, insomma, una crasi definitiva e inequivocabile tra cinema e serie tv.



The Crown e Ted Lasso: racconto di un successo

The Crown, la serie di Peter Morgan e prodotta da Netflix, è la vera vincitrice della serata con otto statuette, su tutte quelle di maggior pregio come: miglior serie drammatica, miglior attore protagonista a Josh O'Connor (che interpreta uno spettacolare Carlo), miglior attore non protagonista per Tobias Menzies (Filippo nella serie), miglior attrice protagonista per Olivia Colman, miglior attrice non protagonista a Gillian Anderson. Quest'ultima è apprezzatissima per la sua performance nei panni austeri di Margareth Thatcher - ruolo che sancisce un vero momento d'oro per l'attrice, impegnata e apprezzata anche sul set di Sex Education nel ruolo di Jean Milburn.

Un trionfo, quello di The Crown, meritato in quanto abbatte uno dei limiti più frequenti delle serie in costume: l'attenzione maniacale alla messinscena a discapito della profondità drammaturgica del prodotto e dei protagonisti (qui la nostra recensione della quarta stagione di The Crown). Dall'altra parte degli stati d'animo umani, nelle comedy, trionfa Ted Lasso. La serie di Apple tv+ convince pubblico e critica con la sua altalena di emozioni che va dalla dolcezza alla tenerezza, passando alla sofferenza più intima e viscerale, toccandola sempre con una scrittura garbata.



Per questo merita senz'altro la statuetta di miglior serie comedy, a cui si aggiungono quella come miglior attore protagonista a Jason Sudeikis. Quest'ultima, forse, l'unica discutibile, vista l'interpretazione tirata e la ritenzione espressiva e linguistica dell'attore (che per larghi tratti è difficile anche riconoscere come protagonista nell'economia della serie). Meritatissimo, invece, il premio a Brett Goldstein con il suo Emmy come Miglior attore non protagonista in una serie comica, vero mattatore e fisionomia comica di sostegno per lo show.





Le delusioni cocenti, una su tutte immeritata



Delusioni abrasive per le serie marcatamente di genere appartenenti a franchise di grande successo popolare. Su più di 80 candidature (comprese quelle tecniche) floppano, infatti,tramite il format narrativo proposto nelle prime puntate, che in qualche modo ha sfidato il bacino di utenti di riferimento.

Flop fisiologico anche per The Handmaid's Tale, la serie distopica di HBO. Di 21 nomination, infatti non ne ha capitalizzata nessuna. Forse, dopo aver spremuto tutto il succo narrativo e la potenza di denuncia dal capolavoro di Margaret Atwood la serie in affetti aveva poco altro da dire. Il premio per la Miglior miniserie, come previsto, è andato a La regina degli scacchi: conferimento che segue il plebiscito ricevuto dal pubblico visto che, ad oggi, è la miniserie più vista di tutti i tempi su Netflix.

Un'investitura per alcuni, forse, eccessiva per un prodotto devoto all'intepretazione della spettacolare Anya Taylor-Joy e alla storia di base: l'ottimo romanzo romanzo di Walter Tevis. Bene la regia, grandiosa la messinscena e la ricostruzione del periodo, ma questo basta per essere i migliori?



Parentesi Netflix

Netflix ieri notte ha scritto la storia: con 44 statuette è la piattaforma ad aver conquistato più premi. Un record raggiunto in un anno di magra sia dal punto di vista produttivo che qualitativo. Un ambiente produttivo che non registra limpidi guizzi di freschezza, ma si sorregge su alcuni dei prodotti lanciati, ormai, qualche anno fa.

Speriamo che post-pandemia si torni allo splendore produttivo e fecondo con cui ci ha sempre sorpresi soprattutto sul lato pop. Questo deve anche indurre i classici ragionamenti che si fanno durante questo tipo di manifestazione: sul peso specifico di certe major, in termini di presenza e roster a disposizione, il cui star power sposta e coagula preferenze.