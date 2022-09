Emmy Awards 2022: i grandi favoriti

Il Microsoft Theater di Los Angeles accoglierà durante la serata del 12 settembre la grande celebrazione dedicata alle migliori produzioni televisive dell'anno, con le candidature agli Emmy 2022 capaci di rispettare le attese della vigilia costruite sulle premiazioni passate, ma hanno comunque sollevato più di qualche perplessità a causa dei grandi esclusi e delle sorprese indesiderate. Nonostante questa tipologia di riconoscimento continui a non essere sinceramente indicativa della qualità generale dei prodotti - per un discorso analogo alla controparte cinematografica, e lo sa bene chi parteggiava per Il Potere del Cane grande deluso agli Oscar 2022 - è interessante notare come anche le tendenze degli Emmy testimonino l'ormai consolidato dominio delle emittenti in streaming ai danni delle classiche reti televisive.



Sono trascorsi solo pochi giorni dalla cerimonia "pre-show" durante la quale sono state celebrate le categorie tecniche, i cui premi sono stati assegnati in maniera perfettamente in linea con le previsioni: Stranger Things ha fatto incetta di riconoscimenti - anche noi siamo rimasti sbalorditi dalla qualità del suo impianto scenico, come potete leggere nella recensione di Stranger Things 4 - ma è improbabile che la premiazione del 12 settembre riesca a garantire la stessa soddisfazione generale, anche se una manciata di show sembrano essere nettamente favoriti sugli avversari.



Le serie migliori dell'anno

Forse mai prima di questa edizione c'era stata una lotta così serrata alla statuetta per la miglior serie drammatica, perché - anche senza tenere in considerazione i titoli esclusi dalle candidature - quello appena trascorso è stato un anno d'oro per la serialità televisiva. Netflix potrebbe infatti concludere la serata con le ossa rotte nonostante tre serie dall'impatto gigantesco: Stranger Things, al netto di una realizzazione tecnica fuori scala, si è dimostrata troppo debole sul piano narrativo, ed un discorso analogo si potrebbe espandere anche a Squid Game, la serie fenomeno dell'anno (o forse del decennio) mentre Ozark ha avuto un'accoglienza tiepida per la sua stagione conclusiva.

Quel capolavoro di Better Call Saul - qui la nostra recensione di Better Call Saul 6 - verrà purtroppo giudicato solo parzialmente, perché la seconda tornata di episodi è stata pubblicata fuori tempo massimo per le premiazioni di quest'anno, ed ecco che le previsioni aleggiano con maggiore certezza su due show in particolare: Scissione e Succession. Due produzioni legate dall'eccesso della lettera S ma anche da una qualità molto elevata - fate un vostro confronto con la recensione di Scissione e la recensione di Succession 3 - ma l'ago della bilancia sembra propendere verso lo show HBO grazie al numero esorbitante di 25 candidature, il quale potrebbe sancire il successo finale per la serie di Jesse Armstrong, già vincitrice della categoria nel 2020. Passando alla miglior commedia la lotta si fa molto meno avvincente, con Ted Lasso in procinto di bissare il trionfo dell'anno scorso - la nostra recensione di Ted Lasso 2 in effetti lascia pochi dubbi a riguardo -, ma attenzione alla grande sorpresa Abbott Elementary, arrivato a Los Angeles in sordina grazie all'adorazione sfrenata da parte della critica d'oltreoceano.



I migliori attori

Come è spesso accaduto nel corso della storia degli Emmy, le premiazioni individuali potrebbero accodarsi al trionfo della serie vincitrice nella categoria maggiore. Seguendo questo ragionamento, in odore di statuetta ci sono Adam Scott e Brian Cox, con quest'ultimo nettamente favorito secondo le più recenti previsioni, ma nessuno rimarrebbe scandalizzato se la vittoria volasse in Corea: Lee Jung-jae è stato il reale vettore emotivo di Squid Game, ed un riconoscimento testimonierebbe ancora una volta l'improvviso riaccendersi dell'amore occidentale verso le produzioni provenienti dall'est.

Sul lato femminile potremmo invece vedere deposta la regina Zendaya perché, nonostante l'ennesima grande prova nella seconda stagione di Euphoria - descritta nella recensione di Euphoria 2 - la corona potrebbe tranquillamente andare sul capo di Melanie Lynskey, mattatrice assoluta di Yellowjackets (qui la nostra recensione di Yellowjackets). Passando al lato comedy, Jason Sudeikis ha già le mani sul secondo Emmy consecutivo, tenuto sott'occhio da un Donald Glover tornato ad Atlanta dopo quattro anni, mentre la lotta al femminile dovrebbe vedere Kaley Cuoco - l'unica a salvarsi in una non entusiastica recensione de L'assistente di volo 2 - e Quinta Brunson (del già citato underdog Abbott Elementary) sconfitte dall'imperatrice Caterina II di Russia, le cui fattezze sono quelle di Elle Fanning per The Great.



Nello scontro fra non protagonisti spiccano i nomi di Christoper Walken e John Turturro, per una battaglia tutta marchiata Scissione, mentre tra le donne dovrebbe trionfare Sydney Sweeney: nella categoria drammatica dovrà vedersela con Christina Ricci e Rhea Seehorn (quest'ultima al centro di una candidatura più tiepida a causa di una stagione conclusiva spezzata in due), mentre potrebbe avere qualche problema in più a spuntarla sulle numerose colleghe di The White Lotus candidate nella sezione miniserie e film tv.