Falcon and The Winter Soldier: la storia di Sam Wilson e Bucky nel MCU

Dopo la brillante WandaVision (qui la nostra recensione di WandaVision), tutti gli appassionati Marvel non dovranno attendere molto per tornare a vivere le avventure dei supereroi più amati al mondo. Sta per arrivare Falcon and The Winter Soldier, scritto e ideato da Malcolm Spellman, pronto a portare avanti la storia di due personaggi che avranno un ruolo importante nel corso dei prossimi progetti Marvel: parliamo di Sam Wilson e Bucky Barnes. In un mondo alla disperata ricerca di un nuovo simbolo in cui credere, saranno Wilson e Barnes a raccogliere l'eredità pesante lasciata da Captain America, e il fardello sulle loro spalle sembra davvero dei più pesanti.



Ma qual è la storia di Falcon e di Winter Soldier? Come sono arrivati all'appuntamento con la serie a loro dedicata? Cercheremo di tracciare le tappe più importanti del loro percorso cinematografico - dalle prime apparizioni, fino a Endgame, lo spartiacque del Cinematic Universe - per comprendere al meglio i due eroi interpretati da Anthony Mackie e Sebastian Stan, in attesa di scoprire di più su di loro nella serie televisiva che li vedrà come protagonisti.



Il Soldato d'Inverno

Il primo dei due personaggi ad apparire in un prodotto MCU è Bucky Barnes, ovvero Winter Soldier. Dopo essere stato brevemente menzionato nel film Iron Man 2 del 2010, Barnes fa la sua comparsa nella pellicola Captain America - Il primo Vendicatore, nel 2011. Il sergente James Buchanan "Bucky" Barnes nasce il 10 marzo del 1917, maggiore di quattro figli. Atleta eccezionale e studente modello, James cresce come un ragazzo brillante e ambizioso. Durante gli anni scolastici conosce e diventa amico di Steve Rogers, con James che protegge Steve dai bulli che continuano a infastidirlo a causa della sua stazza ridotta. I ragazzi crescono, così come la loro amicizia, ma le differenze tra i due sono fin troppo evidenti: Rogers rimane un gracile ragazzo piuttosto debole, e invece Bucky diventa sempre più forte e sicuro di sé, tanto da riuscire ad arruolarsi nell'esercito americano durante la Seconda guerra mondiale. Rogers vorrebbe diventare un soldato proprio come il suo migliore amico, ma non riesce a ottenere un grado sufficiente, mentre Bucky più di una volta tenta di far desistere Steve dal voler entrare nell'esercito. James, nel frattempo diventato sergente, si imbarca verso il Regno Unito, dando inizio alla sua esperienza di guerra.





Durante la sua permanenza in prima linea, Barnes e il suo reggimento vengono catturati e imprigionati dall'HYDRA, che li deporta in Australia per lavorare in una fabbrica di armi. Da prigioniero, James subisce una serie di traumi fisici e psicologici, che lo portano allo strenuo delle forze. Divenuto troppo debole per continuare a lavorare, il sergente viene sottoposto a dei terribili esperimenti condotti da Arnim Zola.

Nel novembre del 1943, Steve Rogers, che nel frattempo si è sottoposto a delle sperimentazioni - nel suo caso volontarie - che gli hanno donato un fisico straordinario, riesce a infiltrarsi nella base dell'HYDRA per liberarne i prigionieri. Qui avviene l'incontro tra Rogers e l'amico di infanzia, piuttosto scosso nel vedere il nuovo fisico del futuro Captain America. Steve deve quindi affrontare Red Skull, ovvero Johann Schmidt (Hugo Weaving). Dopo un primo scontro, Barnes e Rogers sono costretti a scappare dalla base, distrutta dai soldati americani.

Rientrati in Inghilterra, Steve propone a Bucky di unirsi a lui e a un'élite di soldati scelti (composta da Dum Dum Dugan, Gabe Jones, Montgomery Falsworth, Jim Morita e Jacques Dernier) per assaltare le basi dell'HYDRA che si trovano in Europa. Durante un assalto tra le montagne al treno Schnellzug EB912, nel tentativo di catturare Arnim Zola, Barnes viene violentemente sbalzato giù dal treno, riuscendo a evitare la caduta in un precipizio afferrandosi a una rotaia danneggiata. Tuttavia, prima che Steve riesca a raggiungere l'amico, la rotaia si spezza, facendo cadere Barnes e portandolo apparentemente alla morte. Gli esperimenti dell'HYDRA sul corpo di Bucky si rivelano però efficaci, in quanto il sergente riesce a sopravvivere all'impatto, pur riportando gravi danni (Barnes perde infatti il braccio sinistro a causa della caduta). Catturato da un soldato sovietico, l'uomo viene quindi portato in un'altra base dell'HYDRA, dove viene sottoposto a un nuovo esperimento come primo soggetto del programma Winter Soldier.



L'arrivo di Sam Wilson e lo scontro tra Captain America e Winter Soldier

La storia di Falcon, ovvero Samuel Thomas "Sam" Wilson, inizia, nel Cinematic Universe, durante il sequel de Il primo Vendicatore, ovvero Captain America 2: The Winter Soldier. Wilson è un decorato veterano di guerra, nonostante la giovane età, avendo combattuto in ben due campagne durante la lotta al terrorismo globale, e avendo preso parte a conflitti in Afghanistan nella Air Force. Assegnato al 58° squadrone di Aerosoccorritori, Sam era stato incaricato di testare come pilota l'EXO-7 Falcon. Di ritorno dal servizio in Marina, Wilson viene assegnato a Washington D.C. per lavorare al Dipartimento degli Affari dei Veterani, nel quale offre un aiuto terapeutico e di consulenza a tutti i reduci di guerra che hanno sofferto di sindrome da stress post-traumatico. Proprio nella capitale Sam incontra per la prima volta Steve Rogers, durante una delle sue sessioni di jogging. I due iniziano a diventare amici, e Rogers si presenta anche a una delle sessioni di gruppo tenute dall'ex Air Force, nelle quali scopre il tragico passato di Wilson, che ha perso uno dei suoi più grandi amici in Afghanistan.





Di ritorno da una sessione di jogging, Wilson riceve visita proprio da Rogers e da Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), in cerca di un posto sicuro dove stare. I due spiegano a Sam delle operazioni che lo S.H.I.E.L.D. sta conducendo da anni per porre fine all'organizzazione dell'HYDRA; tuttavia, Alexander Pierce li ha traditi, e ha ordinato l'assassinio di Rogers, della Romanoff e di Nick Fury (Samuel Lee Jackson). Wilson offre a Steve e a Natasha il suo aiuto, potendo contare su una grande esperienza sul campo di battaglia, ed essendo in grado di utilizzare un mezzo potente e utile come l'EXO-7 Falcon. I due acconsentono, e quindi inizia la caccia a Jasper Sitwell, membro dell'HYDRA, che riescono a interrogare.

Venuti a conoscenza del terribile progetto Insight, Rogers, la Romanoff e Wilson vengono attaccati da Winter Soldier, ovvero il vecchio amico d'infanzia di Cap, Bucky Barnes. Dopo il suo incidente del 1945, Barnes è stato nuovamente vittima dell'HYDRA, che ha compiuto sull'ex sergente il lavaggio del cervello, ha installato un braccio robotico in sostituzione dell'arto sinistro perso dall'uomo e lo ha posto in criostasi per poterlo utilizzare come arma non appena ce ne fosse stato bisogno. Nel tentativo di porre fine al progetto Insight, Rogers prova più di una volta a far recuperare la memoria a Bucky, che sembra non ricordarsi nulla del suo rapporto con Captain America. Ciononostante, proprio alla fine della pellicola, Barnes sembra capire che Steve è stato un suo vero amico, e salva la vita a Cap che stava rischiando di annegare, prima di scomparire nella foresta.



L'era degli Avengers

Con Barnes scomparso e senza indizi su come trovarlo, per Rogers e Wilson arriva il momento di proseguire con le loro missioni. Tuttavia, qualche tensione emerge tra i due in quanto, mentre Cap lavora stabilmente con gli Avengers, Falcon - nonostante il grande supporto dato nella battaglia contro Barnes - non viene invitato ufficialmente a far parte dei vendicatori. Dopo la difficile e complessa battaglia con Ultron - della quale vi abbiamo parlato approfonditamente nel nostro speciale sulla storia di Wanda e Visione nell'MCU - Falcon finalmente viene reclutato come parte della nuova squadra di Avengers, insieme a War Machine, Visione e Wanda Maximoff. Durante gli eventi di Captain America: Civil War del 2016, i destini di Wilson, Barnes e Rogers si incontrano nuovamente. Dopo l'incidente a Lagos, fatto scatenante della "guerra civile" tra Vendicatori, Wilson si schiera dalla parte di Rogers, rifiutando la firma degli Accordi di Sokovia, e ottenendo per colpa del suo rifiuto un congedo con onore dalla Forze Armate degli Stati Uniti. Dopo il funerale di Peggy Carter, al quale Sam accompagna l'amico Steve, i due vengono a sapere dell'attacco a Vienna che ha causato la morte del re T'Chaka del Wakanda, di cui il maggior sospettato è Winter Soldier.



Wilson, Rogers e Sharon Carter (Emily VanCamp) decidono di dirigersi a Vienna per indagare su quanto successo, scoprendo che Barnes è stato avvistato a Bucarest, e sulle sue tracce si trova anche Everett Ross del centro antiterrorismo. A Bucarest, Cap e Falcon non ricevono la migliore delle accoglienze; tuttavia, finalmente Rogers e Barnes riescono a parlare, anche se l'arrivo di Black Panther (Chadwick Boseman), che vuole vendicarsi di Winter Soldier, costringe il gruppo a una battaglia senza esclusione di colpi.

I quattro vengono arrestati, e mentre Barnes viene condotto via per una valutazione psicologica, T'Challa, Sam e Steve vengono scortati da Everett Ross all'interno del palazzo dell'antiterrorismo, dove Sam e Steve sono costretti a fare i conti con Tony Stark (Robert Downey Jr.), contrariato dalle loro azioni.



Rinchiusi insieme, Wilson e Rogers scoprono che Helmut Zemo ha scatenato nuovamente la furia di Barnes, il quale viene fermato da Captain America. Si scopre dunque che dietro all'attentato di Vienna si trovava proprio Zemo, il cui piano è quello di scatenare la furia di tutti gli altri Soldati d'Inverno rimasti in Siberia. Rogers, Wilson e Barnes riescono a fuggire via, e iniziano a organizzare le loro contromosse.

In questi momenti il rapporto tra Winter Soldier e Falcon inizia a svilupparsi, tra alcuni simpatici momenti che fanno comprendere come il carattere dei due sia totalmente opposto. Dopo la famosa battaglia all'aeroporto di Lipsia-Halle, Barnes e Rogers riescono a dirigersi in Siberia per provare a fermare Zemo. Vengono raggiunti da Iron Man, che vorrebbe stringere una tregua con entrambi, ma Zemo mostra un video nel quale si scopre che Barnes ha ucciso Howard e Maria Stark, i genitori di Tony. Il piano del malvagio personaggio di vendetta nei confronti degli Avengers è compiuto: Tony attacca brutalmente Winter Soldier, che viene difeso da Rogers, il quale riesce a disattivare il nucleo dell'armatura di Iron Man. Falcon, Ant-Man, Scarlet Witch e Hawkeye vengono rinchiusi nel Raft, mentre Barnes decide di andare in Wakanda, seguendo il consiglio di T'Challa, per riuscire a rimuovere definitivamente il controllo dell'HYDRA dal suo cervello: per fare questo, Bucky è costretto a tornare in uno stato di ibernazione.



Le ultime battaglie

Durante i film che hanno concluso la precedente fase dell'MCU - Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame - Sam Wilson e Bucky Barnes hanno avuto un ruolo fondamentale nella battaglia contro Thanos. Grazie all'aiuto di Shuri, Winter Soldier ha potuto liberarsi completamente dei suoi problemi di controllo mentale.

T'Challa è inoltre stato in grado di procurare un nuovo braccio a Bucky (quello precedente era stato distrutto da Stark), per aiutare gli altri Avengers nella lotta contro il pericoloso Titano Thanos, intenzionato a recuperare tutte le gemme dell'infinito.Gli amici Sam e Bucky si ritrovano insieme nell'incredibile Battaglia del Wakanda, nella quale i Vendicatori riescono ad avere la meglio sugli Outriders. Tuttavia, questa è una vittoria solamente parziale, in quanto l'arrivo di Thanos rende vano qualsiasi sforzo. Il potente Titano si sbarazza di qualsiasi avversario nel tentativo di recuperare la Gemma della Mente da Visione. Barnes prova un'offensiva disperata e coraggiosa, ma ogni suo colpo viene respinto senza problemi. Una volta completato il Guanto dell'Infinito, lo schiocco di Thanos fa scomparire sia Barnes sia Wilson.



Durante la battaglia finale in Endgame sia Falcon che Winter Soldier, dopo essere stati riportati in vita, combattono valorosamente al fianco di Captain America, nel disperato tentativo di sconfiggere le forze di Thanos. Sam Wilson e Bucky Barnes dimostrano tutto il loro valore, e tramite il loro contributo gli Avengers riescono a resistere e a non cedere il passo ai nemici, fino a quando il sacrificio di Stark non mette la parola fine alla guerra, decretando la sconfitta di Thanos.

Finalmente, è arrivato il momento della pace. Sam e Bucky partecipano al funerale di Tony Stark, durante il quale apprendono anche che Steve Rogers, tornato indietro nel tempo per portare le Gemme dell'Infinito e il Mjølnirnelle loro epoche, ha deciso di restare nel passato per vivere al fianco dell'amata Peggy Carter. Prima di compiere il suo viaggio temporale, Captain America ha un ultimo dialogo con il suo vecchio amico di infanzia Bucky, ricordando i tempi di guerra.



Successivamente, un anziano Steve appare sulla scena, raccontando di aver preferito continuare la propria esistenza negli anni Quaranta. Rogers decide quindi di donare il suo scudo a Sam Wilson, investendolo dell'eredità di nuovo Captain America; una decisione che trova d'accordo anche Bucky Barnes, e che apre a un nuovo futuro per entrambi gli eroi, ora pienamente realizzati, e pronti a difendere la Terra da nuove minacce.